Θεούτα: Η μεταναστευτική κρίση της Ισπανίας αναζωπυρώνει τις βαθιές διαιρέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η εφιαλτική εικόνα στις ακτές της Βόρειας Αφρικής, επανέφερε με τον πιο δραματικό τρόπο το μεταναστευτικό ζήτημα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής.

Η αιφνίδια και μαζική είσοδος περίπου 60.000 παράτυπων μεταναστών, στον ισπανικό θύλακα της Θεούτα, μέσα σε μόλις μία ημέρα προκάλεσε σοκ, αφήνοντας πίσω της εβδομήντα δύο νεκρούς και δεκάδες αγνοούμενους. Για μια τοπική κοινωνία 83.000 κατοίκων, η απρόσμενη αυτή εισροή, μετατράπηκε γρήγορα από δέος, σε βαθιά οργή.

Εκατοντάδες άνθρωποι, εξαθλιωμένοι και χωρίς τροφή, βρέθηκαν να περιπλανώνται στους δρόμους ή να στήνουν πρόχειρους καταυλισμούς στις γύρω δασικές περιοχές, ενώ οι ισπανικές δυνάμεις ασφαλείας ξεκίνησαν αμέσως ευρείες επιχειρήσεις για την επαναπροώθησή τους, προς τα μαροκινά σύνορα.

Πόλεμος επιστολών και πολιτική σύγκρουση στις Βρυξέλλες

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Guardian, τα γεγονότα στη Θεούτα, δεν άργησαν να προκαλέσουν ισχυρούς πολιτικούς κραδασμούς στην καρδιά της Ευρώπης, πυροδοτώντας έναν οξύ πόλεμο ανακοινώσεων και επιστολών μεταξύ των κρατών-μελών. Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, αντέδρασε άμεσα απέναντι στις έντονες επικρίσεις που δέχθηκε από δεξιές και ακροδεξιές φωνές της Γηραιάς Ηπείρου, οι οποίες «απέδωσαν» την κρίση, στις πρόσφατες πολιτικές νομιμοποίησης, αδήλωτων μεταναστών, που εφάρμοσε η Μαδρίτη.

Spain’s migration crisis is spiraling beyond what many imagined. Hundreds of African migrants are sprawled outside the Migrant Reception Center in Ceuta, Spain. Waiting for Pedro Sánchez to take care of them. Meanwhile, reports confirm another beach invasion. Illegals from… pic.twitter.com/66DQNWstGm — I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) August 1, 2026



Με επιστολή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο Σάντσεθ, έκανε λόγο για επιθέσεις που υποκινούνται από προκαταλήψεις και παραπληροφόρηση, ζητώντας την έκτακτη σύγκληση των οργάνων της ΕΕ.Η απάντηση, ωστόσο, υπήρξε άμεση και συντονισμένη.

Είκοσι δύο αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων η Ιταλία, η Γερμανία, η Δανία και η Αυστρία, απέστειλαν κοινή επιστολή, υπογραμμίζοντας την επιτακτική ανάγκη για αυστηρή περιφρούρηση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης.

Elections are coming up in Italy so it’s high-time for some fear-mongering 😱 to mobilize the electorate. Yesterday’s first act: Italy calling to suspend Spain from Schengen after some 50.000 immigrants from Morocco swam across the border to the Spanish enclave Ceuta – most of… https://t.co/Y8jhyGnE4Y pic.twitter.com/Za8td1d4mJ — Freyja Kristensen 🇪🇺🇩🇰🇬🇱🇫🇴🇪🇦🇩🇪🇺🇦 (@Germania_Freyja) August 1, 2026



Στο συγκεκριμένο κείμενο, διατυπώνονται σαφείς αιχμές ότι κανένα κράτος-μέλος δεν μπορεί να ακολουθεί μεμονωμένη ατζέντα, ενώ ορισμένες κυβερνήσεις έφτασαν στο σημείο να θέσουν ακόμα και ζήτημα εξαίρεσης της Ισπανίας, από τη ζώνη ελεύθερης μετακίνησης Σένγκεν.

