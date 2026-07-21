Θεσσαλονίκη: Στον Άρειο Πάγο η υπόθεση του γιατρού για την προληπτική μαστεκτομή χωρίς γονιδιακή ένδειξη

Αίτηση αναίρεσης στον Άρειο Πάγο κατά απόφασης του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την οποία καταδικάστηκε γιατρός σε φυλάκιση 3 ετών, με αναστολή, επειδή έκανε διπλή μαστεκτομή σε μία ασθενή του, χωρίς αυτή να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο, άσκησε εισαγγελέας Εφετών.

Η εισαγγελική προσφυγή, σύμφωνα με δικαστικές πηγές που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στρέφεται κατά της μεταβολής της κατηγορίας από κακούργημα σε πλημμέλημα, αλλά και κατά της αναγνώρισης δεύτερου ελαφρυντικού στον καταδικασθέντα γιατρό.

Για τους λόγους αυτούς ζητείται η επανάληψη της δίκης στο Εφετείο, αίτημα που θα εξετάσει ο Άρειος Πάγος.

Η απόφαση του Εφετείου

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης είχε κρίνει τον περασμένο μήνα ένοχο τον χειρουργό για βαριά σωματική βλάβη με ενδεχόμενο δόλο, σε βαθμό πλημμελήματος, κατά μετατροπή της κατηγορίας από κακουργηματική βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη.

Επιπλέον, το Δικαστήριο αναγνώρισε δύο ελαφρυντικά- την μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά και την ειλικρινή μεταμέλεια (το πρώτο είχε δοθεί με την πρωτόδικη απόφαση, ενώ το δεύτερο στην εφετειακή δίκη).

Υπό αυτές τις συνθήκες, η ποινή μειώθηκε από κάθειρξη 5 ετών, πρωτόδικα, σε φυλάκιση 3 ετών, με 3ετή αναστολή.

Το χρονικό

Η υπόθεση που εκκινεί το 2018 και καταγράφηκε σε πόλη της Κεντρικής Μακεδονίας, πήρε το δρόμο της Δικαιοσύνης μετά από καταγγελία 60χρονης, σήμερα, γυναίκας, η οποία λόγω οικογενειακού ιστορικού καρκίνου του μαστού υποβαλλόταν τακτικά σε προληπτικούς ελέγχους. Όπως κατήγγειλε η ίδια, το φθινόπωρο εκείνου του έτους εντοπίστηκαν ασβεστώσεις στο στήθος της και ο κατηγορούμενος γιατρός φέρεται να της συνέστησε να κάνει γονιδιακό έλεγχο για κληρονομική προδιάθεση καρκίνου.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο γιατρός την ενημέρωσε ότι το γονιδιακό τεστ είχε βγει θετικό, οπότε προέβη άμεσα σε προληπτική διπλή μαστεκτομή. Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στον γιατρό, με τον οποίο διατηρούσαν φιλικές σχέσεις, δεν ζήτησε να δει τα αποτελέσματα και υποβλήθηκε στο χειρουργείο μέσα σε λίγες ημέρες, όπως κατέθεσε η 60χρονη παθούσα στη δίκη ενώπιον του Εφετείου. Μετά την επέμβαση αντιμετώπισε σοβαρές επιπλοκές- και πολύμηνη ταλαιπωρία, ενώ χρειάστηκε να υποβληθεί σε περαιτέρω ιατρικές παρεμβάσεις.

Κατά την καταγγελία της, μετά τα σοβαρά ζητήματα στην υγεία της ήρθε σε επικοινωνία με το Ερευνητικό Κέντρο, αρμόδιο για τον γονιδιακό έλεγχο, απ’ όπου ενημερώθηκε ότι το τεστ αυτό δεν είχε πραγματοποιηθεί ποτέ, παρότι η ίδια, όπως κατέθεσε, κατέβαλε τα χρήματα στον γιατρό.

«Συνιστά ακρωτηριαστική πράξη»

Αφού προχώρησε εν τέλει στην εξέταση, τα αποτελέσματα βγήκαν αρνητικά, κάτι που, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, εάν γνώριζε εκ των προτέρων δεν θα προέβαινε σε αυτή την «μη αναστρέψιμη επέμβαση, που συνιστά ακρωτηριαστική πράξη», όπως είπε. «Το είχα πάρει απόφαση πως εάν ήταν θετικός ο γονιδιακός έλεγχος θα έκανα τη μαστεκτομή», κατέθεσε, περιγράφοντας την περιπέτεια που βίωσε κι άφησε τραύματα τόσο στο σώμα της όσο και στην ψυχολογία της.

«Ορθή» από ιατρικής άποψης η απόφασή μου, είπε ο γιατρός στην απολογία του

Απολογούμενος ο χειρουργός αρνήθηκε την κατηγορία, τονίζοντας ότι η απόφαση για την προληπτική μαστεκτομή ήταν από ιατρικής άποψης «ορθή» κι ελήφθη από κοινού με την καταγγέλλουσα.

Το οικογενειακό ιστορικό, η ηλικία της και οι ασβεστώσεις ήταν – σύμφωνα με τον ίδιο – οι παράγοντες εκείνοι που έπεισαν την γυναίκα να προχωρήσει στην επέμβαση. «Έπαιξε ρόλο και το αισθητικό κομμάτι», προσέθεσε, ενώ αρνήθηκε τα όσα κατήγγειλε η γυναίκα αναφορικά με τον γονιδιακό έλεγχο στο Ερευνητικό Κέντρο. «Οι περισσότεροι συνάδελφοι θα ενεργούσαν με τον ίδιο τρόπο», τόνισε υπεραμυνόμενος των ιατρικών του πράξεων.

Να σημειωθεί ότι η 60χρονη προσέφυγε για την υπόθεση στα αστικά δικαστήρια που τη δικαίωσαν, επιδικάζοντάς της αποζημίωση.