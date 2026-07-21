Αλίκη Βουγιουκλάκη: Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ επισκέφτηκε το μνήμα της – «Για άλλη μια χρονιά ήρθα σήμερα κοντά σου…»

Συμπληρώνονται 30 χρόνια από τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 23 Ιουλίου 1996. Ο γιος της, Γιάννης Παπαμιχαήλ, επισκέφτηκε το μνήμα της μητέρας του την Τρίτη 21 Ιουλίου και έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram.

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Lifestyle

Αλίκη Βουγιουκλάκη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ επισκέφτηκε το μνήμα της Αλίκης Βουγιουκλάκη και πραγματοποίησε μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.
  • Η επίσκεψη και η ανάρτηση έγιναν λίγο πριν συμπληρωθούν 30 χρόνια από την ημέρα που η Αλίκη Βουγιουκλάκη έφυγε από τη ζωή.
  • Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ έγραψε, ανάμεσα σε άλλα, ότι: «Μου λείπεις, μα σε νιώθω πάντα δίπλα μου. Σ’ αγαπώ».

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Την Πέμπτη 23 Ιουλίου, συμπληρώνονται 30 χρόνια από την ημέρα που η Αλίκη Βουγιουκλάκη έφυγε από τη ζωή. Η σπουδαία καλλιτέχνις, η οποία με το άστρο της έκανε όλη την Ελλάδα να παραμιλάει και λατρεύτηκε όσο λίγες, είχε γεννηθεί στις 20 Ιουλίου του 1934 και είχε διαγράψει μία επιτυχημένη πορεία στον κόσμο του θεάματος. Από τον γάμο της με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, απέκτησε τον γιο της Γιάννη Παπαμιχαήλ.

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Το παιδί της αείμνηστης ηθοποιού, επισκέφτηκε την Τρίτη 21 Ιουλίου το μνήμα της μητέρας του, ενώ στη συνέχεια πραγματοποίησε μία συγκινητική ανάρτηση στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram για την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Στο post, δημοσίευσε μία φωτογραφία από το μνήμα της σπουδαίας καλλιτέχνιδος.

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Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ έχει γράψει στη λεζάντα με την οποία έχει συνοδέψει το στιγμιότυπο: «Για άλλη μια χρονιά ήρθα σήμερα κοντά σου. Στάθηκα σιωπηλά δίπλα σου, εκεί όπου αναπαύεσαι. Φέτος συμπληρώνονται τριάντα χρόνια από τότε που έφυγες κι όμως υπάρχουν στιγμές που η απουσία σου μοιάζει ακόμη αδιανόητη.

Δεν έφερα πολλά λόγια. Τα αγαπημένα σου λουλούδια και μια σκέψη, μια προσευχή και την αγάπη που ο χρόνος δεν μπόρεσε ποτέ να μικρύνει. Μου λείπεις, μα σε νιώθω πάντα δίπλα μου. Δε θα ξεχάσω ποτέ τα τελευταία λόγια που μου είπες. Σ’ αγαπώ». 

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