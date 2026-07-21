Βίντεο: Άγριος καβγάς σε πάρτι επωνύμων στη Νέα Υόρκη – Τράβις Σκοτ και Τζόρνταν Κλάρκσον απομακρύνθηκαν από κλαμπ

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Ένα επεισοδιακό βράδυ σε γνωστό κλαμπ της Νέας Υόρκης κατέληξε στην απομάκρυνση του ράπερ Τράβις Σκοτ και του σταρ του NBA, Τζόρνταν Κλάρκσον, από την αστυνομία.

Βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα από το TMZ αποτυπώνει τις στιγμές έντασης που δημιουργήθηκαν εν μέσω ενός λαμπερού πάρτι γεμάτου διασημότητες, διακόπτοντας ακόμη και την εμφάνιση του 50 Cent.

Jordan Clarkson, Travis Scott Removed From NYC Club After Confrontation https://t.co/7AL4Dzo6lH — TMZ (@TMZ) July 20, 2026

Το χρονικό του επεισοδίου στο «Zero Bond»

Ο Τράβις Σκοτ και ο Τζόρνταν Κλάρκσον οδηγήθηκαν εκτός του κλαμπ Zero Bond από αστυνομικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Πηγή ανέφερε στο TMZ ότι ο Σκοτ ήρθε σε αντιπαράθεση με έναν άγνωστο άνδρα, ο οποίος φέρεται να τον κατέγραφε με το τηλέφωνό του την ώρα που μιλούσε με άλλο άτομο εντός του μαγαζιού.



Όταν η κατάσταση ξέφυγε, καθώς μέλη της συνοδείας του Σκοτ ξεκίνησαν να πετούν μπουκάλια, ο Κλάρκσον παρενέβη προσπαθώντας να εκτονώσει την ένταση.

«Όλα έγιναν πολύ γρήγορα», δήλωσε μια πήγή στο Page Six. «Ξεκίνησε γρήγορα και διαλύθηκε πολύ σύντομα».

Το βίντεο-ντοκουμέντο

Το TMZ εξασφάλισε βίντεο από την εκδήλωση της Raising Cane’s, το οποίο καταγράφηκε την ώρα που ο 50 Cent ερμήνευε το τραγούδι «In Da Club» για τους παρευρισκόμενους.

😳 EXCLUSIVE: Jordan Clarkson restrained in new video of Travis Scott NYC fight. pic.twitter.com/dHP1QtD5tK — TMZ (@TMZ) July 20, 2026



Στο βίντεο, ο γκαρντ των Νιου Γιορκ Νικς, Τζόρνταν Κλάρκσον -ο οποίος πρόσφατα βοήθησε την ομάδα του να κατακτήσει το πρώτο της πρωτάθλημα στο NBA έπειτα από 53 χρόνια- φαίνεται να συγκρατείται από διάφορα άτομα, την ώρα που εμφανίζεται στο πλάνο ο Τράβις Σκοτ.

Παρά τη σθεναρή αντίσταση που συναντά, ο παίκτης των Νικς συνεχίζει να προσπαθεί να περάσει μέσα από το πλήθος για να κινηθεί εναντίον κάποιου.

Σπάσιμο μπουκαλιών, μαζί με τη γενικότερη αναταραχή, είχαν ως αποτέλεσμα να διακοπεί τελικά η εμφάνιση του 50 Cent.

Ακόμη και μετά τη διακοπή της μουσικής, ο Κλάρκσον φαίνεται να ορμά προς κάποιο άτομο, προτού οδηγηθεί τελικά εκτός του χώρου. Ο ίδιος ο Κλάρκσον δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για το συμβάν.

Jordan Clarkson was reportedly escorted out of a NYC club by police after stepping in to break up a brawl involving Travis Scott and his entourage, per @TMZ Members of Scott’s crew reportedly began throwing bottles before Clarkson intervened. pic.twitter.com/pu3yyxJgLI — NBABase (@TheNBABase) July 20, 2026

Πλήθος διασημοτήτων στο σημείο

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια δεκάδων επωνύμων που έδιναν το «παρών» στην εκδήλωση.

Ανάμεσά τους βρίσκονταν ο σέντερ των Νικς Καρλ-Άντονι Τάουνς με τη αρραβωνιαστικιά του Τζόρντιν Γουντς, η θρυλική τενίστρια Σερένα Ουίλιαμς, ο φόργουορντ των Χιούστον Ρόκετς Κέβιν Ντουράντ και ο γκαρντ των Κλίβελαντ Καβαλίερς Τζέιμς Χάρντεν.

Επίσης, παρόντες ήταν οι Τεγιάνα Τέιλορ, καθώς και οι αδελφοί Τζέικ και Λόγκαν Πολ.