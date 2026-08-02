Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα: Πώς έγινε η τραγωδία με τους δύο νεκρούς – Εκτός κινδύνου νοσηλεύονται οι διασωθέντες – ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο

Τραγωδία το απόγευμα της Κυριακής (2/8) στην περιοχή της Ψάθας, καθώς δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Bell με πλήρωμα δύο ατόμων το κάθε ένα που επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά που κατακαίει τη δυτική Αττική, συγκρούστηκαν στον αέρα και κατέπεσαν, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή του δύο άτομα.

Από το δυστύχημα έχασε τη ζωή του το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου, ένας Έλληνας, σύνδεσμος – συντονιστής και ένας Δανός χειριστής, ενώ διασώθηκε το πλήρωμα του δεύτερου, ένας Έλληνας και ένας Βρετανός.

Η τρομακτική στιγμή της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών οχημάτων καταγράφηκε σε βίντεο. Στα δραματικά πλάνα φαίνονται τα δύο δύο ελικόπτερα να πετούν σε πολύ κοντινή απόσταση. Το ένα πετά λίγο πιο ψηλά από το άλλο, αλλά και τα δύο έχουν την ίδια κατεύθυνση. Ξαφνικά το ένα ελικόπτερο χτυπάει το στροφείο του άλλου. Το πτητικό μέσο που πετούσε πιο χαμηλά, σχεδόν διαλύεται στον αέρα και πέφτει φλεγόμενο στο έδαφος.

Το βίντεο ντοκουμέντο που δημοσίευσε το enikos.gr:

Αμέσως σήμανε συναγερμός. Άνδρες της ΕΛΑΣ, της Πυροσβεστικής και διασώστες του ΕΚΑΒ, άρχισαν να χτενίζουν την περιοχή για τον εντοπισμό των δύο πληρωμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα πληρώματα κατάφερε να επικοινωνήσει με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, με τον κυβερνήτη να ενημερώνει ότι ο συγκυβερνήτης του είχε τραυματιστεί. Ο Βρετανός χειριστής, που μετά τη σύγκρουση κατάφερε να προσγειώσει το ελικόπτερο σε δρόμο, και και ο Έλληνας συντονιστής βγήκαν από τα όχημα λίγα μόλις λεπτά πριν αυτό αναφλεγεί από τα καύσιμα.

Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν συνολικά τέσσερις άνδρες, εκ των οποίων δύο ημεδαποί και δύο αλλοδαποί υπήκοοι. Δύο από τους επιβαίνοντες εντοπίστηκαν σώοι, ενώ δύο ακόμη ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β.

Όλοι διακομίστηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατος των δύο επιβαινόντων του δεύτερου ελικοπτέρου. Οι δύο διασωθέντες υποβλήθηκαν σε εξετάσεις και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες περισυλλέγουν από το σημείο του δυστυχήματος κάθε τι που θα μπορέσει να βοηθήσει στην έρευνα και να δώσει απάντηση στο για ποιο λόγο συνέβη αυτή η τραγωδία.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Κατά τη διάρκεια δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψαθάς Αττικής, συγκρούστηκαν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου BELL, τα οποία επιχειρούσαν στο έργο της κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς της Αττικο-Βοιωτίας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις έρευνας και διάσωσης, του Πυροσβεστικού Σώματος οι οποίες ολοκλήρωσαν τον εντοπισμό και την περισυλλογή όλων των μελών των πληρωμάτων. Τον συντονισμό έκανε ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας.

Στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν συνολικά τέσσερις (4) άνδρες, εκ των οποίων δύο (2) ημεδαποί και δύο (2) αλλοδαποί υπήκοοι. Δύο (2) από τους επιβαίνοντες εντοπίστηκαν σώοι, ενώ δύο (2) ακόμη ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β.

Στις έρευνες συμμετείχαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούσαν ήδη στην ευρύτερη περιοχή της Ψαθάς για την αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς.

Τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Φραγκούλης: «Δεν υπήρχε συντονισμός»

Ο πραγματογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων, Παντελής Φραγκούλης, μίλησε στον ΑΝΤ1 για τη σύγκρουση των δύο ελικόπτερων στην Ψάθα.

