Μόσχα: Σάλος με 22χρονη influencer που βγήκε γυμνή στους δρόμους – Έρευνα εις βάρος της για διαφθορά ανηλίκων

Σάλος έχει προκληθεί στη Ρωσία μετά την ενέργεια της 22χρονης influencer Αναστασίας Μπραγκίνα να περιπλανηθεί ολόγυμνη στους δρόμους και τα καταστήματα της Μόσχας. Η πράξη της, την οποία η ίδια χαρακτήρισε ως «σκοπό της ψυχής της», προκάλεσε την έντονη αντίδραση της ρωσικής αρχής επιτήρησης του διαδικτύου, με την αξιωματούχο Εκατερίνα Μιζούλινα να ζητεί την πολυετή φυλάκισή της με την κατηγορία της διαφθοράς ανηλίκων.

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Διεθνή Νέα

Ρωσία influencer Μόσχα γυμνή
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σάλος έχει προκληθεί στη Ρωσία μετά την ενέργεια μιας 22χρονης influencer να περιπλανηθεί ολόγυμνη στους δρόμους και τα καταστήματα της Μόσχας, μια πράξη που η ίδια χαρακτήρισε ως «σκοπό της ψυχής της».
  • Η ρωσική αρχή επιτήρησης του διαδικτύου ζητά πλέον την πολυετή φυλάκισή της με την κατηγορία της διαφθοράς ανηλίκων, ενώ η αστυνομία εξετάζει κατηγορίες για «διανομή πορνογραφίας».
  • Η Εκατερίνα Μιζούλινα, αξιωματούχος της ρωσικής αρχής επιτήρησης του διαδικτύου, χαρακτήρισε την Αναστασία Μπράγκινα «διεφθαρμένη trash-blogger» και εξέφρασε την επιθυμία να τη δει φυλακισμένη για 12 χρόνια.

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Σάλος έχει προκληθεί στη Ρωσία μετά την ενέργεια μιας 22χρονης influencer να περιπλανηθεί ολόγυμνη στους δρόμους και τα καταστήματα της Μόσχας.

Η πράξη της αυτή, την οποία η ίδια χαρακτήρισε ως «σκοπό της ψυχής της», προκάλεσε την έντονη αντίδραση της ρωσικής αρχής επιτήρησης του διαδικτύου, που ζητά πλέον την πολυετή φυλάκισή της με την κατηγορία της διαφθοράς ανηλίκων.

H γυμνή εμφάνιση στους δρόμους

Η 22χρονη Αναστασία Μπραγκίνα, πρώην συμμετέχουσα στο ριάλιτι σόου «Dom-2», καταγράφηκε σε βίντεο να περπατά και να μπαίνει σε καταστήματα της Μόσχας φοράγοντας μόνο μια λεπτή αλυσίδα στο λαιμό της.

Η ίδια υποστηρίζει ότι η σκανδαλώδης αυτή ζωντανή μετάδοση έχει συγκεντρώσει πλέον 21 εκατομμύρια προβολές.

Εξηγώντας τους λόγους της πράξης της στους followers της, ανέφερε: «Το σύμπαν με οδηγεί σε αυτόν τον ευεργετικό, δημιουργικό δρόμο, λαμβάνοντας υπόψη τον σκοπό της ψυχής μου, ώστε να μπορέσω να απελευθερωθώ από όλους τους περιορισμούς».


«Συνειδητοποίησα ότι βαθιά μέσα μου φοβόμουν να εμφανιστώ γυμνή μπροστά σε κόσμο στην πραγματική ζωή, εκτός διαδικτύου. Κατάλαβα, βαθιά μέσα στην ψυχή μου, ότι αυτό το μάθημα με περίμενε κάπου και ότι θα έπρεπε να ξεπεράσω αυτόν τον περιορισμό», πρόσθεσε.

«Έτσι, ήμουν ξαπλωμένη στο κρεβάτι όταν η ιδέα να πάω στο κατάστημα γυμνή απλά μου ήρθε στο μυαλό. Δεν ένιωσα κάποιον ιδιαίτερο φόβο. Η σκέψη μου ήρθε ήρεμα», σημείωσε.

Αντιδράσεις και κατηγορίες

Η ενέργεια αυτή προκάλεσε την οργή της 41χρονης Εκατερίνα Μιζούλινα, υψηλόβαθμης αξιωματούχου της ρωσικής αρχής επιτήρησης του διαδικτύου, για την οποία πριν από δύο χρόνια υπήρχαν ανεπιβεβαίωτες φήμες ότι υπήρξε ερωμένη του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ρωσία influencer Μόσχα γυμνή

Η αξιωματούχος, που πλέον είναι παντρεμένη με τραγουδιστή που υποστηρίζει τον Πούτιν, σύμφωνα με τη βρετανική The Sun, χαρακτήρισε τη Μπράγκινα «διεφθαρμένη trash-blogger» και εξέφρασε την επιθυμία να τη δει φυλακισμένη για 12 χρόνια.

Καταγγέλλοντας το περιστατικό, η Μιζούλινα δήλωσε: «Η blogger φαίνεται πως έχει χάσει εντελώς τα μυαλά της και αποφάσισε να στήσει μια παράσταση στη Μόσχα — βγήκε για μια γυμνή βόλτα στην πόλη».

«Σε αυτή την κατάσταση περπάτησε στους δρόμους και μπήκε σε καφετέριες. Όλα φυσικά καταγράφηκαν σε βίντεο».

Έρευνα της αστυνομίας

Αρχικά, στην blogger επιβλήθηκε ένα πρόστιμο ύψους 44 ευρώ (4.000 ρούβλια). Ωστόσο, η αστυνομία εξετάζει πλέον κατηγορίες για «διανομή πορνογραφίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παροχή ακατάλληλων και σεξουαλικά υπονοούμενων συμβουλών σε παιδιά», σύμφωνα πάντα με τη Μιζούλινα.

Η ίδια η αξιωματούχος ισχυρίστηκε επίσης ότι δύο μαθητές σχολείου πήγαν στα γραφεία της για να διαμαρτυρηθούν για τη γυμνή influencer.

«Η trash-blogger διαφθείρει δημοσίως παιδιά στις πλατφόρμες της, εμφανιζόμενη συνεχώς γυμνή σε βιντεοσκοπημένους κύκλους, διεξάγοντας συζητήσεις σε αυτή την κατάσταση με παιδιά κυρίως για ιδιωτικά θέματα, και δίνοντας επίσης σε μαθητές διάφορες διεφθαρμένες συμβουλές», είπε χαρακτηριστικά.

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