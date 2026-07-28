Σεισμός στην Ιαπωνία: Εικόνες και βίντεο μετά τα 7,1 Ρίχτερ – Κατέρρευσαν κτίρια

Ο σεισμός μεγέθους 7,1 Ρίχτερ έπληξε την επαρχία Κουμαμότο στην περιοχή Κιούσου της Ιαπωνίας την Τρίτη στις 4:27 μ.μ..
Ένας μετασεισμός έως και 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την ίδια περιοχή περίπου 30 λεπτά αργότερα, καθώς οι αρχές προέτρεψαν τους κατοίκους να παραμείνουν σε εγρήγορση για περισσότερους μεγάλους σεισμούς.
Πλάνα στο NHK έδειχναν αρκετά κτίρια να έχουν καταρρεύσει κοντά στο επίκεντρο. Η πυροσβεστική υπηρεσία στην πόλη Uki ανέφερε στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα ότι είχε λάβει πολλές κλήσεις έκτακτης ανάγκης καθώς ξέσπασαν πολλές πυρκαγιές στην πόλη.
熊本 宇城市と氷川町で震度7 有明・八代海に津波注意報https://t.co/fAoIlTGbTd pic.twitter.com/PPRMcpVtp4
— NHKニュース (@nhk_news) July 28, 2026
Οι υπερυψωμένες διαβάσεις αυτοκινητοδρόμων στην οδό Kyushu Expressway στο Yatsushiro υπέστησαν σημαντικές ζημιές και αυτό που φαινόταν να είναι το τμήμα πεζών μιας γέφυρας κατέρρευσε στην ίδια πόλη, ανέφερε το NHK.
【地震】熊本 八代 道路の高架で被害か 上空からの映像https://t.co/tqoH08pfnT pic.twitter.com/gus4eczku1
— NHKニュース (@nhk_news) July 28, 2026
震度6強の揺れを観測した熊本県八代市にある九州自動車道の八代インターチェンジの上空から午後5時50分ごろにNHKのヘリコプターが撮影した映像では、高架部分の道路の継ぎ目で段差ができ、ずれ落ちているのが確認されました。https://t.co/tqoH08pfnT pic.twitter.com/85KjR8gMtu
— NHKニュース (@nhk_news) July 28, 2026
Μιλώντας σε δημοσιογράφους, η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι προέτρεψε τους κατοίκους των σεισμοπαθών περιοχών «να παραμείνουν σε εγρήγορση για την πιθανότητα ενός ακόμη σεισμού παρόμοιου μεγέθους», προσθέτοντας ότι είναι πιθανό να προκύψουν τραυματισμοί από την καταστροφή.
«Ενώ επιβεβαιώνουμε ακόμη την έκταση των ζημιών, έχουμε ενημερωθεί ότι υπάρχουν ήδη τραυματίες», είπε χωρίς να αποκαλύψει αριθμό.
Ένας αξιωματούχος της Ιαπωνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προέτρεψε τους ανθρώπους να παραμείνουν σε υψηλή επιφυλακή για περισσότερους σεισμούς.
【地震速報】熊本県熊本地方で震度７ 津波注意報 気象庁https://t.co/fAoIlTGbTd pic.twitter.com/CrK9DjyYMX
— NHKニュース (@nhk_news) July 28, 2026
«Δεδομένου ότι στο παρελθόν υπήρξαν ισχυροί σεισμοί σε αυτήν την περιοχή, οι οποίοι στη συνέχεια προκάλεσαν μια σειρά από ισχυρές δονήσεις, παρακαλούμε να είστε σε επιφυλακή για ένταση έως και 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ για περίπου μια εβδομάδα, ειδικά για τις επόμενες δύο έως τρεις ημέρες», δήλωσε ο αξιωματούχος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, αναφερόμενος στους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν την ίδια περιοχή το 2016.