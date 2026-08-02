LIVE – Πύρινος εφιάλτης σε Φωκίδα και Βοιωτία: Μαίνονται τα μέτωπα σε Βένιζα και Ψάθα, νέα φωτιά στην Κεφαλονιά – Στη μάχη τα εναέρια μέσα

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές στις πυρκαγιές σε Αττική, Βοιωτία και Φωκίδα προκειμένου να ανακόψουν την πορεία τους.

Τα πύρινα μέτωπα σε Αττική – Βοιωτία μαίνονται με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στο Πόρτο Γερμενό, στη Βένιζα και στην Ψάθα. Με το πρώτο φως της ημέρας η φωτιά πήρε κατεύθυνση ανατολικά προς την Αγία Τριάδα και απέχει μόλις 5 χιλιόμετρα από τα Μέγαρα και 50 χιλιόμετρα από τον αστικό ιστό της Αθήνας.

Το βράδυ εκδόθηκαν διαδοχικά μηνύματα από το 112 καλώντας για απομάκρυνση από τις περιοχές Αλεποχώρι, Ψάθα, Βενίζα, Λούμπα, Ζάχουλη, Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο Αττικής.

Στην Αττική και στη Βοιωτία επιχειρούν 496 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων

Στο πύρινο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό, όπου η φωτιά έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις καταστρέφοντας δασικές εκτάσεις και περιουσίες, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειες τους σε δύο περιοχές. Οι φλόγες κατευθύνονται από την μια πλευρά βορειοανατολικά προς τον Άγιο Νεκτάριο και από νοτιοδυτικά προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι Μεγάρων.

Συνολικά στην Αττική και στη Βοιωτία επιχειρούν 496 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης 6ης, 10ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 134 οχήματα – συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Γαλλία και 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Ρουμανία, οι οποίοι βρίσκονται στην χώρα μας στο πλαίσιο της Προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις νερού 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, ενώ στην περιοχή πετάει πέμπτο ελικόπτερο, το οποίο εγγυάται τον συντονισμό των εναέριων δυνάμεων.

Υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τις περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ». Επίσης μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία, ενώ δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ βρίσκονται σε διασπορά.

Δύο μέτωπα στη Φωκίδα

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Σκάλωμα Φωκίδας. Τα δύο μέτωπα όπου επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής βρίσκονται στις περιοχές Πηγή και Κλήμα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Φωκίδα επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Δωρίδος.

Η νέα φωτιά στην Κεφαλονιά έχει λάβει εκτάσεις και εκδόθηκαν μηνύματα 112 για εκκενώσεις

Μηνύματα 112 εστάλησαν σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Κάτω Κατελειό, Χιονάτα, Θηράμονα και Μαυράτα προκειμένου να απομακρυνθούν απ’ αυτές λόγω της πυρκαγιάς που έχει εκδηλωθεί σε δασική έκταση στην Πάστρα Κεφαλονιάς.Όσοι βρίσκονται την ευρύτερη περιοχή Κάτω Κατελειό καλούνται να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς Ρατζακλί και Σκάλα, ενώ όσοι βρίσκονται σε Χιονάτα, Θηράμονα και Μαυράτα να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς Αργοστόλι.

Νωρίτερα μέσω 112 ζητήθηκε η απομάκρυνση πολιτών από τις περιοχές Κρεμμύδι Μαρκόπουλο και Κατελειό Κεφαλονιάς.