Βίνσεντ Παστόρε: Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο πρωταγωνιστής των «Sopranos»

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Ο Βίνσεντ Παστόρε, περισσότερο γνωστός για τον ρόλο του ως Σαλβατόρε «Big Pussy» Μπονπενσιέρο στη σειρά «Sopranos» του HBO και για τον ρόλο του ως μαφιόζος σε μια σειρά από κινηματογραφικούς και τηλεοπτικούς ρόλους, πέθανε, όπως επιβεβαίωσε το Page Six. Ήταν 80 ετών.

Πηγές ανέφεραν στο Page Six ότι ο Pastore βρέθηκε νεκρός το Σάββατο στο σπίτι του στο City Island στο Μπρονξ από έναν γείτονα.

Μια αστυνομική πηγή δήλωσε στο Page Six ότι ο ηθοποιός πέθανε από φυσικά αίτια.

Ο μάνατζερ του Παστόρε, Ρόμπερτ Άτερμαν, εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο του ηθοποιού σε δήλωσή του.

«Είχα το προνόμιο να εκπροσωπώ τον Βίνι για περισσότερα από 30 χρόνια, πολύ πριν το “The Sopranos” τον κάνει γνωστό», είπε ο Άτερμαν. «Θα τον θυμόμαστε πάντα ως τον αξέχαστο «Big Pussy» , αλλά για όσους από εμάς τον γνωρίζαμε, ήταν πολύ περισσότερα».

«Ο Βίνι ήταν ένας από τους πιο ευγενικούς, πιο γενναιόδωρους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ», συνεχίζει η δήλωση. «Φερόταν σε όλους με ζεστασιά και σεβασμό, χωρίς ποτέ να απορρίπτει έναν θαυμαστή που ήθελε μια φωτογραφία ή ένα αυτόγραφο».

Ο Άτερμαν συνέχισε, γράφοντας ότι ο Παστόρε «εκτιμούσε πραγματικά τους ανθρώπους που τον στήριζαν και πάντα τους έκαναν να νιώθουν ότι τον εκτιμούσαν. Αγαπούσε το να είναι ηθοποιός. Ήταν παθιασμένος με την τέχνη του και ήταν πάντα ενθαρρυντικός, σεβαστικός και γενναιόδωρος με τους νέους ηθοποιούς, αφιερώνοντας χρόνο για να προσφέρει καθοδήγηση και υποστήριξη όποτε μπορούσε».

Ο Άτερμαν έγραψε ότι η απώλεια του Παστόρε είναι «βαθιά προσωπική».