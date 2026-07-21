Καύσιμα: Πόσο θα αυξηθούν οι τιμές σε αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης μέχρι την Παρασκευή

Οι τιμές της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης συνεχίζουν να αυξάνονται με αμείωτη ένταση, φτάνοντας τα 1,97 ευρώ το λίτρο και 1,93 ευρώ το λίτρο αντίστοιχα, λόγω της κλιμάκωσης της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για περαιτέρω άνοδο εντός της εβδομάδας, επηρεάζοντας σημαντικά το κόστος των μετακινήσεων.

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Oικονομία

Βενζίνη καύσιμα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι τιμές σε αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης συνεχίζουν να αυξάνονται με αμείωτη ένταση, λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Η μέση τιμή της αμόλυβδης φτάνει τα 1,97 ευρώ/λίτρο και του πετρελαίου κίνησης τα 1,93 ευρώ/λίτρο, σημειώνοντας άνοδο 28 λεπτών το λίτρο σε 20 ημέρες.
  • Δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις, καθώς εντός της εβδομάδας αναμένονται περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος προβλέπει ότι την Τετάρτη το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη βενζίνη θα πωλούνται στις ίδιες τιμές.
  • Οι σημαντικές ανατιμήσεις στα καύσιμα καθιστούν ακριβότερες τις εκδρομές και τις καλοκαιρινές διακοπές με αυτοκίνητο. Ένα ταξίδι μέχρι τη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, μπορεί να κοστίζει έως και 10 ευρώ περισσότερο σε σχέση με πριν από 20 ημέρες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι αυξήσεις στις τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης, εξαιτίας της κλιμάκωσης της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

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Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Eλέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης σε πανελλαδικό επίπεδο φτάνει στο 1,97 ευρώ το λίτρο από 1,93 ευρώ ανά λίτρο στις αρχές Ιουλίου ενώ πολύ μεγαλύτερη είναι η άνοδος στο πετρέλαιο κίνησης η τιμή του οποίου από 1,65 ευρώ ανά λίτρο πριν από 20 ημέρες φθάνει σήμερα στο 1,93 ευρώ ανά λίτρο καταγράφοντας άνοδο 28 λεπτά το λίτρο και σε ποσοστό 18%.

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Δηλαδή εάν κάποιος θέλει να γεμίσει το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου του με 50 λίτρα πετρέλαιο κίνησης θα πρέπει να πληρώσει 14 ευρώ περισσότερα σε σχέση με τις αρχές Ιουλίου.

Δυσοίωνες προβλέψεις

Σύμφωνα με πρατηριούχους καυσίμων εντός της εβδομάδας θα αυξηθούν και άλλο οι τιμές των καυσίμων τόσο της αμόλυβδης βενζίνης όσο και του πετρελαίου κίνησης με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος Μιχάλη Κιούση να επισημαίνει μιλώντας στο enikos.gr ότι κατά πάσα πιθανότητα την Τετάρτη το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη βενζίνη θα πωλούνται στις ίδιες τιμές. Υπενθυμίζεται ότι εάν δεν είχε μειωθεί η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης κατά 10 λεπτά και του πετρελαίου κίνησης 5 λεπτά από τα διυλιστήρια σήμερα η τιμή της αμόλυβδής βενζίνης θα ήταν στα 2,07 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στο 1,98 ευρώ το λίτρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ βρέθηκε χθες το πρωί στο υψηλότερο από τις 11 Ιουνίου  φτάνοντας στα 90 δολάρια το βαρέλι μετά την κλιμάκωση των εχθροπραξιών στην Μέση Ανατολή.

Ωστόσο λίγο αργότερα υποχώρησε στα 88,2 δολάρια το βαρέλι. Η συνεχιζόμενη αύξηση της τιμής του Μπρεντ έχει ως αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση τόσο της αμόλυβδης βενζίνης όσο και του πετρελαίου κίνησης.

Ακριβότερες οι εκδρομές

Οι σημαντικές ανατιμήσεις στα καύσιμα τις τελευταίες ημέρες γίνονται ακόμη πιο αισθητές σε όσους επιλέγο0υν να κάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητό τους. Για παράδειγμα μια απόσταση μέχρι την Θεσσαλονίκη για κάποιον που χρησιμοποιηθεί ένα πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο μπορεί να κοστίζει πλέον έως και 10 ευρώ περισσότερο σε σχέση με πριν από 20 ημέρες.

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