Μαχαίρωμα στην Ακρόπολη: Το προφίλ του δράστη – Οι εγκλεισμοί σε ψυχιατρεία και το ποινικό παρελθόν του

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το προφίλ του δράστη, ο οποίος μαχαίρωσε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη. Ο δράστης δηλώνει άστεγος και έχει «πλούσιο» παρελθόν εγκλεισμών για την ψυχική του υγεία, καθώς και ποινικό μητρώο με προηγούμενες συλλήψεις.

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ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το προφίλ του δράστη που μαχαίρωσε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη, ο οποίος δηλώνει άστεγος.
  • Ο δράστης έχει και «πλούσιο» παρελθόν εγκλεισμών για την ψυχική του υγεία, με εισαγγελικές παραγγελίες για ακούσια νοσηλεία το 2026, το 2022 και το 2014.
  • Στο ποινικό του παρελθόν περιλαμβάνονται συλλήψεις, όπως αυτή στις 12-06-2026 για εξύβριση και το 2019 για κατοχή μαχαιριού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το προφίλ του δράστη, ο οποίος όπως έγραψε το enikos μαχαίρωσε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη το πρωί της Τρίτης (21/7).

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Πέρα από τις 2 συλλήψεις  και την πληθώρα προσαγωγών για εξακρίβωση στοιχείων, ο δράστης έχει και «πλούσιο» παρελθόν εγκλεισμών για την ψυχική του υγεία, ενώ δηλώνει άστεγος.
ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙ
Intime

Οι εγκλεισμοί

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