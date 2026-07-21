Βίντεο: Η στιγμή που τα δύο πλοία συγκρούονται μέσα στο λιμάνι της Σούδας

Βίντεο-ντοκουμέντο κατέγραψε τη σύγκρουση του πλοίου ΕΛΥΡΟΣ και του φορτηγού πλοίου Ιωσήφ Κ. το πρωί της Τρίτης στο Λιμάνι της Σούδας, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή θαλάσσια ρύπανση. Το λιμενικό βρίσκεται στο σημείο διερευνώντας τα αίτια του συμβάντος.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή που δύο πλοία συγκρούστηκαν το πρωί της Τρίτης στο Λιμάνι της Σούδας.
  • Τα πλοία που συγκρούστηκαν είναι το ΕΛΥΡΟΣ και το φορτηγό πλοίο Ιωσήφ Κ., με το ΕΛΥΡΟΣ να επέστρεφε στο λιμάνι και το Ιωσήφ Κ. να εισερχόταν.
  • Από τη σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός σε επιβάτες και πλήρωμα ούτε θαλάσσια ρύπανση, ενώ το λιμενικό ερευνά τα αίτια του συμβάντος.

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Βίντεο – ντοκουμέντο δημοσίευσε το zarpanews.gr από τη στιγμή που τα δύο πλοία συγκρούστηκαν το πρωί της Τρίτης στο Λιμάνι της Σούδας.

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Πρόκειται για το πλοίο ΕΛΥΡΟΣ και το φορτηγό πλοίο Iωσήφ Κ. Εκείνη την ώρα το ΕΛΥΡΟΣ εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο για Πειραιά και επέστρεψε στο λιμάνι της Σούδας, ενώ το Ιωσήφ Κ έμπαινε στο λιμάνι.

Από τη σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός σε επιβάτες και πλήρωμα ενώ δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Το λιμενικό βρίσκεται στο σημείο και ερευνά τα αίτια του συμβάντος.

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