Πυρκαγιά στη Δυτική Αττική: Ήχησε το 112 – Εντολή εκκένωσης προς τα Μέγαρα

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Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της Δυτικής Αττικής λόγω δασικής πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, όσοι βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Άνω Αλεποχώρι, Μορφέικα και Στάνες Μόρφα καλούνται να απομακρυνθούν άμεσα μέσω της επαρχιακής οδού Μεγάρων – Αλεποχωρίου με κατεύθυνση προς τα Μέγαρα.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και των δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή.