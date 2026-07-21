Μαχαίρωμα στην Ακρόπολη: Το προφίλ του δράστη – Οι εγκλεισμοί σε ψυχιατρεία και το ποινικό παρελθόν του

Το περιστατικό έγινε απέναντι από τα εκδοτήρια εισιτηρίων στη Νότια Κλιτύ του αρχαιολογικού χώρου (επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου, απέναντι από το Μουσείο Ακρόπολης).Όπως δήλωσε στο enikos.gr, ο Γιάννης Παπαδόπουλος ο οποίος είναι βοηθός αρχιφύλακα του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, «ήταν λίγα λεπτά μετά τις 8 το πρωί όταν συνέβη το περιστατικό. Είχε ήδη σχηματιστεί ουρά από τουρίστες και επισκέπτες που ήθελαν να πάρουν το εισιτήριο τους. Τότε ένας άνδρας κραδαίνοντας ένα μαχαίρι άρχισε να απειλεί τους τουρίστες και τους περαστικούς ενώ στη συνέχεια επιτέθηκε στους 2 τουρίστες από τις ΗΠΑ.

Αμέσως στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί ενώ άμεσα κλήθηκε και το ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να φτάνουν πολύ γρήγορα για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες και να τους διακομίσουν σε νοσοκομείο».

Όπως δήλωσε ο κύριος Παπαδόπουλος «παρά το γεγονός πως προκλήθηκε αναστάτωση η λειτουργία των εκδοτηρίων των εισιτηρίων δεν επηρεάστηκε και όλα λειτούργησαν ομαλά για τους υπόλοιπους επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου».