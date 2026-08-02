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Πού έχει φωτιά τώρα – Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα

LIVE – Πύρινος εφιάλτης σε Φωκίδα και Βοιωτία: Μαίνονται τα μέτωπα σε Βένιζα και Ψάθα, νέα φωτιά στην Κεφαλονιά – Στη μάχη τα εναέρια μέσα

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Έναν πραγματικό «πύρινο εφιάλτη» βιώνει η χώρα, καθώς πολλαπλά μέτωπα φωτιάς βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορες περιοχές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι ενισχύουν διαρκώς τις αναζωπυρώσεις και δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Οι Αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, ενώ συνεχίζονται οι εκκενώσεις οικισμών όπου κρίνεται απαραίτητο, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Οι τελευταίες εξελίξεις

  • Αττική και Εύβοια παραμένουν σε κατάσταση υψηλής επικινδυνότητας για πρόκληση πυρκαγιών

    – Αττική και Εύβοια παραμένουν σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου (κατηγορία 4) για πρόκληση πυρκαγιών, σύμφωνα με τον Χάρτη Επικινδυνότητας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

    – Υψηλός (κατηγορία 3) παραμένει ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς σε περιφέρειες της Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας, της Κρήτης και νησιών του Αιγαίου.

    – Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199.

  • Δύο συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά στη Βοιωτία: Εντοπίστηκαν από βίντεο

    Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Βοιωτία και εξαπλώθηκε μέχρι την Αττική. Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα. Ειδικότερα, μετά από αυτοψίες στο πεδίο, καταθέσεις και αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού, στο οποίο…

  • Σε δύο μέτωπα η φωτιά στον Κιθαιρώνα – «Περιορίζεται η ταχύτητα εξάπλωσης»

    Στα ενεργά μέτωπα των πυρκαγιών και στις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

    Όπως ανέφερε, το ενδιαφέρον της Πυροσβεστικής επικεντρώνεται στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού και των Μεγάρων, στο Σκάλωμα Φωκίδας, στην Αιγιάλεια, καθώς και στη νέα πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Κεφαλονιά.

    Σύμφωνα με τον κ. Τσίγκα, η πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και κινήθηκε μέσω του Αγίου Βασιλείου προς το Πόρτο Γερμενό, έφτασε στον Μύτικα και πλέον εξελίσσεται σε δύο κύρια μέτωπα.

    Το πρώτο βρίσκεται στη βορειοανατολική πλευρά και αφορά τις περιοχές του Αγίου Νεκταρίου, της Αγίας Παρασκευής και του Κρύου Πηγαδιού, προς τα Βίλια. Η φωτιά έχει περάσει μέσα από συμπαγές δάσος και δύσβατο ορεινό όγκο.

    Το δεύτερο μέτωπο κινείται νοτιοδυτικά, προς την Ψάθα και τη Βένιζα. Στην ευρύτερη περιοχή, και ειδικότερα στο πεδίο βολής Μεγάρων, έχουν αναπτυχθεί πυροσβεστικές δυνάμεις, δασοκομάντος, υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Στρατού, με στόχο τη δημιουργία αντιπυρικής ζώνης.

    «Οι δυνάμεις έχουν μοιραστεί όχι μόνο στα δύο μέτωπα, αλλά σε όλη την περίμετρο της πυρκαγιάς», επισήμανε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών, προσθέτοντας ότι πυροσβέστες και οχήματα επιχειρούν και στη Βοιωτία, στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου.

    Θετικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με την τελευταία επιχειρησιακή εικόνα, η πυρκαγιά δεν κινείται πλέον με την ταχύτητα των προηγούμενων ημερών.

    «Τις τελευταίες ώρες φαίνεται ότι περιορίζεται ως προς την ταχύτητα εξάπλωσής της. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε και εκεί έχουμε εστιάσει όλες τις δυνάμεις μας», υπογράμμισε ο κ. Τσίγκας.

  • Κοπάζουν οι άνεμοι από σήμερα

    Κοπάζουν από σήμερα οι άνεμοι, δίνοντας ανάσα στις πυροσβεστικές δυνάμεις και ελπίδα για πιο αποτελεσματικές επιχειρήσεις από τα εναέρια μέσα στα πύρινα μέτωπα.

     

  • Εικόνες καταστροφής στη Φωκίδα

  • 66.600 στρέμματα έχουν πληγεί

    Συνολικά σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, η έκταση που έχει πληγεί από τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές στη Βοιωτία και στο Πόρτο Γερμενό Αττικής ανέρχεται περίπου σε 66.600 στρέμματα. Ειδικότερα, όπως τονίζει το ΜΕΤΕΟ/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, δορυφορικά δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης από τον δορυφόρο SPOT-6/7 (αισθητήρας VHR2), ο οποίος πέρασε πάνω από την περιοχή της Βοιωτίας και της Αττικής το μεσημέρι του Σαββάτου 1ης Αυγούστου 2026, και τα οποία επεξεργάστηκε η ομάδα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αποκαλύπτουν την έκταση της περιοχής που επλήγη από τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές στη Βοιωτία και στο Πόρτο Γερμενό Αττικής.

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές στις πυρκαγιές σε Αττική, Βοιωτία και Φωκίδα προκειμένου να ανακόψουν την πορεία τους.

Τα πύρινα μέτωπα σε Αττική – Βοιωτία μαίνονται με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στο Πόρτο Γερμενό, στη Βένιζα και στην Ψάθα. Με το πρώτο φως της ημέρας η φωτιά πήρε κατεύθυνση ανατολικά προς την Αγία Τριάδα και απέχει μόλις 5 χιλιόμετρα από τα Μέγαρα και 50 χιλιόμετρα από τον αστικό ιστό της Αθήνας.

Το βράδυ εκδόθηκαν διαδοχικά μηνύματα από το 112 καλώντας για απομάκρυνση από τις περιοχές Αλεποχώρι, Ψάθα, Βενίζα, Λούμπα, Ζάχουλη, Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο Αττικής.

Στην Αττική και στη Βοιωτία επιχειρούν 496 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων

Στο πύρινο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό, όπου η φωτιά έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις καταστρέφοντας δασικές εκτάσεις και περιουσίες, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειες τους σε δύο περιοχές. Οι φλόγες κατευθύνονται από την μια πλευρά βορειοανατολικά προς τον Άγιο Νεκτάριο και από νοτιοδυτικά προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι Μεγάρων.

Συνολικά στην Αττική και στη Βοιωτία επιχειρούν 496 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης 6ης, 10ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 134 οχήματα – συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Γαλλία και 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Ρουμανία, οι οποίοι βρίσκονται στην χώρα μας στο πλαίσιο της Προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις νερού 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, ενώ στην περιοχή πετάει πέμπτο ελικόπτερο, το οποίο εγγυάται τον συντονισμό των εναέριων δυνάμεων.

Υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τις περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ». Επίσης μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία, ενώ δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ βρίσκονται σε διασπορά.

Δύο μέτωπα στη Φωκίδα

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Σκάλωμα Φωκίδας. Τα δύο μέτωπα όπου επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής βρίσκονται στις περιοχές Πηγή και Κλήμα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Φωκίδα επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Δωρίδος.

Η νέα φωτιά στην Κεφαλονιά έχει λάβει εκτάσεις και εκδόθηκαν μηνύματα 112 για εκκενώσεις

Μηνύματα 112 εστάλησαν σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Κάτω Κατελειό, Χιονάτα, Θηράμονα και Μαυράτα προκειμένου να απομακρυνθούν απ’ αυτές λόγω της πυρκαγιάς που έχει εκδηλωθεί σε δασική έκταση στην Πάστρα Κεφαλονιάς.Όσοι βρίσκονται την ευρύτερη περιοχή Κάτω Κατελειό καλούνται να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς Ρατζακλί και Σκάλα, ενώ όσοι βρίσκονται σε Χιονάτα, Θηράμονα και Μαυράτα να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς Αργοστόλι.

Νωρίτερα μέσω 112 ζητήθηκε η απομάκρυνση πολιτών από τις περιοχές Κρεμμύδι Μαρκόπουλο και Κατελειό Κεφαλονιάς.

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