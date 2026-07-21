Κυψέλη: Τα ρούχα ίσως λύσουν το μυστήριο με τη νεκρή γυναίκα στη βαλίτσα – Τα τρία σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σε γρίφο για δυνατούς λύτες εξελίσσεται η υπόθεση της γυναίκας, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε μία βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων στην Κυψέλη, αφού ακόμη δεν έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία της, ενώ, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, φαίνεται πως δεν σχετίζεται με κάποια εξαφάνιση στην Ελλάδα.

Οι αρχές στρέφονται πλέον και σε υποθέσεις εξαφανίσεων στο εξωτερικό, σε μία προσπάθεια να βρουν ποια ήταν η γυναίκα που εγκαταλείφθηκε νεκρή μέσα στη βαλίτσα και ποιοι κρύβονται πίσω από την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Star, από την μέχρι τώρα έρευνα που έγινε στα αρχεία της Ελληνικής Αστυνομίας δεν έχει βρεθεί καμία δήλωση εξαφάνισης που να ταιριάζει με την νεκρή γυναίκα, ηλικίας περίπου 30 ετών και ύψους 1,61 μ.

Αυτό δείχνει στους ερευνητές του Ανθρωποκτονιών πως το θύμα, κατά πάσα πιθανότητα, δεν ήταν μόνιμη κάτοικος και δεν είχε συγγενείς ή φίλους στη χώρα μας ώστε να την αναζητήσει.

Το μοναδικό στοιχείο, που ενδεχομένως αποτελέσει «κλειδί» για την εξιχνίαση, είναι τα ρούχα που φορούσε. Νεότερα στοιχεία δείχνουν πως στη στάμπα στο σορτσάκι της είναι γραμμένο στα γαλλικά ένα Ίδρυμα ή Πανεπιστήμιο που έχει, όμως, παραρτήματα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Τα τρία σενάρια που εξετάζει το Ανθρωποκτονιών

Με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Star, τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών εξετάζουν τρία σενάρια:

να ήταν Γαλλίδα τουρίστρια ή φοιτήτρια

να πρόκειται για παράτυπη μετανάστρια που είχε περάσει παλαιότερα από τη Γαλλία

να ταξίδεψε στην Ελλάδα απευθείας από τη χώρα της και να βρήκε εδώ τραγικό θάνατο

Πλέον, οι αστυνομικές αρχές αναζητούν απαντήσεις διεθνώς μέσω της Europol, με ειδικό βάρος στα γαλλικά αρχεία αγνοουμένων.

Η νεκροψία νεκροτομή: Δεν βρέθηκαν σημάδια σεξουαλικής κακοποίησης

Η νεκροψία-νεκροτομή, η οποία διενεργήθηκε τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, δεν έδωσε σαφή απάντηση ως προς την αιτία θανάτου της γυναίκας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ιατροδικαστικά ευρήματα, η σορός δεν έφερε εμφανείς κακώσεις, ούτε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο ή πυροβόλο όπλο.

Η προχωρημένη σήψη δεν επέτρεψε στον ιατροδικαστή να προσδιορίσει τον μηχανισμό θανάτου. Για τον λόγο αυτό, οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Η γυναίκα είχε σκούρα καστανά μαλλιά και μικρό μέγεθος παπουτσιού, καθώς το πέλμα της μετρήθηκε στα 22 εκατοστά, μέγεθος που αντιστοιχεί περίπου σε παπούτσι νούμερο 36.

Σύμφωνα με τα όσα είχαν γίνει γνωστά, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε, επίσης, ότι η γυναίκα είχε καταναλώσει τροφή περίπου 45 έως 60 λεπτά πριν από τον θάνατό της. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο θάνατός της επήλθε περίπου πέντε ημέρες πριν εντοπιστεί η σορός.

Οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις ενδέχεται να παρουσιάσουν αποκλίσεις, καθώς η κατάσταση της σορού περιορίζει την ακρίβεια ορισμένων συμπερασμάτων.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του Star, δεν προκύπτουν ίχνη βιασμού ή σεξουαλικής κακοποίησης της γυναίκας, σύμφωνα με τα ευρήματα του ιατροδικαστή.

Αποκαλύφθηκε, ωστόσο, ο μακάβριος τρόπος δράσης του δολοφόνου: έβαλε τη γυναίκα μέσα σε μία υφασμάτινη σακούλα, την έδεσε και τη σφράγισε με αυτοκόλλητη ταινία, προτού την κλείσει τελικά μέσα στη σκούρα μπλε βαλίτσα.

Αναζητούν απαντήσεις από τις κάμερες ασφαλείας

Παράλληλα, οι αστυνομικοί συλλέγουν και εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή της οδού Ευελπίδων.

Στόχος των ερευνών είναι να εντοπιστεί η διαδρομή της βαλίτσας και να διαπιστωθεί εάν κάποια κάμερα κατέγραψε το πρόσωπο ή το όχημα που τη μετέφερε στο εγκαταλελειμμένο κτίριο.

Οι απαντήσεις από τις εργαστηριακές εξετάσεις, τον έλεγχο του DNA, τα αποτυπώματα και τις κάμερες ασφαλείας θεωρούνται κρίσιμες τόσο για την ταυτοποίηση της γυναίκας όσο και για τη διαλεύκανση των συνθηκών του θανάτου της.