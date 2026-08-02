LIVE UPDATE
Πού έχει φωτιά τώρα – Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα

Πυρκαγιά στη Δυτική Αττική: Ήχησε το 112 – Εντολή εκκένωσης προς τα Μέγαρα

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της Δυτικής Αττικής λόγω δασικής πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη, καλώντας όσους βρίσκονται σε συγκεκριμένες περιοχές να απομακρυνθούν άμεσα προς τα Μέγαρα. Οι Αρχές προτρέπουν τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και των δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Πυρκαγιά
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της Δυτικής Αττικής λόγω δασικής πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή.
  • Όσοι βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Άνω Αλεποχώρι, Μορφέικα και Στάνες Μόρφα καλούνται να απομακρυνθούν άμεσα μέσω της επαρχιακής οδού Μεγάρων – Αλεποχωρίου με κατεύθυνση προς τα Μέγαρα.
  • Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και των δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της Δυτικής Αττικής λόγω δασικής πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, όσοι βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Άνω Αλεποχώρι, Μορφέικα και Στάνες Μόρφα καλούνται να απομακρυνθούν άμεσα μέσω της επαρχιακής οδού Μεγάρων – Αλεποχωρίου με κατεύθυνση προς τα Μέγαρα.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και των δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