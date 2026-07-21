Καύσωνας στην Αθήνα: Αγέρωχοι οι Εύζωνες στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται αυτές τις ημέρες στη χώρα μας. Την ώρα που ένα μεγάλο μέρος του κόσμου επιλέγει να προστατευτεί από τον καύσωνα είτε μένοντας σπίτι του, είτε απολαμβάνοντας τις ελληνικές παραλίες, οι Εύζωνες που έχουν αναλάβει τη φύλαξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, που βρίσκεται στην Πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα, στέκονται αγέρωχοι.

Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν την Τρίτη 21 Ιουλίου, προκαλούν συγκίνηση και υπερηφάνεια. Οι στρατιώτες της Προεδρικής Φρουράς, παρά την αφόρητη ζέστη και τον καυτό ήλιο, με απόλυτο σεβασμό εκτελούν άψογα την αποστολή που τους έχει ανατεθεί, με τον κόσμο που περνάει από το σημείο να σταματάει για να τους θαυμάσει.

Δίπλα τους βρίσκεται ο αξιωματικός υπηρεσίας, ο οποίος φροντίζει να τους παρέχει ό,τι χρειάζονται. Στα στιγμιότυπα, τον βλέπουμε να τους προσφέρει λίγο δροσερό νερό, σκουπίζοντας παράλληλα τον ιδρώτα από τα πρόσωπά τους.