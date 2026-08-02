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Ανεστάλη η λειτουργία του πυρηνικού σταθμού στην Ουγγαρία – Για πρώτη φορά σε 44 χρόνια

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ, ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας του μοναδικού πυρηνικού σταθμού της χώρας, του Πακς, για πρώτη φορά έπειτα από 44 χρόνια, λόγω της επικίνδυνης πτώσης της στάθμης των υδάτων του Δούναβη. Η μείωση της στάθμης, που οφείλεται στην παρατεταμένη ξηρασία και τις ακραίες θερμοκρασίες στην Ευρώπη, ανάγκασε την κυβέρνηση να θέσει εκτός λειτουργίας τον σταθμό που καλύπτει περίπου το 40% της ετήσιας ηλεκτρικής ενέργειας της Ουγγαρίας.

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Διεθνή Νέα

ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός της Ουγγαρίας, το εργοστάσιο Πακς, ανέστειλε τη λειτουργία του για «πρώτη φορά σε 44 χρόνια», όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ.
  • Η απόφαση ελήφθη «εξαιτίας της νέας πτώσης της στάθμης των υδάτων του Δούναβη», τα οποία χρησιμοποιούνται για την ψύξη των αντιδραστήρων.
  • Η στάθμη του νερού στον Δούναβη έχει φθάσει σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο λόγω της παρατεταμένης έλλειψης βροχοπτώσεων και της ακραίας ζέστης που πλήττει την Ευρώπη.

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Ο Πέτερ Μαγιάρ, πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, ανακοίνωσε την Κυριακή 02/08 την αναστολή λειτουργίας του μοναδικού πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας του, για «πρώτη φορά σε 44 χρόνια».

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«Εξαιτίας της νέας πτώσης της στάθμης των υδάτων του Δούναβη, μια από δύο τελευταίες μονάδες παραγωγής στον πυρηνικό σταθμό Πακς θα τεθεί εκτός λειτουργίας στη 1.30 το πρωί» σήμερα (τοπική ώρα, 02.30 ώρα Ελλάδας), έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο Μαγιάρ, λίγο πριν από την προγραμματισμένη διακοπή. «Η παραγωγή του σταθμού θα μειωθεί έτσι σε μόλις 240 μεγαβάτ», δήλωσε ο ίδιος, διευκρινίζοντας παράλληλα πως ο σταθμός «θα σταματήσει εντελώς τη λειτουργία του για πρώτη φορά σε 44 χρόνια». 

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Υποχώρησε επικίνδυνα η στάθμη του Δούναβη…

Το εργοστάσιο Πακς, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων νοτίως της Βουδαπέστης, καλύπτει περίπου το 40% της ετήσιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα. Την Παρασκευή 31/07, η εταιρία που εκμεταλλεύεται τον σταθμό (οι τέσσερις αντιδραστήρες του οποίου, που έχουν κατασκευαστεί με τεχνολογία της σοβιετικής εποχής ψύχονται με νερό που αντλείται από τον Δούναβη), είχε ανακοινώσει ότι η νέα υποχώρηση της στάθμης των υδάτων θα μπορούσε να οδηγήσει στην πλήρη αναστολή λειτουργίας του σταθμού προς τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Ωστόσο, η κυβέρνηση είχε προειδοποιήσει ότι η λειτουργία θα μπορούσε να διακοπεί ακόμα και το πρώτο σαββατοκύριακο του Αυγούστου.

Εξαιτίας της παρατεταμένης έλλειψης βροχοπτώσεων και της ακραίας ζέστης που πλήττει την Ευρώπη από την άνοιξη, η στάθμη του νερού στον Δούναβη έχει φθάσει σε κάποια σημεία σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο. Και η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών -από 40° Κελσίου έως 42° Κελσίου–που προβλέπονται τις επόμενες ημέρες στην κεντροευρωπαϊκή χώρα.

 

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