Βίντεο: Η στιγμή που τα δύο πλοία συγκρούονται μέσα στο λιμάνι της Σούδας

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Βίντεο – ντοκουμέντο δημοσίευσε το zarpanews.gr από τη στιγμή που τα δύο πλοία συγκρούστηκαν το πρωί της Τρίτης στο Λιμάνι της Σούδας.

Πρόκειται για το πλοίο ΕΛΥΡΟΣ και το φορτηγό πλοίο Iωσήφ Κ. Εκείνη την ώρα το ΕΛΥΡΟΣ εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο για Πειραιά και επέστρεψε στο λιμάνι της Σούδας, ενώ το Ιωσήφ Κ έμπαινε στο λιμάνι.

Από τη σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός σε επιβάτες και πλήρωμα ενώ δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Το λιμενικό βρίσκεται στο σημείο και ερευνά τα αίτια του συμβάντος.