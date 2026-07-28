Πήγε να δώσει αίμα και έμαθε ότι είχε καρκίνο – Η συγκλονιστική ιστορία μιας 39χρονης μητέρας

Μια απλή προσπάθεια αιμοδοσίας στάθηκε η αφορμή για να σωθεί η ζωή μιας 39χρονης μητέρας. Τα χαμηλά επίπεδα σιδήρου που εντοπίστηκαν στον προληπτικό έλεγχο οδήγησαν σε περαιτέρω εξετάσεις, οι οποίες αποκάλυψαν καρκίνο του παχέος εντέρου σταδίου 3, παρά το γεγονός ότι δεν παρουσίαζε τα κλασικά συμπτώματα της νόσου.

Πήγε να δώσει αίμα και ανακάλυψε ότι είχε χαμηλό σίδηρο: Ήταν πρώιμο σύμπτωμα του καρκίνου

Η 39χρονη Laura Jackson δεν είχε τα τυπικά συμπτώματα του καρκίνου του παχέος εντέρου –όπως αίμα στα κόπρανα– και απέδιδε τη συνεχή της κόπωση στους εξαντλητικούς ρυθμούς μιας εργαζόμενης μητέρας.

Ο οικογενειακός της γιατρός αποφάσισε να διερευνήσει περαιτέρω την αναιμία της. Δύο θετικά τεστ κοπράνων FIT οδήγησαν σε παραπομπή για κολονοσκόπηση και γαστροσκόπηση.

Τα «αόρατα» συμπτώματα και η διάγνωση

Εκτός από την αδικαιολόγητη κούραση, η Laura δεν είχε έντονα συμπτώματα, παρά μόνο σπάνια επεισόδια διάρροιας (έως 3 φορές μέσα σε έναν χρόνο). Ωστόσο, οι εξετάσεις αποκάλυψαν έναν όγκο 5 εκατοστών στο παχύ έντερο.

Η διάγνωση επιβεβαίωσε την ύπαρξη καρκίνου του παχέος εντέρου, οδηγώντας σε μια τρίωρη χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του ενός τρίτου του εντέρου της.

Μετά τη βιοψία του όγκου, η διάγνωση αναβαθμίστηκε από στάδιο 2 σε στάδιο 3, καθώς διαπιστώθηκε ότι ο καρκίνος είχε αρχίσει να εισβάλλει στα αγγεία της. Στη συνέχεια, η 39χρονη υποβλήθηκε σε τέσσερις κύκλους προληπτικής χημειοθεραπείας.

Σήμερα, η Laura δεν εμφανίζει ενδείξεις της νόσου, αλλά θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση για τα επόμενα πέντε χρόνια.

«Σκέφτηκα αμέσως τα παιδιά μου»: Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Laura

Η μητέρα δύο παιδιών περιγράφει τις στιγμές που άλλαξαν τη ζωή της: «Όλα φάνταζαν εξωπραγματικά τη στιγμή που ο γιατρός μου ανακοίνωσε ότι είχα όγκο. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν “θα πεθάνω;”. Έχω δύο μικρά παιδιά στο σπίτι, πρέπει να ζήσω για αυτά. Ο σύζυγός μου προσπαθούσε να φανεί δυνατός, αλλά έκλαιγε κι αυτός.

Δεν θέλω να προκαλέσω πανικό, αλλά να ευαισθητοποιήσω το κοινό για τη σημασία του τεστ FIT. Αν δεν το είχα κάνει, ο καρκίνος θα είχε προχωρήσει και θα είχε κάνει μεταστάσεις. Δεν είμαι η μόνη χωρίς συμπτώματα που βρέθηκε με προχωρημένο καρκίνο».

Ο προληπτικός έλεγχος πριν από αιμοδοσία έδειξε αναιμία – Πώς διαγνώστηκε με καρκίνο

Η περιπέτειά της γυανίκας ξεκίνησε όταν προσπάθησε να δώσει αίμα (είχε ομάδα αίματος A με Rhesus αρνητικό), αλλά η αίτησή της απορρίφθηκε στον προληπτικό έλεγχο λόγω της αναιμίας.

Μετά από δύο θετικά τεστ FIT (κοπράνων), η Laura παραπέμφθηκε σε γαστρεντερολόγο για διαγνωστική κολονοσκόπηση και γαστροσκόπηση. «Εκείνο το διάστημα, το μόνο που ένιωθα πραγματικά ήταν εξάντληση», θυμάται η ίδια. «Ήμουν εργαζόμενη μητέρα, μόλις 38 ετών, με δύο παιδιά –ένα και τριών ετών– που ξυπνούσαν ακόμα τη νύχτα. Όποια αδιαθεσία κι αν ένιωθα, την προσπερνούσα. Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα μπορούσε να είναι καρκίνος ή κάτι σοβαρό».

