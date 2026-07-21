Βίντεο: Η αυθόρμητη αγκαλιά του Λαμίν Γιαμάλ στον βασιλιά Φίλιππο της Ισπανίας που έσπασε το πρωτόκολλο

Μετά τον θρίαμβο της Ισπανίας στο Μουντιάλ 2026, ο 19χρονος Λαμίν Γιαμάλ έσπασε το βασιλικό πρωτόκολλο αγκαλιάζοντας τον βασιλιά Φίλιππο ΣΤ΄ κατά την υποδοχή των πρωταθλητών.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Αθλητισμός

Λαμίν Γιαμάλ βασιλιάς Φίλιππος
Πηγή: Χ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο 19χρονος Λαμίν Γιαμάλ έκλεψε την παράσταση στο Παλάτι της Θαρθουέλα, αγκαλιάζοντας απρόσμενα τον βασιλιά Φίλιππο ΣΤ΄ και σπάζοντας το βασιλικό πρωτόκολλο μετά τον θρίαμβο της Ισπανίας.
  • Η Ισπανία κατέκτησε το Μουντιάλ 2026, επικρατώντας της Αργεντινής με 1-0 στον τελικό, σηματοδοτώντας τον δεύτερο τίτλο Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ιστορία της.
  • Η πριγκίπισσα Λεονόρ και η Ινφάντα Σοφία φωτογραφήθηκαν κρατώντας το τρόπαιο του Μουντιάλ κατά την απονομή, αναβιώνοντας μια ιστορική στιγμή 16 χρόνια μετά την πρώτη τους φωτογραφία με το κύπελλο του 2010.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μετά τον θρίαμβο της Ισπανίας επί της Αργεντινής με 1-0 στον τελικό του Μουντιάλ 2026, οι νέοι πρωταθλητές κόσμου έτυχαν θερμής υποδοχής στο Παλάτι της Θαρθουέλα.

Βίντεο: Ισπανός πιλότος έκανε φάρσα σε Αργεντινούς επιβάτες ότι κέρδισαν το Μουντιάλ – Από τους πανηγυρισμούς στην… απότομη «προσγείωση»

Παρά το αυστηρό πρωτόκολλο που διέπει τις βασιλικές δεξιώσεις, ο 19χρονος σταρ της «Ρόχα», Λαμίν Γιαμάλ, έκλεψε την παράσταση με μια κίνηση που απέδειξε τον ενθουσιασμό και τον αυθορμητισμό της ηλικίας του.

Το πρωτόκολλο, η χειραψία και η θερμή αγκαλιά

Ο βασιλιάς Φίλιππος ΣΤ΄, η βασίλισσα Λετίθια, η πριγκίπισσα Λεονόρ της Αστουρίας και η Ινφάντα Σοφία υποδέχθηκαν τους παίκτες και το προπονητικό επιτελείο για να τους συγχαρούν για την κατάκτηση του δεύτερου τίτλου Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ιστορία της Ισπανίας.

Η Ισπανία γιορτάζει το Μουντιάλ: Η βασιλική οικογένεια υποδέχθηκε τους παγκόσμιους πρωταθλητές

Κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής, οι ποδοσφαιριστές πλησίαζαν ένα προς ένα τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, με τους περισσότερους να περιορίζονται στην παραδοσιακή χειραψία και σε σύντομους χαιρετισμούς.

Ωστόσο, όπως αποκαλύπτει σχετικό βίντεο, ο Λαμίν Γιαμάλ αποφάσισε να λειτουργήσει διαφορετικά.

Τα δάκρυα του Μέσι και η αγκαλιά του Γιαμάλ: Η παράδοση των σκήπτρων από το παρόν στο μέλλον στο ποδοσφαίρου (ΒΙΝΤΕΟ)

Αφού αντάλλαξε χειραψία με τον βασιλιά Φίλιππο ΣΤ΄, ο 19χρονος επιθετικός της Μπαρτσελόνα αγκάλιασε απρόσμενα τον μονάρχη, σπάζοντας το εθιμοτυπικό.


Παρά την επισημότητα του βασιλικού πρωτοκόλλου, η χειρονομία του Γιαμάλ εκλήφθηκε ως μια έκφραση ειλικρινούς χαράς μετά τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του.

Η πορεία του Γιαμάλ στο Μουντιάλ και οι τίτλοι στα 19 του

Στο Μουντιάλ του 2026, ο Γιαμάλ αγωνίστηκε σε 8 παιχνίδια με την εθνική ομάδα της Ισπανίας, σκοράροντας 1 γκολ και μοιράζοντας 1 ασίστ.

Παρότι είναι μόλις 19 ετών, έχει ήδη στο ενεργητικό του δύο μείζονες διεθνείς τίτλους με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του. Το 2024 είχε αναδειχθεί Πρωταθλητής Ευρώπης, όταν η Ισπανία επικράτησε της Αγγλίας στον τελικό του Euro.

Η φωτογραφία-αναβίωση από το 2010

Η κατάκτηση του Μουντιάλ από την Ισπανία συνοδεύτηκε από ένα ιδιαίτερο φωτογραφικό στιγμιότυπο που ταξίδεψε τους φιλάθλους της «Φούρια Ρόχα» στο παρελθόν.

Αμέσως μετά το 1-0 επί της Αργεντινής στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026, η πριγκίπισσα Λεονόρ και η αδελφή της, Ινφάντα Σοφία, φωτογραφήθηκαν κρατώντας το βαρύτιμο τρόπαιο, αναβιώνοντας μια ιστορική στιγμή 16 χρόνια μετά.

Οι δύο κόρες του βασιλικού ζεύγους της Ισπανίας βρέθηκαν στη Νέα Υόρκη για να παρακολουθήσουν από κοντά τη σπουδαία αναμέτρηση, παρακολουθώντας με αγωνία την προσπάθεια του αντιπροσωπευτικού τους συγκροτήματος.

Στη διάρκεια της τελετής απονομής, η Λεονόρ και η Σοφία ανέβηκαν στο βάθρο μαζί με τους διεθνείς και το προπονητικό τιμ για να γιορτάσουν την επιτυχία.


Η εικόνα τους δίπλα στο κύπελλο παρέπεμπε ευθέως στο καλοκαίρι του 2010, όταν η Ισπανία είχε σκαρφαλώσει για πρώτη φορά στην κορυφή του κόσμου με το γκολ του Αντρές Ινιέστα κόντρα στην Ολλανδία.

Τότε, σε ηλικία μόλις 5  και 3 ετών αντίστοιχα, οι δύο πριγκίπισσες είχαν ποζάρει χαμογελαστές δίπλα στο βαρύτιμο τρόπαιο.

Δεκαέξι χρόνια μετά, ενήλικες πλέον, στάθηκαν ξανά δίπλα στο κύπελλο -αυτή τη φορά δίπλα στον Λαμίν Γιαμάλ- χαρίζοντας ένα ακόμα εμβληματικό στιγμιότυπο στην αθλητική ιστορία της χώρας.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