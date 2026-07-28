Σεισμός στην Ιαπωνία: Εικόνες και βίντεο μετά τα 7,1 Ρίχτερ – Κατέρρευσαν κτίρια

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Ο σεισμός μεγέθους 7,1 Ρίχτερ έπληξε την επαρχία Κουμαμότο στην περιοχή Κιούσου της Ιαπωνίας την Τρίτη στις 4:27 μ.μ..

Ένας μετασεισμός έως και 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την ίδια περιοχή περίπου 30 λεπτά αργότερα, καθώς οι αρχές προέτρεψαν τους κατοίκους να παραμείνουν σε εγρήγορση για περισσότερους μεγάλους σεισμούς.

Πλάνα στο NHK έδειχναν αρκετά κτίρια να έχουν καταρρεύσει κοντά στο επίκεντρο. Η πυροσβεστική υπηρεσία στην πόλη Uki ανέφερε στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα ότι είχε λάβει πολλές κλήσεις έκτακτης ανάγκης καθώς ξέσπασαν πολλές πυρκαγιές στην πόλη.



Οι υπερυψωμένες διαβάσεις αυτοκινητοδρόμων στην οδό Kyushu Expressway στο Yatsushiro υπέστησαν σημαντικές ζημιές και αυτό που φαινόταν να είναι το τμήμα πεζών μιας γέφυρας κατέρρευσε στην ίδια πόλη, ανέφερε το NHK.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι προέτρεψε τους κατοίκους των σεισμοπαθών περιοχών «να παραμείνουν σε εγρήγορση για την πιθανότητα ενός ακόμη σεισμού παρόμοιου μεγέθους», προσθέτοντας ότι είναι πιθανό να προκύψουν τραυματισμοί από την καταστροφή.

«Ενώ επιβεβαιώνουμε ακόμη την έκταση των ζημιών, έχουμε ενημερωθεί ότι υπάρχουν ήδη τραυματίες», είπε χωρίς να αποκαλύψει αριθμό.

Ένας αξιωματούχος της Ιαπωνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προέτρεψε τους ανθρώπους να παραμείνουν σε υψηλή επιφυλακή για περισσότερους σεισμούς.



«Δεδομένου ότι στο παρελθόν υπήρξαν ισχυροί σεισμοί σε αυτήν την περιοχή, οι οποίοι στη συνέχεια προκάλεσαν μια σειρά από ισχυρές δονήσεις, παρακαλούμε να είστε σε επιφυλακή για ένταση έως και 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ για περίπου μια εβδομάδα, ειδικά για τις επόμενες δύο έως τρεις ημέρες», δήλωσε ο αξιωματούχος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, αναφερόμενος στους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν την ίδια περιοχή το 2016.