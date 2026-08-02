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«Megafire» η φωτιά στην Αττικοβοιωτία – Τα στοιχεία του πυρομετεωρολόγου Θ. Γιάνναρου για την έκταση της καταστροφής

Ο πυρομετεωρολόγος Θοδωρής Γιάνναρος περιγράφει την πυρκαγιά του Αγίου Βασιλείου στην Αττικοβοιωτία ως πιθανή μέγα-πυρκαγιά (megafire), καθώς η επηρεαζόμενη έκταση ξεπερνά τα 100.000 στρέμματα έως το ξημέρωμα της Κυριακής 2 Αυγούστου 2026. Μια megafire χαρακτηρίζεται από ακραία συμπεριφορά, τεράστια ένταση και ταχύτατη εξάπλωση, δημιουργώντας δικό της «μικροκλίμα».

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πυρομετεωρολόγος Θοδωρής Γιάνναρος προβλέπει πως η πυρκαγιά στην Αττικοβοιωτία είναι «πάρα πολύ πιθανό» να κατηγοριοποιηθεί ως μέγα-πυρκαγιά (megafire).
  • Η έκταση που έχει επηρεαστεί «ξεπερνά τα 100.000 στρέμματα» και «η πυρκαγιά εξακολουθεί να ανιχνεύεται δορυφορικά ως ενεργή».
  • Η «Megafire» είναι μία ακραία δασική πυρκαγιά που ξεπερνά σε έκταση τα 100.000 στρέμματα, δημιουργώντας το δικό της «μικροκλίμα». Θεωρείται αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης.

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Διόλου ελπιδοφόρα είναι όσα περιγράφει σε νεότερη ανάρτησή του στο facebook, ο πυρομετεωρολόγος και κύριος ερευνητής στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου, Θοδωρής Γιάνναρος.

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«Τα νεότερα στοιχεία σχετικά με την εξάπλωση της πυρκαγιάς του Αγίου Βασιλείου (Βοιωτία) δείχνουν ότι, δυστυχώς, είναι πάρα πολύ πιθανό (αν όχι σχεδόν βέβαιο) πως η συγκεκριμένη πυρκαγιά θα κατηγοριοποιηθεί ως μέγα-πυρκαγιά (megafire», αναφέρει ο πυρομετεωρολόγος και συνεχίζει γράφοντας πως: «Από τα θερμά σημεία που ανιχνεύονται έως το ξημέρωμα της Κυριακής 2 Αυγούστου 2026, προκύπτει πως η έκταση που έχει επηρεαστεί ξεπερνά τα 100.000 στρέμματα». Και καταλήγει: «Η πυρκαγιά εξακολουθεί να ανιχνεύεται δορυφορικά ως ενεργή»

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Τι είναι η «Megafire»…

Είναι μία ακραία δασική πυρκαγιά που ξεπερνά σε έκταση τα 100.000 στρέμματα με στοιχεία ανεξέλεγκτης συμπεριφοράς, τεράστιας έντασης και ταχύτατης εξάπλωσης. Η «Megafire» δημιουργεί ένα δικό της «μικροκλίμα» δυσκολεύοντας, αν όχι, καθιστώντας τα συμβατικά πυροσβεστικά μέσα να την ελέγξουν άμεσα.
Οι πυρκαγιές με αυτά τα χαρακτηριστικά θεωρούνται αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης: παρατεταμένη ανομβρία, ακραία ξηρασία της καύσιμης ύλης, θυελλώδεις άνεμοι…

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