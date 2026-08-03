Αίγυπτος: Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,4 Ρίχτερ έγινε αισθητή στο Κάιρο

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Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες κοντά στο Κάιρο, προκαλώντας αισθητή αναστάτωση στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα, σύμφωνα με ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 03:00 (τοπική και ώρα Ελλάδας), σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων ανατολικά από τη μεγαλούπολη και 41 χλμ. βορειοανατολικά του Σουέζ, κατά τα δεδομένα του Αμερικανικού Ινστιτούτου Γεωλογικών Μελετών (USGS).

Σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ), ο ισχυρός σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Το Αιγυπτιακό Ινστιτούτο Αστρονομίας και Γεωφυσικής ανέφερε από την πλευρά του ότι ο σεισμός έγινε επίσης αισθητός από τους κατοίκους της Αλεξάνδρειας, περίπου 200 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το Κάιρο, στη Μεσόγειο.

Η Αιγυπτιακή Ερυθρά Ημισέληνος ενεργοποίησε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης στις επαρχίες όπου έγινε αισθητός ο σεισμός. Σύμφωνα με την οργάνωση, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές.

Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν κτήρια με εμφανείς φθορές και να ακολουθούν αποκλειστικά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, καθώς οι έλεγχοι συνεχίζονται.