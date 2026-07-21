Θρίλερ στην Κυψέλη: Τα νέα ιατροδικαστικά ευρήματα της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα, αδιευκρίνιστη η αιτία θανάτου της – Στο μικροσκόπιο DNA και κάμερες

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα, το μεσημέρι του Σαββάτου, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων, στην Κυψέλη.

Η νεκροψία-νεκροτομή, η οποία διενεργήθηκε τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, δεν έδωσε σαφή απάντηση ως προς την αιτία θανάτου. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ιατροδικαστικά ευρήματα, η σορός δεν έφερε εμφανείς κακώσεις ούτε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο ή πυροβόλο όπλο.

Η προχωρημένη σήψη δεν επέτρεψε στον ιατροδικαστή να προσδιορίσει τον μηχανισμό θανάτου. Για τον λόγο αυτό, οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Τα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση

Η ηλικία της γυναίκας εκτιμάται ότι κυμαινόταν μεταξύ 30 και 35 ετών. Είχε ύψος περίπου 1,61 μέτρα, σκούρα καστανά μαλλιά και μικρό μέγεθος παπουτσιού. Σύμφωνα με το Star το πέλμα της μετρήθηκε στα 22 εκατοστά, μέγεθος που αντιστοιχεί περίπου σε παπούτσι νούμερο 36.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε επίσης ότι η γυναίκα είχε καταναλώσει τροφή περίπου 45 έως 60 λεπτά πριν από τον θάνατό της. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο θάνατός της επήλθε περίπου πέντε ημέρες πριν από τον εντοπισμό της σορού.

Οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις ενδέχεται να παρουσιάσουν αποκλίσεις, καθώς η κατάσταση της σορού περιορίζει την ακρίβεια ορισμένων συμπερασμάτων.

Δεν προέκυψε αντιστοίχιση αποτυπωμάτων

Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών έλαβε αποτυπώματα από τη γυναίκα. Ωστόσο, από τον έως τώρα έλεγχο δεν προέκυψε αντιστοίχιση με καταχώριση στις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων.

Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει το έργο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, καθώς η ταυτότητα της γυναίκας παραμένει άγνωστη. Παράλληλα, τα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύουν δείγματα DNA, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει σύνδεση με κάποια καταγεγραμμένη υπόθεση εξαφάνισης.

Τα ρούχα και ο τρόπος τοποθέτησης της σορού

Η γυναίκα φορούσε ένα μαύρο κοντομάνικο μπλουζάκι και ένα μαύρο σορτσάκι γαλλικής μάρκας, το οποίο έφερε στάμπα γνωστού γαλλικού ξενοδοχείου.

Η σορός είχε τυλιχθεί σε μαύρη υφασμάτινη θήκη ρούχων και είχε τοποθετηθεί μέσα σε σκούρα μπλε βαλίτσα. Ο τρόπος με τον οποίο βρέθηκε αποτελεί βασικό στοιχείο της έρευνας, καθώς οι αστυνομικοί εξετάζουν πότε και από ποιο πρόσωπο μεταφέρθηκε στο εγκαταλελειμμένο κτίριο.

Οι Αρχές διερευνούν, μεταξύ άλλων, εάν η σορός μεταφέρθηκε εξαρχής μέσα στη βαλίτσα ή εάν η γυναίκα είχε φτάσει ζωντανή στο κτίριο πριν από τον θάνατό της.

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Εξετάζονται οι φάκελοι αγνοούμενων γυναικών

Οι αστυνομικοί εξετάζουν τους φακέλους γυναικών που έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενες το τελευταίο διάστημα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί σύνδεση της σορού με κάποια συγκεκριμένη υπόθεση.

Μεταξύ των περιπτώσεων που ελέγχονται βρίσκεται και εκείνη της 50χρονης Κινέζας Γιου Τινγκ, η οποία διέμενε στην Αρτέμιδα.

Ο σύζυγός της, Βασίλης Καραβασίλης, δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό: «Ενδεχομένως να μην είναι η σύζυγός μου, με βάση κάποιες ενδείξεις, αλλά περιμένουμε το DNA, το οποίο είναι απόλυτο, ας πούμε. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια επίσημη ενημέρωση, γιατί περιμένουν να ολοκληρωθούν όλες οι έρευνες και να αντλήσουν όποια στοιχεία χρειάζονται, προκειμένου να αποφανθούν για τη σορό».

Ο Τάσος Ντούγκας, δικηγόρος της οικογένειας της αγνοούμενης, ανέφερε: «Έχουν χαθεί πολύτιμα στοιχεία, όμως η αίσθηση και η πεποίθησή μας είναι ότι το μυστικό κρύβεται κάπου στο κέντρο της Αθήνας. Φαίνεται να κυκλοφορούσε εκείνη την ημέρα, κατά την οποία εξαφανίστηκε, στο κέντρο της Αθήνας».

Αναζητούν απαντήσεις από τις κάμερες ασφαλείας

Παράλληλα, οι αστυνομικοί συλλέγουν και εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή της οδού Ευελπίδων.

Στόχος των ερευνών είναι να εντοπιστεί η διαδρομή της βαλίτσας και να διαπιστωθεί εάν κάποια κάμερα κατέγραψε το πρόσωπο ή το όχημα που τη μετέφερε στο εγκαταλελειμμένο κτίριο.

Οι απαντήσεις από τις εργαστηριακές εξετάσεις, τον έλεγχο του DNA, τα αποτυπώματα και τις κάμερες ασφαλείας θεωρούνται κρίσιμες τόσο για την ταυτοποίηση της γυναίκας όσο και για τη διαλεύκανση των συνθηκών του θανάτου της.