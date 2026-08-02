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Από τα 62 στα 52 κιλά: Γυναίκα αποκαλύπτει τις 8 συνήθειες που την βοήθησαν στην απώλεια βάρους

Μια fitness influencer μοιράστηκε την προσωπική της ιστορία απώλειας βάρους, αποκαλύπτοντας πώς κατάφερε να χάσει 10 κιλά υιοθετώντας οκτώ απλές καθημερινές συνήθειες, δίνοντας έμφαση στη συνέπεια και όχι στις στερήσεις ή τις εξαντλητικές προπονήσεις.

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Από τα 62 στα 52 κιλά: Γυναίκα αποκαλύπτει τις 8 συνήθειες που την βοήθησαν στην απώλεια βάρους
Πηγή φωτογραφίας: magnific.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η απώλεια βάρους δεν προϋποθέτει πάντα περιορισμούς και εξαντλητικές προπονήσεις. Μια fitness influencer αποκάλυψε πώς έχασε 10 κιλά υιοθετώντας οκτώ απλές συνήθειες που ενσωμάτωσε στην καθημερινότητά της, δίνοντας έμφαση στη συνέπεια.
  • Μεταξύ των συνηθειών που τη βοήθησαν ήταν η καθημερινή σωματική δραστηριότητα, η αποχή από τους υδατάνθρακες το βράδυ και η αργή κατανάλωση φαγητού για την επίτευξη κορεσμού.
  • Επίσης, τόνισε τη σημασία του ποιοτικού ύπνου, της αποφυγής του καθημερινού ζυγίσματος και της νοοτροπίας να μην περιμένουμε την «τέλεια στιγμή» για να συνεχίσουμε την προσπάθεια.

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Η απώλεια βάρους δεν προϋποθέτει πάντα περιορισμούς και εξαντλητικές προπονήσεις. Μια fitness influencer αποκάλυψε πώς κατάφερε να χάσει 10 κιλά, υιοθετώντας οκτώ απλές συνήθειες που ενσωμάτωσε στην καθημερινότητά της, δίνοντας έμφαση στη συνέπεια και όχι στις στερήσεις.

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Η προσπάθεια για απώλεια βάρους συχνά συνοδεύεται από αντικρουόμενες συμβουλές και απαιτητικά διατροφικά προγράμματα, γεγονός που μπορεί να δυσκολεύει όσους θέλουν να υιοθετήσουν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Ωστόσο, σύμφωνα με μια γυναίκα, η συνέπεια στις καθημερινές συνήθειες αποδείχθηκε πιο σημαντική από τις ακραίες λύσεις.

Μια fitness influencer και δημιουργός περιεχομένου Himani Dandekar μοιράστηκε την προσωπική της ιστορία απώλειας βάρους, αποκαλύπτοντας πώς κατάφερε να χάσει 10 κιλά χωρίς να ακολουθήσει αυστηρές δίαιτες ή εξαντλητικά προγράμματα γυμναστικής.

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Όπως εξηγεί η ίδια, η επιτυχία της βασίστηκε σε οκτώ απλές συνήθειες που, όπως αναφέρει, τη βοήθησαν να αλλάξει σταδιακά τον τρόπο ζωής της και να πετύχει έναν στόχο που μπορούσε να διατηρήσει μακροπρόθεσμα.

Οι 8 συνήθειες που βοήθησαν την Himani στην απώλεια βάρους

  • Δεν είπε ποτέ «όχι» στο ανθυγιεινό φαγητό
  • Καθημερινή σωματική δραστηριότητα
  • Αποχή από τους υδατάνθρακες το βράδυ
  • Αργή κατανάλωση φαγητού
  • Νερό πριν από κάθε γεύμα
  • Όχι καθημερινό ζύγισμα
  • Ρύθμιση του ωραρίου ύπνου
  • Δεν περίμενε την «τέλεια στιγμή» για να συνεχίσει

Δεν είπε ποτέ «όχι» στο ανθυγιεινό φαγητό

«Αν ήθελα ένα burger, το έτρωγα. Η πλήρης καταπίεση της επιθυμίας με οδηγούσε πάντα σε υπερφαγία. Απολαύστε αυτό που επιθυμείτε να φάτε και προχωρήστε», εξηγεί η γυναίκα.

