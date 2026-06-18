Αλίκη Βουγιουκλάκη: Τι αποκάλυψε για τον δεύτερο γάμο της η Βίκυ Παγιατάκη – «Είναι η πρώτη φορά που το λέω»

Μια αποκάλυψη για τον δεύτερο γάμο της Αλίκης Βουγιουκλάκη με τον επιχειρηματία Γιώργο Ηλιάδη έκανε η Βίκυ Παγιατάκη στην εκπομπή “Buongiorno” το πρωί της της Πέμπτης 18 Ιουνίου.

Όπως ανέφερε η γνωστή αστρολόγος, ο αείμνηστος ξάδελφός της, την είχε ενημερώσει για τον γάμο της ηθοποιού.

«Ήμουν έξω από την εκκλησία για τον δεύτερο γάμο της με τον Ηλιάδη τον Κύπριο γιατί μέσα ο Σπύρος Παγιατάκης ο ξάδελφός μου ήταν μάρτυρας», ανέφερε η Βίκυ Παγιατάκη.

«Μου είπε, “θα πάμε εκεί γιατί παντρεύεται η Βουγιουκλάκη και σου το λέω εσένα και δεν θα το πεις ποτέ”. Δεν το είπα ποτέ και είναι η πρώτη φορά που το λέω. Τόσα χρόνια ήξερα εγώ για τον γάμο και αποκαλύφθηκε πολύ μετά. Δεν είχε βγει τίποτα, αν το είχα πουλήσει τότε… δεν ξέρω πόσα λεφτά θα είχα βγάλει», πρόσθεσε η Βίκυ Παγιατάκη.

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