Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου 32χρονου Λαρισαίου σεφ – Ανοίγει ξανά ο φάκελος έπειτα από 10 χρόνια;

Η υπόθεση θανάτου (η οποία είχε αποδοθεί σε αυτοχειρία) πριν 10 χρόνια, του 32χρονου σεφ Δημήτρη Σαράντη, είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο.

Το συμβάν διαδραματίστηκε στη Βιέννη της Αυστρίας και αποκαλύφθηκε στην Ελλάδα με την εκταφή του πτώματος που ζήτησαν οι συγγενείς του. Σύμφωνα με την οικογένεια του εκλιπόντος, η εκταφή έφερε στο φως στοιχεία όπως χτυπήματα στο κεφάλι, ένεση με υπερβολική δόση θανατηφόρας ουσίας και μια θηλιά στο λαιμό μετά θάνατον.

Τα γεγονότα και η ανατροπή

Ο Δημήτρης, πατέρας ενός νεογέννητου αγοριού, ζούσε τα τελευταία δύο χρόνια πριν τον θάνατό του, με την οικογένεια του στην πόλη Μέντλινκ προάστιο της Βιέννης και εργαζόταν ως σεφ σε ελληνικό εστιατόριο με τη γυναίκα του βοηθό στην κουζίνα. Σύμφωνα με τη σύζυγο του, την Κυριακή 3 Απριλίου 2016 έφυγε με το αυτοκίνητο του για την αγορά όπως συνήθιζε, αλλά δεν επέστρεψε.

Δύο μέρες αργότερα βρέθηκε νεκρός από τους φίλους του και τη γυναίκα του μέσα στο αυτοκίνητο του, σε πάρκινγκ αθλητικού κέντρου της περιοχής όπου έμενε. Γύρω από το λαιμό του ήταν περασμένο ένα σχοινί που ήταν δεμένο στην χειρολαβή της πίσω πόρτας.

Οι Αυστριακές Αρχές θεώρησαν πως επρόκειτο για αυτοκτονία. Έκλεισαν την υπόθεση και έστειλαν τον νεκρό στην Ελλάδα, δίχως να διενεργήσουν νεκροτομή, όπως ανέφερε η εκπομπή «Φως στο Τούνελ». Η οικογένεια του δεν πείστηκε ότι ο Δημήτρης αυτοκτόνησε και ζήτησε την βοήθεια του καθηγητή Ιατροδικαστικής Ματθαίου Τσούγκα.

Με καθυστέρηση επτά μηνών πραγματοποιήθηκε εκταφή της σορού του με εντολή Εισαγγελέα. Τα ευρήματα έφεραν την ανατροπή.

Ωστόσο η υπόθεση μένει στο αρχείο όλα αυτά τα χρόνια με τους γονείς του αδικοχαμένου Δημήτρη (Τζίμη) να μην έχουν πειστεί ότι το παιδί τους αυτοκτόνησε συνεχίζοντας να διερευνούν με ότι μέσα διαθέτουν, την υπόθεση.

Οι ίδιοι και πρωτίστως ο πατέρας του αδικοχαμένου σεφ όρισε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων να διερευνήσουν την υπόθεση με έναν εξ αυτών να είναι ο ιδιωτικός ερευνητής Χάρης Βεραμόν ο οποίος υποστηρίζει πως η υπόθεση εισέρχεται πλέον σε ένα νέο, καθοριστικό στάδιο, μετά από έρευνες που γίνονται από τον ίδιο που έχει οριστεί από την οικογένεια ως τεχνικός σύμβουλος.

Ανοίγει ξανά ο φάκελος;

Ο κ. Βεραμόν ισχυρίζεται στο onlarissa.gr, ότι η έρευνα που διεξάγεται τους τελευταίους μήνες αποδίδει καρπούς, φέροντας στο φως στοιχεία που ανατρέπουν πλήρως τα μέχρι τώρα δεδομένα. Μάλιστα η ομάδα των τεχνικών συμβούλων που έχουν οριστεί από τον πατέρα του αδικοχαμένου Δημήτρη έχει ενημερώσει την εισαγγελία στη Λάρισα για το νέο αποδεικτικό υλικό -κυρίως κάποια ψηφιακά στοιχεία- και το οποίο τελεί υπό αξιολόγηση, με τον Χάρη Βεραμόν να εκτιμά πως σύντομα η υπόθεση θα βγει από το αρχείο και θα ανοίξει εκ νέου «για να βγει η αλήθεια στο φως» όπως υποστηρίζει.

Συγκεκριμένα ο κύριος Βεραμόν σημειώνει ότι: «η εισαγγελέας θεωρώ πως είναι κοντά με τα τελευταία στοιχεία που θα της παρουσιάσουμε, για να ανοίξει ξανά τον φάκελο της υπόθεσης, ήδη αξιολογεί τα στοιχεία που της καταθέσαμε. Τα ψηφιακά στοιχεία βεβαιώνω ότι είναι ακλόνητα και η υπόθεση του Δημήτρη θα ανοίξει και θα θεωρηθεί ανθρωποκτονία».