Λίβανος: Ο στρατός αναλαμβάνει τον έλεγχο της «πιλοτικής ζώνης» μετά την αποχώρηση των IDF – «Crash test» για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ

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Σε ένα καθοριστικό βήμα για την αποκατάσταση της εθνικής κυριαρχίας στον Νότιο Λίβανο προχώρησαν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας, θέτοντας σε εφαρμογή το αμερικανικής διαμεσολάβησης σχέδιο σταθεροποίησης.

Πρώτη δοκιμή της «πιλοτικής ζώνης»

Στρατεύματα του λιβανέζικου στρατού ξεκίνησαν να αναπτύσσονται την Τρίτη στην κωμόπολη Ζαουτάρ αλ-Γκαρμπίγια του Νοτίου Λιβάνου, στην περιοχή της Ναμπατίγια, αμέσως μετά την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων (IDF), σύμφωνα με δηλώσεις ανώτερου αξιωματούχου ασφαλείας του Λιβάνου.

Νωρίτερα, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανέφερε ότι η Ζαουτάρ αλ-Γκαρμπίγια περιλαμβάνεται στις τρεις περιοχές του Νότου που επιλέχθηκαν για την πιλοτική εφαρμογή της συμφωνίας. Οι άλλες δύο περιοχές που εντάσσονται είναι τα χωριά Φρούν και Σρίφα.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του σχεδίου που συμφωνήθηκε με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ.

Το εν λόγω σχέδιο προβλέπει:

Τη κατάσχεση του οπλισμού της προσκείμενης στο Ιράν οργάνωσης Χεζμπολάχ από τον στρατό του Λιβάνου σε τμήματα του Νοτίου Λιβάνου.

Τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων.

Ο στρατός του Ισραήλ επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι το σχέδιο, το οποίο ονομάζεται «πρόγραμμα πιλοτικής ζώνης» (pilot zone programme), έχει τεθεί σε εφαρμογή, ενώ την Τρίτη δεν προέβη σε κάποιο άμεσο σχόλιο.

Η παράδοση των εδαφών την Τρίτη αποτελεί την πρώτη δοκιμή του σχεδίου.

Ο Λίβανος ελπίζει ότι η συμφωνία θα του επιτρέψει να ανακτήσει τον έλεγχο μιας λωρίδας γης βάθους περίπου 10 χιλιομέτρων στο εσωτερικό της χώρας, η οποία παραμένει υπό ισραηλινή κατοχή.

Στη συγκεκριμένη περιοχή δεκάδες χωριά έχουν ισοπεδωθεί, ενώ δημόσιες υποδομές -συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων και σταθμών ηλεκτροπαραγωγής- έχουν καταστραφεί.

Ως αποτέλεσμα, δεκάδες χιλιάδες Λιβανέζοι που κατοικούν στην περιοχή δεν έχουν μπορέσει να επιστρέψουν στις εστίες τους.

Η θέση του Ισραήλ

Ο τελευταίος γύρος εχθροπραξιών μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ ξέσπασε στις αρχές Μαρτίου, δύο ημέρες μετά την εξαπόλυση επιθέσεων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν, με τη Χεζμπολάχ να δηλώνει ότι οι ενέργειές της γίνονται προς υποστήριξη της Τεχεράνης.

Ο στρατός του Λιβάνου ανανέωσε την έκκλησή του προς τους κατοίκους να μην εισέλθουν στην κωμόπολη Ζαουτάρ αλ-Γκαρμπίγια μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση ασφαλείας και να ακολουθούν τις οδηγίες των αναπτυγμένων στρατιωτικών μονάδων για τη δική τους ασφάλεια.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι προχώρησε στην αναδιάταξη των δυνάμεών του στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος.

«Το πιλοτικό πρόγραμμα χρησιμεύει ως δοκιμή της κυριαρχίας των Ενόπλων Δυνάμεων του Λιβάνου στα τρία πιλοτικά χωριά, ως της μόνης επίσημης αρχής που είναι εξουσιοδοτημένη να φέρει όπλα στην περιοχή», δήλωσε Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος.

Παρά το γεγονός ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει σκεπτικισμό για την ικανότητα του Λιβάνου να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ, το Ισραήλ βλέπει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε τον περασμένο μήνα ως ένα ζωτικό βήμα προς την οικοδόμηση ειρήνης με τον Λίβανο μακροπρόθεσμα.

Κρίσιμη συνάντηση στην Ουάσινγκτον

Εν μέσω των εξελίξεων στο πεδίο, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, προγραμματίζεται να συναντηθεί αργότερα την Τρίτη στην Ουάσινγκτον με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Με πληροφορίες από: Reuters, Al Jazeera