Η διπλωματία της πίεσης και η αλλαγή του ευρωπαϊκού κλίματος

Όπως τονίζεται στο αναλυτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας, παράλληλα με την πολιτική διαμάχη εντός της ΕΕ, στο μικροσκόπιο των αναλυτών και των ευρωπαϊκών Αρχών μπαίνει ο ρόλος του Μαρόκου. Επιπλέον, εκφράζονται έντονες υποψίες ότι ένας τόσο μεγάλος όγκος ανθρώπων δεν θα μπορούσε να προσεγγίσει και να διασπάσει τα σύνορα χωρίς την ανοχή ή ακόμα και τη σιωπηρή συνδρομή των μαροκινών αρχών.

Παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα των εισελθόντων επέστρεψε άμεσα στο μαροκινό έδαφος, η έκτακτη σύσκεψη των υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ, καλείται να εξετάσει όχι μόνο την ενίσχυση των ελέγχων μέσω της Frontex, αλλά και τα βαθύτερα αίτια της γεωπολιτικής αυτής πίεσης.



Η σημερινή εικόνα αποτυπώνει ανάγλυφα πόσο έχει μετατοπιστεί το πολιτικό τοπίο στην Ευρώπη, σε σύγκριση με τη μεγάλη μεταναστευτική κρίση της περιόδου 2015-2016.

Η αλληλεγγύη του παρελθόντος έχει δώσει τη θέση της σε μια αισθητά πιο σκληρή γραμμή, καθώς η άνοδος συντηρητικών και ακροδεξιών δυνάμεων σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες διαμορφώνει μια συμπαγή πλειοψηφία που απαιτεί αυστηρότερα μέτρα.

Πρωτοβουλίες όπως η δημιουργία κέντρων επιστροφής και απελάσεων σε τρίτες αφρικανικές χώρες κερδίζουν πλέον έδαφος, αφήνοντας την προοδευτική στάση της Μαδρίτης σε θέση εμφανούς μειοψηφίας και απομόνωσης στο ευρωπαϊκό τραπέζι.

URGENT | #Ceuta 🇪🇦 🇬🇧 Full English translation of Santiago Abascal’s complete declaration and answers to questions from the press conference in Ceuta (Plaza de África), 2 August 2026. Source: Official video posted by @vox_es @Santi_ABASCAL@PatriotsEU @VOX_Europa_ 🟢… https://t.co/bdj6LDv8SL — JC Cuevas Dawson (@cuevas_dawson) August 2, 2026

BBC: Τραγωδία στη Θεούτα – Πολιτική θύελλα στην Ευρώπη και αναπάντητα ερωτήματα πίσω από το μεταναστευτικό κύμα

Σύμφωνα με εκτενές δημοσίευμα και ανάλυση του διεθνούς δικτύου BBC, η πλειονότητα των δεκάδων χιλιάδων μεταναστών που κολύμπησαν προς τον ισπανικό θύλακα της Θεούτα την Πέμπτη (29/7/2026), έχει πλέον επιστρέψει στο Μαρόκο, συνοδευόμενοι μέχρι τα σύνορα από Ισπανούς στρατιώτες και αστυνομικούς.

Ωστόσο, η πρωτοφανής αυτή έξαρση των αφίξεων άφησε πίσω της μια βαριά τραγωδία με τουλάχιστον 72 νεκρούς, τα σώματα των οποίων ανασύρθηκαν από τη θάλασσα, να πλέουν δίπλα σε εγκαταλελειμμένα σαμπρέλες και βατραχοπέδιλα. Τα δραματικά γεγονότα της εβδομάδας συγκλόνισαν παράλληλα την Ευρώπη σε πολιτικό επίπεδο, εκθέτοντας για άλλη μια φορά τις βαθιές διαιρέσεις γύρω από το ευαίσθητο ζήτημα της μεταναστευτικής πολιτικής.

An estimated 49,000 illegal immigrants have entered Spain in the last 36 hours. You have seen this movie before. You know how this will end for Europe. 🇪🇸 🇪🇺 https://t.co/JTDYdrKtGH — Suraj Balakrishnan (@SurajBala) July 31, 2026



Την ίδια στιγμή, αιωρούνται αμείλικτα ερωτήματα σχετικά με το τι πυροδότησε τη φονική αυτή εισροή: αν επρόκειτο απλώς για αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έγιναν ιογενείς υποσχόμενες έναν εύκολο δρόμο προς την Ευρώπη, ή αν πίσω από το περιστατικό κρυβόταν μια πιο ενορχηστρωμένη και εσκεμμένη ενέργεια.

