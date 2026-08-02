«Megafire» η φωτιά στην Αττικοβοιωτία – Τα στοιχεία του πυρομετεωρολόγου Θ. Γιάνναρου για την έκταση της καταστροφής

Διόλου ελπιδοφόρα είναι όσα περιγράφει σε νεότερη ανάρτησή του στο facebook, ο πυρομετεωρολόγος και κύριος ερευνητής στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου, Θοδωρής Γιάνναρος.

«Τα νεότερα στοιχεία σχετικά με την εξάπλωση της πυρκαγιάς του Αγίου Βασιλείου (Βοιωτία) δείχνουν ότι, δυστυχώς, είναι πάρα πολύ πιθανό (αν όχι σχεδόν βέβαιο) πως η συγκεκριμένη πυρκαγιά θα κατηγοριοποιηθεί ως μέγα-πυρκαγιά (megafire», αναφέρει ο πυρομετεωρολόγος και συνεχίζει γράφοντας πως: «Από τα θερμά σημεία που ανιχνεύονται έως το ξημέρωμα της Κυριακής 2 Αυγούστου 2026, προκύπτει πως η έκταση που έχει επηρεαστεί ξεπερνά τα 100.000 στρέμματα». Και καταλήγει: «Η πυρκαγιά εξακολουθεί να ανιχνεύεται δορυφορικά ως ενεργή»

Τι είναι η «Megafire»…

Είναι μία ακραία δασική πυρκαγιά που ξεπερνά σε έκταση τα 100.000 στρέμματα με στοιχεία ανεξέλεγκτης συμπεριφοράς, τεράστιας έντασης και ταχύτατης εξάπλωσης. Η «Megafire» δημιουργεί ένα δικό της «μικροκλίμα» δυσκολεύοντας, αν όχι, καθιστώντας τα συμβατικά πυροσβεστικά μέσα να την ελέγξουν άμεσα.

Οι πυρκαγιές με αυτά τα χαρακτηριστικά θεωρούνται αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης: παρατεταμένη ανομβρία, ακραία ξηρασία της καύσιμης ύλης, θυελλώδεις άνεμοι…