«Σε αυτά τα ελικόπτερα μπαίνουν ξένοι χειριστές και ένας πρώην πιλότος. Η επιχείρηση συντονίζεται από τους συντονιστές που πετάνε πολύ ψηλότερα για να έχουν οπτική εικόνα. Είναι επικίνδυνο να πετούν τόσο κοντά τα δύο ελικόπτερα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο συντονιστής πρέπει να γνωρίζει τις ταχύτητες των εναέριων μέσων για να δίνει προτεραιότητα. Υπήρξε αστοχία συντονισμού. Το ένα ελικόπτερο έχει μεγάλη ταχύτητα, ενώ το άλλο έχει πολύ μικρότερη ταχύτητα. Πιθανόν και οι δύο έβλεπαν τον στόχο που θα έπαιρναν το νερό. Δεν υπήρχε συντονισμός, δεν μπορούσαν να είναι τόσο κοντά. Δεν γνωρίζουμε εάν δεν είχαν επικοινωνία με τον συντονιστή» πρόσθεσε

Τέλος υπογράμμισε ότι ο ίδιος θα εξέταζε γιατί το ελικόπτερο αυτό είχε τόσο μεγάλη ταχύτητα και δεν είδε το άλλο ελικόπτερο που είχε πλησιάσει το σημείο ρίψης.

Τα σενάρια που εξετάζονται για την φονική σύγκρουση

Ο εμπειρογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων Φαίδων Καραιωσηφίδης, μιλώντας στο OPEN, εκτίμησε ότι από την πρώτη ανάλυση του βίντεο της σύγκρουσης προκύπτει πως τα δύο ελικόπτερα δεν διατηρούσαν τον απαιτούμενο ασφαλή διαχωρισμό κατά την πτήση τους, επισημαίνοντας πάντως ότι τα οριστικά συμπεράσματα θα προκύψουν μόνο από την επίσημη διερεύνηση του δυστυχήματος.

Όπως ανέφερε, από τα πλάνα φαίνεται ότι το ελικόπτερο που ακολουθούσε πιθανότατα δεν είχε αντίληψη της ακριβούς θέσης του προπορευόμενου μετά την ολοκλήρωση της στροφής. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, τα πτερύγια του δεύτερου ελικοπτέρου χτύπησαν το στροφείο του πρώτου, προκαλώντας καταστροφική αστοχία.

«Από τη στιγμή που καταστρέφεται το στροφείο και το σύστημα μετάδοσης, το ελικόπτερο παύει να είναι ιπτάμενη μηχανή, διαλύεται στον αέρα και πέφτει. Σε μια τέτοια περίπτωση οι πιθανότητες επιβίωσης είναι πρακτικά μηδενικές», σημείωσε.

Αντίθετα, όπως εξήγησε, το δεύτερο ελικόπτερο, παρότι υπέστη ζημιές, διατήρησε την πτητική του ικανότητα. Εκτίμησε ότι ο κυβερνήτης, έχοντας εκπαιδευτεί για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, κατάφερε να πραγματοποιήσει ελεγχόμενη προσγείωση ή ελεγχόμενη πτώση μέσα στο δάσος, γεγονός που επέτρεψε στους δύο επιβαίνοντες να επιζήσουν με ελαφρά τραύματα. «Αυτό είναι το θαύμα της υπόθεσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς πώς είναι δυνατόν ο χειριστής του δεύτερου ελικοπτέρου να μην αντιλήφθηκε την παρουσία του πρώτου, ο κ. Καραιωσηφίδης υπογράμμισε ότι όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Όπως είπε, δεν μπορεί να αποκλειστεί ο ανθρώπινος παράγοντας, αλλά ούτε και η επίδραση έντονων ανοδικών ή καθοδικών ρευμάτων αέρα ή ακόμη και μια μηχανική βλάβη.

Ωστόσο, ο Καραιωσηφίδης πρόσθεσε ότι το πιθανότερο σενάριο είναι ο κυβερνήτης του δεύτερου ελικοπτέρου να μην είχε οπτική επαφή με το προπορευόμενο, το οποίο ενδεχομένως βρισκόταν σε «τυφλό σημείο» χαμηλότερα από το πεδίο ορατότητάς του. Αν είχε αντιληφθεί τον κίνδυνο εγκαίρως, εκτίμησε ότι θα επιχειρούσε ελιγμό αποφυγής, καθώς διέθετε μεγαλύτερο περιθώριο κινήσεων.

Αναφερόμενος στον σχηματισμό πτήσης, ο εμπειρογνώμονας επισήμανε ότι σε επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης ομοειδή εναέρια μέσα πετούν σε σχηματισμό υπό την ευθύνη του κυβερνήτη του πρώτου ελικοπτέρου. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως είπε, δεν πρόκειται για σύγκρουση δύο διαφορετικών σχηματισμών αλλά δύο ελικοπτέρων του ίδιου σχηματισμού, γεγονός που δείχνει ότι «κάτι πήγε στραβά», με αποτέλεσμα να χαθεί ο ασφαλής διαχωρισμός και να επέλθει η σύγκρουση.

Ο ίδιος επανέλαβε ότι τα ακριβή αίτια θα προκύψουν μόνο μετά την ολοκλήρωση της επίσημης διερεύνησης του ατυχήματος.