JUST IN: 🇪🇸 Law enforcement seen opening gates allowing thousands of illegal immigrants into Spain. pic.twitter.com/UUvMoRfqnY — BRICS News (@BRICSinfo) July 30, 2026

Η πολιτική αντιπαράθεση και τα εσωτερικά παιχνίδια

Ανεξάρτητα από τα αίτια, ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, εμφανίζεται οργισμένος με την αντίδραση ορισμένων εταίρων. Ο Σάντσεθ εξαπέλυσε βολές κατά στελεχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατηγορώντας τους ότι «επιτίθενται» στην Ισπανία, εν μέσω κρίσης και επιδίδονται σε μικροπολιτικά παιχνίδια αντί να επιδείξουν αλληλεγγύη, φωτογραφίζοντας κυρίως την Ιταλία.

Το ακροδεξιό κόμμα Fratelli d’Italia της Ιταλίδας πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι, έσπευσε να αναρτήσει εικόνες μεταναστών που έτρεχαν στους δρόμους της Θεούτα, σχολιάζοντας σκωπτικά: «Αυτό είναι το μοντέλο Σάντσεθ που αρέσει τόσο πολύ στην ιταλική αριστερά».

Italian Prime Minister Giorgia Meloni now requires travelers entering Italy from Spain to present identification and travel documents. She sends this message totally in Spanish directly to Spain Citizens pic.twitter.com/vrstNKzCl8 — Real Hamlet Garcia (@Hamletgarcia17) August 2, 2026

Στη συνέχεια, η Μελόνι, ανακοίνωσε την αναστολή της συμφωνίας Σένγκεν με την Ισπανία, επικαλούμενη απειλή για την εθνική ασφάλεια, προκαλώντας την έντονη δυσαρέσκεια της Μαδρίτης.

Για την ισπανική πλευρά, η κρίση έχει ήδη περιοριστεί και η Σεούτα δεν ανήκει στη ζώνη Σένγκεν, γεγονός που σημαίνει ότι οι Μαροκινοί μετανάστες, δεν θα μπορούσαν να ταξιδέψουν ανεξέλεγκτοι προς την ηπειρωτική Ευρώπη, κάτι που η Ιταλίδα πρωθυπουργός γνωρίζει.

Ωστόσο, ενόψει των επικείμενων εκλογών του επόμενου έτους στην Ιταλία και υπό την πίεση του ανταγωνισμού από ένα νέο, σκληρότερο κατά των μεταναστών κόμμα, η Μελόνι, βρήκε την ευκαιρία να προβάλει ένα αυστηρό προφίλ για να επανακτήσει ψηφοφόρους.

Το αφήγημα της «χαλαρής» Ισπανίας και η παραπληροφόρηση

Η Ιταλία, δεν είναι η μόνη χώρα, που θεωρεί τη στάση της Ισπανίας «χαλαρή», απέναντι στη μετανάστευση. Το αίτημα της Μελόνι για έκτακτη σύγκληση των υπουργών Εσωτερικών την Τρίτη (4/8/2026), προσυπογράφηκε από σχεδόν δύο δεκάδες ηγέτες κρατών της ΕΕ, οι οποίοι ζητούν την κατάργηση πολιτικών που λειτουργούν ως «μαγνήτης» (pull factors) για την Ευρώπη.

Στο στόχαστρο βρίσκεται κυρίως η αμφιλεγόμενη απόφαση της Ισπανίας να επιτρέψει σε εκατοντάδες χιλιάδες αδήλωτους μετανάστες, να υποβάλουν αίτηση για άδεια διαμονής και εργασίας.

Η Μαδρίτη τονίζει, ότι η Ισπανία γηράσκει και χρειάζεται εργατικό δυναμικό. Εντούτοις, όσοι κατέκλυσαν τις ακτές της Σεούτα, δεν στόχευαν σε αυτό το πρόγραμμα, καθώς η περίοδος υποβολής αιτήσεων είχε πραγματοποιηθεί στο παρελθόν.

Ο ίδιος ο Σάντσεθ δείχνει ως υπαίτιο μια πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ισπανίας, η οποία έκρινε ότι όσοι εισέρχονται από τη θάλασσα δεν μπορούν να επαναπροωθούνται αμέσως. Ο πρωθυπουργός επιχειρηματολογεί ότι η απόφαση αυτή διαστρεβλώθηκε από διακινητές για να καλλιεργηθεί η ψευδαίσθηση ενός εύκολου περάσματος.

