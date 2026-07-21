Ακρόπολη: Άνδρας με μαχαίρι τραυμάτισε δύο Αμερικανούς τουρίστες

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Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το πρωί της Τρίτης (21/7) στην Ακρόπολη όταν ένας άνδρας τραυμάτισε με μαχαίρι στα χέρια δύο Αμερικανούς τουρίστες, έναν άνδρα και μία γυναίκα. Ο δράστης συνελήφθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr το περιστατικό έγινε απέναντι από το Μουσείο Ακρόπολης και κοντά στα εκδοτήρια εισιτηρίων, στη νότια είσοδο.

Το συμβάν έγινε αντιληπτό από διερχόμενη γυναίκα, που είδε τον άνδρα να κρατά το μαχαίρι και να απειλεί περαστικούς και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, που έκαναν περιπολίες.

Ο δράστης σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Στο μεταξύ άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. O άνδρας φέρει σοβαρά τραύματα στο πόδι ενώ η γυναίκα φέρει ελαφρύτερα τραύματα. Και οι δυο μεταφέρθηκαν στον «Ερυθρό Σταυρό».

Οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση, ενώ αναζητούν τυχόν επιπλέον μαρτυρίες και οπτικό υλικό από την περιοχή.