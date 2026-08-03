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UKMTO: Αναφορά για έκρηξη κοντά σε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ

Περιστατικό με έκρηξη καταγράφηκε κοντά σε δεξαμενόπλοιο 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Χασάμπ στο Ομάν, σύμφωνα με την UKMTO, χωρίς να προκληθούν ζημιές ή τραυματισμοί. Παράλληλα, πηγή αναφέρει ότι το δεξαμενόπλοιο 'VELOS AMBER' στοχοποιήθηκε από το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, με το πλοίο και το πλήρωμα να παραμένουν ασφαλή.

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Διεθνή Νέα

Στενά του Ορμούζ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Περιστατικό με δεξαμενόπλοιο καταγράφηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη θαλάσσια περιοχή περίπου 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Χασάμπ στο Ομάν, σύμφωνα με την UKMTO.
  • Όπως ανέφερε ο πλοίαρχος του πλοίου, σημειώθηκε έκρηξη σε μικρή απόσταση από το δεξαμενόπλοιο, χωρίς ωστόσο να προκληθούν ζημιές ή να αναφερθούν τραυματισμοί.
  • Η UKMTO ανακοίνωσε ότι το πλοίο και το πλήρωμά του παραμένουν ασφαλή, ενώ οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Περιστατικό με δεξαμενόπλοιο καταγράφηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη θαλάσσια περιοχή περίπου 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Χασάμπ στο Ομάν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Όπως ανέφερε ο πλοίαρχος του πλοίου, σημειώθηκε έκρηξη σε μικρή απόσταση από το δεξαμενόπλοιο, χωρίς ωστόσο να προκληθούν ζημιές ή να αναφερθούν τραυματισμοί.

Η UKMTO ανακοίνωσε ότι το πλοίο και το πλήρωμά του παραμένουν ασφαλή, ενώ οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται.

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