Τέμπη: Με τις τοποθετήσεις συνηγόρων υπεράσπισης συνεχίζεται η δίκη την Δευτέρα – Αντιπαράθεση της προέδρου με την Κωνσταντοπούλου

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Την ερχόμενη Δευτέρα θα συνεχιστεί η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης επί της εισαγγελικής πρότασης για τα αιτήματα αναβολής της δίκης, της αποστολής προδικαστικού ερωτήματος στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τις ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος.

Υπενθυμίζεται πως η εισαγγελέας πρότεινε χθες Δευτέρα να απορριφθούν τα αιτήματα για την αναβολή που είχαν υποβάλει στη βάση του άρθρου 59 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας οι συνήγοροι υπεράσπισης κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ, οι οποίοι είναι επίσης κατηγορούμενοι στη δικογραφία που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για αδικήματα οικονομικής φύσεως σχετικά με την υλοποίηση της Σύμβασης 717.

Σήμερα ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας με την συνήγορο συγγενών θυμάτων και ενός τραυματία κα Ζωή Κωνσταντοπούλου να χαρακτηρίζει το αίτημα αναβολής ως “χοντρή παρέλκυση“, καθώς, όπως ανέφερε, η υπόθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται σε “πολύ προγενέστερο στάδιο”. Η κα Κωνσταντοπούλου ζήτησε την απόρριψη του αιτήματος, επισημαίνοντας ωστόσο πως το υλικό της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που αφορά τη Σύμβαση 717 πρέπει να αναζητηθεί και να συσχετιστεί με την παρούσα δίκη.

Ανέφερε επίσης πως το ζήτημα του “σπασίματος” της δικογραφίας σε ότι αφορά τα στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ θα οδηγήσει στη “συγκάλυψη και σε μια δίκη παρωδία“.

Σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους, η κ. Κωνσταντοπούλου σημείωσε μεταξύ άλλων πώς την ώρα που ολόκληρη η κοινωνία απαιτεί δικαίωση για τα θύματα, στηρίζει και υποστηρίζει τις οικογένειες των θυμάτων, τους συγγενείς και τους γονείς, κάποιοι μεθοδεύουν πώς θα απαξιωθεί η απόδοση δικαιοσύνης.

Ο Αντώνης Ψαρόπουλος -πατέρας θύματος και συνήγορος θυμάτων- συντάχθηκε με την πρόταση της εισαγγελέως:

“Η σύμβαση 717 αν υπήρχε θα παρείχε μια ασφαλή συγκοινωνία. Οι κατηγορούμενοι επιδιώκουν αποκάλυπτα να κρυφτούν πίσω από δικονομικές μεθοδεύσεις”, τόνισε και ανέφερε πως με τον διαχωρισμό του σκέλους που αφορά τα στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ θα υπάρξει «θεματικός περιορισμός» και θα «πληγεί η αναζήτηση της ουσιαστικής αλήθειας».

Από την πλευρά της υπεράσπισης σήμερα τοποθετήθηκε μόνο ο συνήγορος του κατηγορουμένου πρώην προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος κ. Θεμιστοκλής Σοφός.

Ο κ. Σοφός ξεκίνησε την τοποθέτηση του χαρακτηρίζοντας ως “νομικώς εσφαλμένη” την άποψη της εισαγγελέως ότι δεν υφίσταται ταυτότητα πράξης τονίζοντας πως υπάρχουν τρεις διαφορετικές διαδικασίες για το ίδιο “βιοτικό γεγονός” και για το ίδιο “ιστορικό συμβάν” εννοώντας την υπόθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος και την υπόθεση του πρώην υπουργού Μεταφορών κ. Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή που χειρίζεται ο ειδικός ανακριτής του Αρείου Πάγου.

Επεσήμανε ακόμα πως το αίτημα που υπέβαλε για αποστολή προδικαστικού ερωτήματος στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για το οποίο η εισαγγελέας επίσης πρότεινε να απορριφθεί, αφορά το αν είναι σύμφωνος με το Ενωσιακό Δίκαιο ο τεχνητός διαχωρισμός της δικογραφίας που έχει ως αποτέλεσμα την στέρηση του δικαιώματος του εντολέα του να έχει πρόσβαση στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και το ενδεχόμενο να δεχτεί διπλή κρίση από τα δικαστήρια.

“Η ζημία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών συνδέονται αναπόσπαστα” ανέφερε κλείνοντας ο κ. Σοφός.

Αντιπαράθεση Κωνσταντοπούλου με Πρόεδρο

Σύμφωνα με το onlarissa, υπήρξε μικρή αντιπαράθεση της κ. Κωνσταντοπούλου με την έδρα.

Η πρόεδρος τη διέκοψε, επισημαίνοντας: Τοποθετείτε επί της προτάσεως.

Κωνσταντοπούλου: Εσείς γιατί θίγεστε; Δεν μπορείτε να με διακόπτετε.

Πρόεδρος: Σας έχουμε δώσει τον λόγο για να τοποθετηθείτε επί της προτάσεως. Μπορώ να σας διακόψω όταν είστε εκτός του θέματος.

Κωνσταντοπούλου: Έχετε ευθύνη για το δημόσιο και την στάση σε αυτή την δική. Αποκαλύφθηκε ότι εδώ συμβαίνει κάτι πολύ σοβαρό. Εγώ όσο συμβαίνει θα το λέω.

Σε συνέχεια της τοποθέτησης της η κ. Κωνσταντοπούλου σημείωσε: “Θα έπρεπε σε αυτό το εδώλιο να κάθονται επίσης οι Αγοραστός, ο Καραμανλής, Τριαντόπουλος και Μητσοτάκης”.

Τότε οι συγγενείς μέσα στη αίθουσα αντέδρασαν ξεσπώντας σε χειροκροτήματα.

Η δίκη συνεχίζεται την Δευτέρα, ενώ απομένει ακόμα μια συνεδρίαση την Τρίτη 28 Ιουλίου πριν την διακοπή του Αυγούστου.