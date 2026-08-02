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Ενεργοποιήθηκε η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus για την άμεση χαρτογράφηση περιοχών της Αχαΐας που επλήγησαν από πυρκαγιά

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε την ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service – Mapping για την άμεση χαρτογράφηση περιοχών της Π.Ε. Αχαΐας που επλήγησαν από πυρκαγιά. Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων από δορυφορικές εικόνες, τα οποία θα διατεθούν δωρεάν σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την αντιμετώπιση και διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε την Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service – Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων για περιοχές της Π.Ε. Αχαΐας, οι οποίες επλήγησαν από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.
  • Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα δεδομένα θα διατεθούν άμεσα δωρεάν σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την διαχείριση του έργου τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ως Εθνικό Σημείο Επαφής και κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ενεργοποίησε την Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service – Mapping (κωδικός ενεργοποίησης EMSR 910) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για περιοχές της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι οποίες επλήγησαν από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

Τα δεδομένα και οι χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping θα διατεθούν άμεσα από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δωρεάν για την διαχείριση του έργου τους.

Copernicus Αχαια

 

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