«Ο γιατρός μου είπε ότι τα αποτελέσματα των τεστ FIT ήταν πολύ υψηλά και περίμενε να βρει κάτι, αλλά όχι καρκίνο. Όταν έφτασε ο σύζυγός μου μετά τις εξετάσεις, ο γιατρός μπήκε στο δωμάτιο μαζί με δύο νοσηλεύτριες. Προσπαθώντας να ελαφρύνω το κλίμα, είπα αστειευόμενη: “Ωχ, αυτό δεν είναι καλό νέο”. Κανείς δεν χαμογέλασε. Μου είπε ότι το στομάχι ήταν καθαρό, αλλά βρήκαν έναν όγκο στο παχύ έντερο. Ήταν μια εντελώς εξωπραγματική εμπειρία».

Την επόμενη ημέρα, η Laura υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία για τη σταδιοποίηση της νόσου και στη συνέχεια σε χειρουργική επέμβαση αφαιρέσεων τμήματος του εντέρου (εντερεκτομή) στις 3 Ιουλίου 2025.

Η δύσκολη ανάρρωση και η μάχη με τη χημειοθεραπεία

Όπως αναφέρει, ο πόνος μετά τη χειρουργική επέμβαση ήταν «παρόμοιος με αυτόν της γέννας», αλλά έθεσε ως προσωπικό στόχο την ταχεία ανάρρωση. Μόλις δύο εβδομάδες αργότερα, έκανε ήδη 10.000 βήματα την ημέρα.

Η ίδια εύχεται να είχε «ακούσει περισσότερο το σώμα της» όταν ένιωθε αυτή την υπερβολική κόπωση, καθώς συχνά χρειαζόταν διώρους ύπνους μέσα στη μέρα. Έξι εβδομάδες μετά το χειρουργείο, ο καρκίνος αναβαθμίστηκε σε στάδιο 3, καθώς εντοπίστηκαν καρκινικά κύτταρα στις φλέβες και εξωτερικά του εντέρου.

«Όταν η νόσος περνάει στο στάδιο 3, απαιτείται προληπτική χημειοθεραπεία. Η ιδέα του χειρουργείου δεν με φόβιζε, αλλά η χημειοθεραπεία με τρομοκρατούσε. Προσπάθησα να αλλάξω τον τρόπο που το έβλεπα: η χημειοθεραπεία δεν ήταν ο εχθρός, αλλά το μέσο για να μην επιστρέψει ο καρκίνος. Είχα δύσκολες μέρες, αλλά άλλες μέρες ένιωθα καλύτερα και πήγαινα για κολύμπι, γυμναστήριο ή βόλτες με την οικογένειά μου».

Προληπτικά μέτρα: Κατά τη διάρκεια των θεραπειών, η Laura εφάρμοζε παγοθεραπεία στα χέρια και τα πόδια για να προλάβει τη νευροπάθεια – μια πιθανή παρενέργεια της χημειοθεραπείας που προκαλεί μούδιασμα, πόνο και μυρμήγκιασμα στα άκρα.

Τα «κρυφά» συμπτώματα που αγνόησε

Πέρα από την κοπωση, το σύμπτωμα που η Laura αγνόησε πλήρως ήταν τα ξαφνικά επεισόδια διάρροιας. «Τρεις φορές το χρόνο είχα έντονους πόνους στην κοιλιά και τάση για κένωση χωρίς αποτέλεσμα. Ο πόνος ήταν οξύς και τελικά κατέληγε σε διάρροια. Κοιτάζοντας πίσω, είχα μερική απόφραξη εντέρου· το σώμα μου πάλευε να λειτουργήσει, αλλά ο όγκος έκλεινε τον δρόμο. Αν συνέβαινε κάθε μήνα θα πήγαινα αμέσως στον γιατρό, αλλά επειδή συνέβαινε σπάνια, υπέθετα ότι ήταν κάτι τυχαίο».

Η επιστροφή στην καθημερινότητα μετά τη μάχη με τον καρκίνο

Μετά από 12 εβδομάδες θεραπείας, η Laura αναρρώνει και οι εξετάσεις της είναι καθαρές (δεν υπάρχουν ενδείξεις νόσου). Ωστόσο, θα βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση για πέντε χρόνια μέχρι να θεωρηθεί επίσημα σε πλήρη ύφεση.

Η ίδια μοιράζεται την ιστορία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με στόχο να ενθαρρύνει πολλούς ανθρώπους να κάνουν προληπτικές εξετάσεις. «Ο γιατρός μου, μού έσωσε τη ζωή», δηλώνει. «Μοιράζομαι την εμπειρία μου για να δείξω ότι η πραγματικότητα μιας τέτοιας διάγνωσης δεν είναι μόνο καταστροφή και απόγνωση».