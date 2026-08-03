UKMTO: Αναφορά για έκρηξη κοντά σε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ

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Περιστατικό με δεξαμενόπλοιο καταγράφηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη θαλάσσια περιοχή περίπου 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Χασάμπ στο Ομάν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Όπως ανέφερε ο πλοίαρχος του πλοίου, σημειώθηκε έκρηξη σε μικρή απόσταση από το δεξαμενόπλοιο, χωρίς ωστόσο να προκληθούν ζημιές ή να αναφερθούν τραυματισμοί.

BREAKING: A tanker has been targeted by Iran northeast of Khasab, Oman, with the UKMTO officially confirming the incident. The most likely target was the tanker ‘VELOS AMBER’ attempting to pass through the southern route in the Strait of Hormuz under U.S. cover more than an hour… — The Hormuz Letter (@HormuzLetter) August 2, 2026

Η UKMTO ανακοίνωσε ότι το πλοίο και το πλήρωμά του παραμένουν ασφαλή, ενώ οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται.