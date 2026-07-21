Χανιά: Σχηματίζεται δικογραφία μετά την σύγκρουση των δύο πλοίων – Έρευνα για τα αίτια

Με εντολή του υπουργού Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια, ο Β' υπαρχηγός του Λιμενικού Σώματος μεταβαίνει στα Χανιά μετά τη σύγκρουση των πλοίων «ΕΛΥΡΟΣ» και «ΙΩΣΗΦ Κ.» στο λιμάνι της Σούδας το πρωί της Τρίτης. Έχει σχηματιστεί δικογραφία και παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση απόπλου για το φορτηγό-οχηματαγωγό «ΙΩΣΗΦ Κ.», ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή θαλάσσια ρύπανση.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με εντολή του υπουργού Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια, ο Β’ υπαρχηγός του Λιμενικού Σώματος μεταβαίνει στα Χανιά μετά τη σύγκρουση δύο πλοίων. Παράλληλα, έχει διαταχθεί ο σχηματισμός δικογραφίας για το συμβάν.
  • Ενώ αρχικά επιβλήθηκε απαγόρευση απόπλου και στα δύο πλοία, το «ΕΛΥΡΟΣ» έχει πλέον άδεια να συνεχίσει τα δρομολόγιά του. Η απαγόρευση απόπλου παραμένει σε ισχύ για το φορτηγό-οχηματαγωγό «ΙΩΣΗΦ Κ.», εν αναμονή επιθεώρησης.
  • Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ούτε θαλάσσια ρύπανση, ενώ βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύγκρουσης έχει δημοσιευθεί.

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Στα Χανιά μεταβαίνει, με εντολή του Βασίλη Κικίλια, ο Β’ υπαρχηγός του Λιμενικού Σώματος και αρμόδιος για θέματα ασφάλειας ναυσιπλοΐας υπαρχηγός, μετά την σύγκρουση των δύο πλοίων, το πρωί της Τρίτης (21/7) στο λιμάνι της Σούδας.

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Συγκεκριμένα, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας ζήτησε από τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος να μεταβεί στα Χανιά ο Β’ υπαρχηγός του ΛΣ και αρμόδιος για θέματα ασφάλειας ναυσιπλοΐας υπαρχηγός, αντιναύαρχος Ευστράτιος Δρακούλης.

Σε ισχύ η απαγόρευση απόπλου για το «ΙΩΣΗΦ Κ.»

Το πρωί επιβλήθηκε απαγόρευση απόπλου στα δύο πλοία, το επιβατηγό-οχηματαγωγό «ΕΛΥΡΟΣ» και το φορτηγό-οχηματαγωγό «ΙΩΣΗΦ Κ.».

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Σύμφωνα με το Λιμενικό, το «ΕΛΥΡΟΣ», το οποίο είχε προγραμματισμένο δρομολόγιο για τον Πειραιά με 100 επιβάτες, 118 μέλη πληρώματος, 32 Ι.Χ., 74 φορτηγά και επτά δίκυκλα, επιθεωρήθηκε από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα, ο οποίος πιστοποίησε ότι διατηρεί την κλάση του και μπορεί να συνεχίσει τα δρομολόγιά του.

Ωστόσο, για το «ΙΩΣΗΦ Κ.» παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση απόπλου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ενώ αναμένεται επιθεώρηση από τον αρμόδιο φορέα.

Τα στελέχη του Λιμενικού διερευνούν τα αίτια του συμβάντος, υπό το πρίσμα της απόλυτης διασφάλισης τήρησης των κανόνων ασφάλειας ναυσιπλοΐας.

Παράλληλα έχει διαταχθεί ο σχηματισμός δικογραφίας υπό τις οδηγίες της οικείας εισαγγελικής Αρχής.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, ενώ έχει κινηθεί και η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Σημειώνεται ότι από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ούτε θαλάσσια ρύπανση.

Το βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύγκρουσης

Νωρίτερα σήμερα, το zarpanews.gr δημοσίευσε ένα βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο πλοίων, σήμερα το πρωί.

Την στιγμή του συμβάντος, το «ΕΛΥΡΟΣ» εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο για Πειραιά και επέστρεψε στο λιμάνι της Σούδας, ενώ το «ΙΩΣΗΦ Κ.» έμπαινε στο λιμάνι.

Δείτε το βίντεο:

 

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