«Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα πάλευα για τη ζωή μου έπειτα από ένα απλό τσίμπημα αράχνης»

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Ένα φαινομενικά αθώο τσίμπημα αράχνης εξελίχθηκε σε σοβαρή λοίμωξη και τελικά σε σήψη για τη δημοσιογράφο και δημιουργό περιεχομένου Anna Whitehouse. Η περιπέτειά της έρχεται να υπενθυμίσει ότι ορισμένα τσιμπήματα εντόμων ή αραχνών δεν πρέπει να υποτιμώνται, ιδιαίτερα όταν τα συμπτώματα επιδεινώνονται αντί να υποχωρούν.

Από τα πρώτα συμπτώματα στη νοσηλεία

Η Anna Whitehouse, ευρύτερα γνωστή ως Mother Pukka, νοσηλεύτηκε νωρίτερα φέτος, όταν το τσίμπημα μιας αράχνης «ψευδοχήρας» (false widow) μολύνθηκε και εξελίχθηκε σε σοβαρή λοίμωξη προκαλώντας σήψη.

Αν και αρχικά πήρε εξιτήριο από το τμήμα επειγόντων περιστατικών με μια απλή αγωγή πενικιλίνης, η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία τις επόμενες ημέρες. Αυτό κατέστησε απαραίτητη την εισαγωγή της στο νοσοκομείο, τη χορήγηση ενδοφλέβιας αντιβίωσης και την εξειδικευμένη φροντίδα του τραύματος.

Η γυναίκα μοιράζεται την περιπέτειά της με τους ακολούθους της στα social media απευθύνοντας έκκληση σε όλους να μην αγνοούν κανένα τσίμπημα που χειροτερεύει αντί να βελτιώνεται.

«Αν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, θα έλεγα στον εαυτό μου να εμπιστευτεί το ένστικτό του νωρίτερα. Περίμενα 72 ώρες ελπίζοντας ότι θα περάσει μόνο του. Όταν τελικά πήγα στα επείγοντα, με έστειλαν σπίτι με πενικιλίνη, αλλά η κατάσταση είχε ήδη ξεφύγει από αυτό που μπορούσε να θεραπεύσει ένα απλό χάπι», εξομολογήθηκε η ίδια.

Τις επόμενες ημέρες, η πληγή παρουσίασε έλκος και αιμορραγία, αφήνοντας την Anna σοβαρά άρρωστη στο νοσοκομείο και με αφόρητους πόνους.

Τσιμπήματα εντόμων: Οι μεγαλύτεροι μύθοι και τρόποι αντιμετώπισης

Έρευνα από το Asda Pharmacy αποκαλύπτει ότι τέσσερις στους δέκα Βρετανούς εξακολουθούν να πιστεύουν σε μύθους και γιατροσόφια σχετικά με τα τσιμπήματα εντόμων, αντιμετωπίζοντάς τα με οδοντόκρεμα, ξύδι ή άλλες αναποτελεσματικές σπιτικές μεθόδους.

Σχεδόν το ένα τέταρτο (23%) δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσει τα σημάδια ενός μολυσμένου τσιμπήματος, ενώ το 35% παραδέχεται ότι έχει αφήσει ένα τσίμπημα χωρίς θεραπεία για να μην «κάνει θέμα».

Παράλληλα, το 69% των οικογενειακών γιατρών (GPs) δηλώνει ότι βλέπει τακτικά ασθενείς με τσιμπήματα εντόμων που θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπιστεί απλώς στο φαρμακείο.

Καθώς το 40% των πολιτών δεν γνωρίζει ότι οι φαρμακοποιοί μπορούν να αξιολογήσουν και να αντιμετωπίσουν ένα μολυσμένο τσίμπημα –χορηγώντας ακόμη και την κατάλληλη αντιβίωση– το Asda Pharmacy δημιούργησε τον εύκολο κανόνα BITE για τη σωστή πρόληψη και αντιμετώπιση:

Ο κανόνας “BITE” για τα τσιμπήματα

B – Be prepared (Προετοιμαστείτε): Εφαρμόστε εντομοαπωθητικό πριν επισκεφθείτε περιοχές με αυξημένη παρουσία εντόμων.

I – Itching spreads infection (Το ξύσιμο διασπείρει τη μόλυνση): Αντισταθείτε στην επιθυμία να ξύσετε το σημείο.

T – Treat it early (Αντιμετωπίστε το νωρίς): Ζητήστε έγκαιρα τη συμβουλή του φαρμακοποιού σας για την κατάλληλη αγωγή ή αντιβίωση.

E – Extreme reactions? (Έντονες αντιδράσεις;): Σε περίπτωση σοβαρής αλλεργικής ανησυχίας ή οξείας αντίδρασης, κατευθυνθείτε αμέσως στα Επείγοντα (A&E).

Γιατροσόφια vs Πραγματικότητα

Ο Faisal Tuddy, επικεφαλής του τμήματος φαρμακείων της Asda, αναφέρει: «Κάθε καλοκαίρι βλέπουμε τους ίδιους μύθους να ανακυκλώνονται και τα ίδια επώδυνα λάθη.

Η οδοντόκρεμα δεν ανακουφίζει το τσίμπημα, ενώ η προσπάθεια αναρρόφησης του δηλητηρίου μπορεί να κάνει περισσότερο κακό παρά καλό.

Τα περισσότερα τσιμπήματα δεν εμπνέουν ανησυχία αν εφαρμοστούν οι σωστές πρώτες βοήθειες, αλλά ορισμένα χρειάζονται άμεση θεραπεία για να αποφευχθεί η λοίμωξη».

Η Anna προσθέτει: «Αν νιώθετε ότι κάτι δεν πάει καλά, μην περιμένετε. Ζητήστε έγκαιρα ειδική συμβουλή, γιατί ένα τσίμπημα που φαίνεται ασήμαντο μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρή μόλυνση πολύ πιο γρήγορα απ’ όσο νομίζετε».

Οι 10 μεγαλύτεροι μύθοι για τα τσιμπήματα εντόμων