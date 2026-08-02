Πυρκαγιά στη Δυτική Αττική: Ήχησε το 112 – Εντολή εκκένωσης προς τα Μέγαρα

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της Δυτικής Αττικής λόγω δασικής πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή.
Συγκεκριμένα, όσοι βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Άνω Αλεποχώρι, Μορφέικα και Στάνες Μόρφα καλούνται να απομακρυνθούν άμεσα μέσω της επαρχιακής οδού Μεγάρων – Αλεποχωρίου με κατεύθυνση προς τα Μέγαρα.
Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και των δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Λούμπα #Άνω_Αλεποχώρι #Μορφέικα #Στάνες_Μόρφα της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής απομακρυνθείτε μέσω επαρχιακής οδού Μεγάρων – Αλεποχωρίου προς #Μέγαρα
‼️ Ακολουθείτε τις…
— 112 Greece (@112Greece) August 2, 2026