Ωστόσο, οι άνθρωποι που κατευθύνθηκαν προς τη Σεούτα, δεν χρειάστηκε να πληρώσουν διακινητές, καθώς οι περισσότεροι ήταν Μαροκινοί και η διαδρομή είναι ευρέως γνωστή.

Το μήνυμα διαδόθηκε κυρίως μέσω διαδικτύου. Μετανάστες έδειξαν σε δημοσιογράφους, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με βίντεο ανθρώπων να φωνάζουν ότι «η Ισπανία είναι ανοιχτή», ενώ βουτούσαν στη θάλασσα.

Πολλαπλοί λογαριασμοί δείχνουν νέους με στολές κατάδυσης και βατραχοπέδιλα ή βιντεοσκοπημένους να κολυμπούν, σε συνδυασμό με εικόνες μέσα από την ίδια τη Σεούτα. Πολλοί από αυτούς τους λογαριασμούς δημιουργήθηκαν μόλις πριν από λίγες εβδομάδες και συγκέντρωσαν δεκάδες χιλιάδες αντιδράσεις.

Οι υποσχέσεις τους αποδείχθηκαν παντελώς ψευδείς, καθώς οι ομάδες που κατάφεραν να φτάσουν στις ακτές της Θεούτα, δεν βρήκαν τίποτα. Χωρίς τροφή, στέγη ή δυνατότητα να συνεχίσουν προς την ηπειρωτική Ευρώπη, οι περισσότεροι αναγκάστηκαν να επιστρέψουν.

Γεωπολιτικά συμφέροντα και επόμενα βήματα

Το ερώτημα που παραμένει είναι αν οι μετανάστες χρησιμοποιήθηκαν ως «όπλο», όπως είχε συμβεί πριν από λίγα χρόνια στη Λευκορωσία, και ποιος βρισκόταν πίσω από αυτό. Για την ώρα, γίνονται ορατοί μόνο όσοι επωφελούνται από το αποτέλεσμα. Η παγκόσμια δεξιά «υπερμεγεθύνει την ικανοποίησή της», όπως χαρακτηριστικά έγραψε ο δημοσιογράφος Αντρέα Ρίτσι στην εφημερίδα El País.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενοχλημένος από τη στάση της Ισπανίας στον πόλεμό του κατά του Ιράν, έκανε λόγο για «καταστροφή» και «εισβολή», έχοντας και ο ίδιος μπροστά του εκλογική αναμέτρηση. Παράλληλα, η Ρωσία αντιμετωπίζει την κατάσταση με χαιρεκακία, ποντάροντας στο χάος και τις διαιρέσεις που εξασθενούν τους συμμάχους της Ουκρανίας.

Από την πλευρά του, το Μαρόκο επιρρίπτει την ευθύνη σε «εγκληματικές οργανώσεις», αν και οι συνοριοφύλακές του θα πρέπει να είχαν αντιληφθεί τη συγκέντρωση των πλήθων.

Η τελευταία φορά που σημειώθηκε κάτι παρόμοιο, αν και σε μικρότερη κλίμακα, ήταν όταν η Ισπανία και το Μαρόκο, βρίσκονταν σε διπλωματική σύγκρουση για τη Δυτική Σαχάρα.

Παρά τις νέες εντάσεις, ο Σάντσεθ αποφεύγει να κατηγορήσει ευθέως το Ραμπάτ, αποκαλώντας το «καλό σύμμαχο», στάση που οι επικριτές του χαρακτηρίζουν ως κατευναστική, υποστηρίζοντας ότι η Μαδρίτη, θα έπρεπε να επιδείξει πυγμή.

Προς το παρόν, η Ισπανία επικεντρώνεται στην οχύρωση της Θεούτα για την αποτροπή νέων περιστατικών, επεκτείνοντας το φράχτη των συνόρων μέσα στη θάλασσα με τοποθέτηση μεγάλων πορτοκαλί σημαδούρων, ενώ περιπολικά σκάφη θα επιτηρούν την περιοχή.

Οι υπουργοί Εσωτερικών της ΕΕ θα συζητήσουν την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων με την λαϊκίστικη δεξιά να εμφανίζεται ενισχυμένη, ενώ οι ταξιδιώτες από την Ισπανία προς την Ιταλία, θα αντιμετωπίζουν δειγματοληπτικούς ελέγχους εγγράφων από την αστυνομία, για τις επόμενες εβδομάδες.

Πηγή: BBC /Guardian