Καύσωνας στην Αθήνα: Αγέρωχοι οι Εύζωνες στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται αυτές τις ημέρες στη χώρα μας, με τους Εύζωνες στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στην Πλατεία Συντάγματος να στέκονται αγέρωχοι παρά τον καύσωνα.

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Εύζωνας
Φωτογραφία: INTIME
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται αυτές τις ημέρες στη χώρα μας, ωστόσο οι Εύζωνες στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στέκονται αγέρωχοι.
  • Οι στρατιώτες της Προεδρικής Φρουράς, παρά την αφόρητη ζέστη και τον καυτό ήλιο, εκτελούν άψογα την αποστολή που τους έχει ανατεθεί, προκαλώντας συγκίνηση και υπερηφάνεια.
  • Ο αξιωματικός υπηρεσίας βρίσκεται δίπλα τους, φροντίζοντας να τους παρέχει ό,τι χρειάζονται, όπως δροσερό νερό και σκουπίζοντας τον ιδρώτα από τα πρόσωπά τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται αυτές τις ημέρες στη χώρα μας. Την ώρα που ένα μεγάλο μέρος του κόσμου επιλέγει να προστατευτεί από τον καύσωνα είτε μένοντας σπίτι του, είτε απολαμβάνοντας τις ελληνικές παραλίες, οι Εύζωνες που έχουν αναλάβει τη φύλαξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, που βρίσκεται στην Πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα, στέκονται αγέρωχοι.

Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν την Τρίτη 21 Ιουλίου, προκαλούν συγκίνηση και υπερηφάνεια. Οι στρατιώτες της Προεδρικής Φρουράς, παρά την αφόρητη ζέστη και τον καυτό ήλιο, με απόλυτο σεβασμό εκτελούν άψογα την αποστολή που τους έχει ανατεθεί, με τον κόσμο που περνάει από το σημείο να σταματάει για να τους θαυμάσει.

Εύζωνες
Φωτογραφία: INTIME

Δίπλα τους βρίσκεται ο αξιωματικός υπηρεσίας, ο οποίος φροντίζει να τους παρέχει ό,τι χρειάζονται. Στα στιγμιότυπα, τον βλέπουμε να τους προσφέρει λίγο δροσερό νερό, σκουπίζοντας παράλληλα τον ιδρώτα από τα πρόσωπά τους.

Εύζωνες
Φωτογραφία: INTIME
Εύζωνας
Φωτογραφία: INTIME
Εύζωνες
Φωτογραφία: INTIME
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