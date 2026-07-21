Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον δράστη της επίθεσης με μαχαίρι στην Ακρόπολη

Ο εισαγγελέας απήγγειλε κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, σε βάρος 60χρονου που επιτέθηκε με μαχαίρι σε ζευγάρι Αμερικανών τουριστών στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε Τακτικό Ανακριτή, από τον οποίο έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη για το περιστατικό που έλαβε χώρα στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ασκήθηκε σε βάρος του 60χρονου που επιτέθηκε με μαχαίρι σε ζευγάρι Αμερικανών τουριστών.
  • Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε Τακτικό Ανακριτή, από τον οποίο έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη.
  • Το περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, με τον άνδρα να τραυματίζεται πιο σοβαρά στο χέρι και τη γυναίκα πιο ελαφρά στα πόδια.

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Κατηγορίες για ένα κακούργημα και δύο πλημμελήματα απήγγειλε ο εισαγγελέας σε βάρος του 60χρονου που επιτέθηκε με μαχαίρι σε ζευγάρι Αμερικανών τουριστών, στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Η δίωξη σε βάρος του 60χρονου αφορά το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς και αυτά της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε Τακτικό Ανακριτή, από τον οποίο έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης και τα εκδοτήρια εισιτηρίων για τον Ιερό βράχο. Οι δύο Αμερικανοί επισκέπτες δέχθηκαν απρόκλητη επίθεση από τον κατηγορούμενο, από την οποία ο άνδρας τραυματίστηκε πιο σοβαρά στο χέρι, ενώ η γυναίκα πιο ελαφρά, στα πόδια.

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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