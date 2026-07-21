Εύβοια: Φινάλε με αυτόφωρο στη συναυλία του Γιάννη Χαρούλη στο Βασιλικό

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Όταν ξεκίναγε η συναυλία του Γιάννη Χαρούλη το βράδυ της περασμένης Κυριακής (19/7) στο Βασιλικό της Εύβοιας κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως το φινάλε θα κατέληγε να γραφτεί στα αστυνομικά συμβάντα.

Ο γνωστός καλλιτέχνης ανέβηκε στη σκηνή του Γηπέδου Α.Ο.Ξ., προσφέροντας στο κοινό ένα μουσικό ταξίδι με γνωστά κομμάτια της δισκογραφίας του, αλλά και ακυκλοφόρητα τραγούδια από την επερχόμενη συνεργασία του με τον Θανάση Παπακωνσταντίνου.

Οι καταγγελίες και το αυτόφωρο…

Σύμφωνα με το eviathema.gr, αστυνομικές δυνάμεις έκαναν την εμφάνισή τους στον χώρο της εκδήλωσης ύστερα από τηλεφωνικές καταγγελίες κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα για διατάραξη κοινής ησυχίας λόγω της υψηλής έντασης του ήχου.

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο που ακολούθησε από τα αρμόδια όργανα, ζητήθηκαν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για τη νόμιμη διεξαγωγή της μουσικής εκδήλωσης.

Στο πλαίσιο του ελέγχου διαπιστώθηκε πως από τον φάκελο των διοργανωτών έλειπε η ειδική άδεια επέκτασης ωραρίου, η οποία κρίνεται νομικά υποχρεωτική για τέτοιου είδους υπαίθριες εκδηλώσεις που παρατείνονται πέραν της καθορισμένης ώρας.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της προέδρου του τοπικού συλλόγου, ο οποίος είχε αναλάβει εξ ολοκλήρου τη διοργάνωση της βραδιάς στο στάδιο.

Η ίδια οδηγήθηκε στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα με τη διαδικασία του αυτοφώρου, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις.