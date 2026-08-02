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Ουάσινγκτον: 60.000 άνθρωποι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών

Δέκα τουλάχιστον δασικές πυρκαγιές στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, που εκτείνονται σε πάνω από ένα εκατομμύριο στρέμματα, έχουν προκαλέσει εκτεταμένες εκκενώσεις και διακοπές ρεύματος, επηρεάζοντας 60.000 ανθρώπους στην περιοχή Σποκάν. Ο κυβερνήτης κήρυξε την πολιτεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με περισσότερους από 4.000 πυροσβέστες να επιχειρούν, ενώ η μεγαλύτερη πυρκαγιά, η Κάιζερ Κάνιον, καλύπτει περίπου 500.000 στρέμματα.

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Διεθνή Νέα

ΦΩΤΙΑ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι τουλάχιστον δέκα δασικές πυρκαγιές στην πολιτεία της Ουάσινγκτον έχουν οδηγήσει σε εκτεταμένες εκκενώσεις και διακοπές στην ηλεκτροδότηση, με 60.000 ανθρώπους να έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.
  • Ο κυβερνήτης Μπομπ Φέργκιουσον κήρυξε την πολιτεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ η πόλη του Σποκάν απειλείται από την πυρκαγιά Όουλντ Τρέιλς που εκτείνεται σε 12.000 στρέμματα.
  • Περισσότεροι από 4.000 πυροσβέστες συμμετέχουν στη μάχη της πυρόσβεσης, καθώς συνολικά 1,2 εκατ. στρέμματα έχουν καεί στην πολιτεία της Ουάσινγκτον από τις αρχές του καλοκαιριού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι τουλάχιστον δέκα δασικές πυρκαγιές  που εκτείνονται σε πάνω από ένα εκατομμύριο στρέμματα στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, έχουν οδηγήσει σε εκτεταμένες εκκενώσεις και διακοπές στην ηλεκτροδότηση στην περιοχή Σποκάν, σύμφωνα με πολιτειακούς αξιωματούχους. Ο κυβερνήτης Μπομπ Φέργκιουσον κήρυξε την πολιτεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και απαγόρευσε κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με άναμμα φωτιάς. Ο επίτροπος της πολιτείας, αρμόδιος για τις δημόσιες εκτάσεις γης, Ντέιβ Απδεγκρόουβ, δήλωσε κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συνέντευξης τύπου πως στη μάχης της πυρόσβεσης συμμετέχουν περισσότεροι από 4.000 πυροσβέστες.

Χιλιάδες άνθρωποι έμειναν δίχως ρεύμα…

Το Σποκάν, μια πόλη 230.000 κατοίκων στην ανατολική Ουάσινγκτον, βρίσκεται αντιμέτωπο με την πυρκαγιά Όουλντ Τρέιλς, που σύμφωνα με τον Τζορτζ Γκάισλερ, επικεφαλής της υπηρεσίας Δασών στην πολιτεία Ουάσινγκτον, είναι ενεργή σε 12.000 στρέμματα και απειλεί 4.000 οικήματα.  Η εταιρία υπηρεσιών κοινής ωφελείας Avista, που δραστηριοποιείται στην ανατολική Ουάσινγκτον, ανέφερε ότι 60.000 άνθρωποι είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

«Αυτό που βλέπουμε εκεί είναι μία τραγωδία»

Από τις αρχές του καλοκαιριού, περίπου 1,2 εκατ. στρέμματα έχουν καεί στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, δήλωσε ο Απδεγκρόουβ σχολιάζοντας πως: «Δεν είναι φυσιολογικό αυτό…Σε όλη την πολιτεία της Ουάσινγκτον βλέπουμε φωτιές να μαίνονται».

Η φωτιά στο Σποκάν είναι ένα από τα πέντε «μεγάλα συμπλέγματα πυρκαγιών» στην πολιτεία, κατά τον Γκάισλερ ο οποίος επεσήμανε ότι η μεγαλύτερη, η πυρκαγιά Κάιζερ Κάνιον στο βορειοανατολικό τμήμα της πολιτείας, εκτείνεται σε περίπου 500.000 στρέμματα! Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν πρόβλημα αυτό το καλοκαίρι και σε άλλα τμήματα στις βορειοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ που βρέχονται από τον Ειρηνικό.

«Αυτό που βλέπουμε εκεί είναι μια τραγωδία», δήλωσε ο υποστράτηγος Τζεντ Γουέλς, αρχηγός της Εθνοφρουράς της Ουάσινγκτον. «Όταν δύσει ο ήλιος και ανατείλει ξανά το πρωί, νομίζω ότι θα σοκαριστούμε βλέποντας κάποιες από τις εικόνες που θα αποκαλυφθούν εκεί».

 

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