Καύσωνας: «Έβρασε» η άσφαλτος στους 60°C – Πάνω από 75°C σε ταράτσες και αυτοκίνητα – ΒΙΝΤΕΟ

Το μέγεθος του ισχυρού κύματος καύσωνα που πλήττει τη χώρα μας αποτυπώθηκε από τις θερμικές κάμερες που υπάρχουν στην Αττική.

Είναι ενδεικτικό ότι λίγο μετά τη 1:00 το μεσημέρι της Δευτέρας (20/7), η θερμική κάμερα που παρακολουθεί τον Κηφισό κατέγραψε θερμοκρασίες που ξεπερνούσαν τους 60 βαθμούς Κελσίου στην άσφαλτο.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, ακόμη πιο εντυπωσιακές ήταν οι εικόνες από την περιοχή του Άλσους Βεΐκου, όπου ταράτσες κτιρίων και σταθμευμένα οχήματα εμφανίζονταν με λευκό χρώμα στις θερμικές λήψεις, ένδειξη ότι οι επιφάνειές τους είχαν αναπτύξει θερμοκρασίες που ξεπερνούσαν τους 75 βαθμούς Κελσίου.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν σημαντικά τη θερμική καταπόνηση των πολιτών, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου η συσσώρευση θερμότητας από το τσιμέντο και την άσφαλτο κάνει την αίσθηση της ζέστης ακόμη πιο αποπνικτική.