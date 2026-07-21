Καύσωνας: «Έβρασε» η άσφαλτος στους 60°C – Πάνω από 75°C σε ταράτσες και αυτοκίνητα – ΒΙΝΤΕΟ

Θερμικές κάμερες στην Αττική κατέγραψαν ακραίες θερμοκρασίες στην άσφαλτο και σε επιφάνειες κτιρίων και οχημάτων, αναδεικνύοντας το μέγεθος του ισχυρού κύματος καύσωνα που πλήττει τη χώρα. Συγκεκριμένα, η άσφαλτος στον Κηφισό ξεπέρασε τους 60 βαθμούς Κελσίου, ενώ ταράτσες και σταθμευμένα αυτοκίνητα στο Άλσος Βεΐκου έφτασαν πάνω από 75 βαθμούς Κελσίου. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για σημαντική αύξηση της θερμικής καταπόνησης των πολιτών, ειδικά στα αστικά κέντρα.

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καύσωνας
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το μέγεθος του ισχυρού κύματος καύσωνα που πλήττει τη χώρα μας αποτυπώθηκε από τις θερμικές κάμερες που υπάρχουν στην Αττική.
  • Η άσφαλτος στον Κηφισό ξεπέρασε τους 60°C, ενώ ταράτσες κτιρίων και σταθμευμένα οχήματα στο Άλσος Βεΐκου έφτασαν πάνω από 75°C.
  • Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για σημαντική αύξηση της θερμικής καταπόνησης των πολιτών, ειδικά στα αστικά κέντρα, λόγω συσσώρευσης θερμότητας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το μέγεθος του ισχυρού κύματος καύσωνα που πλήττει τη χώρα μας αποτυπώθηκε από τις θερμικές κάμερες που υπάρχουν στην Αττική.

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Είναι ενδεικτικό ότι λίγο μετά τη 1:00 το μεσημέρι της Δευτέρας (20/7), η θερμική κάμερα που παρακολουθεί τον Κηφισό κατέγραψε θερμοκρασίες που ξεπερνούσαν τους 60 βαθμούς Κελσίου στην άσφαλτο.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, ακόμη πιο εντυπωσιακές ήταν οι εικόνες από την περιοχή του Άλσους Βεΐκου, όπου ταράτσες κτιρίων και σταθμευμένα οχήματα εμφανίζονταν με λευκό χρώμα στις θερμικές λήψεις, ένδειξη ότι οι επιφάνειές τους είχαν αναπτύξει θερμοκρασίες που ξεπερνούσαν τους 75 βαθμούς Κελσίου.

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Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν σημαντικά τη θερμική καταπόνηση των πολιτών, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου η συσσώρευση θερμότητας από το τσιμέντο και την άσφαλτο κάνει την αίσθηση της ζέστης ακόμη πιο αποπνικτική.

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