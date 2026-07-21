Μόσχα: Σάλος με 22χρονη influencer που βγήκε γυμνή στους δρόμους – Έρευνα εις βάρος της για διαφθορά ανηλίκων

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Σάλος έχει προκληθεί στη Ρωσία μετά την ενέργεια μιας 22χρονης influencer να περιπλανηθεί ολόγυμνη στους δρόμους και τα καταστήματα της Μόσχας.

Η πράξη της αυτή, την οποία η ίδια χαρακτήρισε ως «σκοπό της ψυχής της», προκάλεσε την έντονη αντίδραση της ρωσικής αρχής επιτήρησης του διαδικτύου, που ζητά πλέον την πολυετή φυλάκισή της με την κατηγορία της διαφθοράς ανηλίκων.

🇷🇺 A Russian blogger, Anastasia (Nastya) Bragina, has been detained in Moscow after she walked around naked in public to “remove the restrictions imposed by society and set herself free.” Speaking of ‘free’… Bragina reportedly faces up to 5 years in prison. pic.twitter.com/zdZf7uVZB9 — Natalka (@NatalkaKyiv) July 19, 2026

H γυμνή εμφάνιση στους δρόμους

Η 22χρονη Αναστασία Μπραγκίνα, πρώην συμμετέχουσα στο ριάλιτι σόου «Dom-2», καταγράφηκε σε βίντεο να περπατά και να μπαίνει σε καταστήματα της Μόσχας φοράγοντας μόνο μια λεπτή αλυσίδα στο λαιμό της.

Η ίδια υποστηρίζει ότι η σκανδαλώδης αυτή ζωντανή μετάδοση έχει συγκεντρώσει πλέον 21 εκατομμύρια προβολές.

Εξηγώντας τους λόγους της πράξης της στους followers της, ανέφερε: «Το σύμπαν με οδηγεί σε αυτόν τον ευεργετικό, δημιουργικό δρόμο, λαμβάνοντας υπόψη τον σκοπό της ψυχής μου, ώστε να μπορέσω να απελευθερωθώ από όλους τους περιορισμούς».

Бывшую участницу «Дома-2» арестовали за голую прогулку по Москве. 22-летняя трэш-блогерша и бывшая участница «Дома-2» Анастасия Брагина опубликовала видеоролики, на которых она ходит без одежды по улицам и заведениям столицы. В итоге ее задержали полицейские и начали… pic.twitter.com/MhDsJMbeJb — Лентач (@oldLentach) July 20, 2026



«Συνειδητοποίησα ότι βαθιά μέσα μου φοβόμουν να εμφανιστώ γυμνή μπροστά σε κόσμο στην πραγματική ζωή, εκτός διαδικτύου. Κατάλαβα, βαθιά μέσα στην ψυχή μου, ότι αυτό το μάθημα με περίμενε κάπου και ότι θα έπρεπε να ξεπεράσω αυτόν τον περιορισμό», πρόσθεσε.

«Έτσι, ήμουν ξαπλωμένη στο κρεβάτι όταν η ιδέα να πάω στο κατάστημα γυμνή απλά μου ήρθε στο μυαλό. Δεν ένιωσα κάποιον ιδιαίτερο φόβο. Η σκέψη μου ήρθε ήρεμα», σημείωσε.

View this post on Instagram A post shared by Bragina Anastasia (@bragina_anastasiaa1)

Αντιδράσεις και κατηγορίες

Η ενέργεια αυτή προκάλεσε την οργή της 41χρονης Εκατερίνα Μιζούλινα, υψηλόβαθμης αξιωματούχου της ρωσικής αρχής επιτήρησης του διαδικτύου, για την οποία πριν από δύο χρόνια υπήρχαν ανεπιβεβαίωτες φήμες ότι υπήρξε ερωμένη του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η αξιωματούχος, που πλέον είναι παντρεμένη με τραγουδιστή που υποστηρίζει τον Πούτιν, σύμφωνα με τη βρετανική The Sun, χαρακτήρισε τη Μπράγκινα «διεφθαρμένη trash-blogger» και εξέφρασε την επιθυμία να τη δει φυλακισμένη για 12 χρόνια.

Καταγγέλλοντας το περιστατικό, η Μιζούλινα δήλωσε: «Η blogger φαίνεται πως έχει χάσει εντελώς τα μυαλά της και αποφάσισε να στήσει μια παράσταση στη Μόσχα — βγήκε για μια γυμνή βόλτα στην πόλη».

«Σε αυτή την κατάσταση περπάτησε στους δρόμους και μπήκε σε καφετέριες. Όλα φυσικά καταγράφηκαν σε βίντεο».

Profesionální bonzačka Mizulina v akci 😅🤡 Bloggerku zadrželi po nahé procházce Moskvou a po upozornění Mizulinové Den předtím se kontroverzní („trash“) bloggerka a bývalá účastnice pořadu „Dom-2“ Anastasia Bragina procházela bez oblečení po ulicích a podnicích hlavního města… pic.twitter.com/PrHnSQMCks — bety kovac 🇺🇦♥️ (@betyna71) July 20, 2026

Έρευνα της αστυνομίας

Αρχικά, στην blogger επιβλήθηκε ένα πρόστιμο ύψους 44 ευρώ (4.000 ρούβλια). Ωστόσο, η αστυνομία εξετάζει πλέον κατηγορίες για «διανομή πορνογραφίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παροχή ακατάλληλων και σεξουαλικά υπονοούμενων συμβουλών σε παιδιά», σύμφωνα πάντα με τη Μιζούλινα.

Η ίδια η αξιωματούχος ισχυρίστηκε επίσης ότι δύο μαθητές σχολείου πήγαν στα γραφεία της για να διαμαρτυρηθούν για τη γυμνή influencer.

«Η trash-blogger διαφθείρει δημοσίως παιδιά στις πλατφόρμες της, εμφανιζόμενη συνεχώς γυμνή σε βιντεοσκοπημένους κύκλους, διεξάγοντας συζητήσεις σε αυτή την κατάσταση με παιδιά κυρίως για ιδιωτικά θέματα, και δίνοντας επίσης σε μαθητές διάφορες διεφθαρμένες συμβουλές», είπε χαρακτηριστικά.