Καθημερινή σωματική δραστηριότητα

Η Himani έχασε βάρος χωρίς την πίεση για έντονη προπόνηση ή πολύωρη παραμονή στο γυμναστήριο. «Κάποιες μέρες έκανα απλώς 15 λεπτά αερόβια άσκηση (cardio). Σημασία έχει ότι έδινα το παρών κάθε μέρα».

Αποχή από τους υδατάνθρακες το βράδυ

Η αποφυγή υδατανθράκων στο βραδινό γεύμα επιταχύνει την απώλεια λίπους, διατηρώντας τα επίπεδα ινσουλίνης χαμηλά και ενισχύοντας τη νυχτερινή καύση. Μπορείτε να αντικαταστήσετε το ρύζι ή το ψωμί με πηγές πρωτεΐνης όπως σόγια, τυρί ή φακές/όσπρια.

Αργή κατανάλωση φαγητού

Το να τρώτε αργά είναι μια εξαιρετικά αποτελεσματική συνήθεια για αδυνάτισμα, καθώς δίνει στον εγκέφαλο τον απαραίτητο χρόνο να λάβει το σήμα του κορεσμού. «Έτρωγα όλο το πιάτο μου σε 5 λεπτά. Όταν άρχισα να τρώω πιο αργά, κατέληξα να τρώω λιγότερο γιατί το σώμα μου είχε επιτέλους χρόνο να μου πει “εντάξει, χόρτασα”», αναφέρει η Himani.

Νερό πριν από κάθε γεύμα

Πίνοντας νερό πριν από το φαγητό γεμίζετε φυσικά το στομάχι, με αποτέλεσμα να καταναλώνετε μικρότερες ποσότητες. Προτιμήστε νερό σε θερμοκρασία δωματίου ή χλιαρό, το οποίο βοηθά επίσης στην ομαλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος.

Όχι καθημερινό ζύγισμα

Σταματώντας το καθημερινό ζύγισμα προστατεύετε την ψυχική σας ηρεμία και μένετε αφοσιωμένοι στη μακροπρόθεσμη απώλεια λίπους, αντί να επηρεάζεστε από τις πρόσκαιρες αυξομειώσεις των υγρών του σώματος. «Μία φορά την εβδομάδα είναι υπεραρκετή. Είναι πολύ πιο υγιές για το μυαλό».

Ρύθμιση του ωραρίου ύπνου

«Αυτό με εξέπληξε περισσότερο από όλα. Ο κακός ύπνος ισούται με περισσότερες λιγούρες και μηδενική θέληση. Ο 7ωρος ποιοτικός ύπνος άλλαξε τα πάντα», τονίζει η influencer.

Δεν περίμενε την «τέλεια στιγμή» για να συνεχίσει

Ένα ακατάστατο γεύμα δεν σήμαινε πλέον ότι καταστράφηκε ολόκληρη η εβδομάδα. Απλώς συνέχιζε κανονικά την προσπάθειά της. Αυτή η αλλαγή νοοτροπίας ήταν που έκανε τη μεγαλύτερη διαφορά.

Συμπέρασμα: Η βιώσιμη απώλεια βάρους είναι το αποτέλεσμα απλών, καθημερινών συνηθειών που επαναλαμβάνονται με συνέπεια μέρα με τη μέρα.

Προσοχή: Πριν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή στην καθημερινότητά σας με στόχο την απώλεια βάρους πρέπει πρώτα να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή εξειδικευμένο διαιτολόγο.

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Himani Dandekar (@himani8998)

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