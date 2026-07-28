Εθνική Γαλλίας: Ο Ζινεντίν Ζιντάν είναι ο νέος προπονητής των «Μπλε»

Ο Ζινεντίν Ζιντάν, όπως αναμενόταν ευρέως εδώ και μήνες, διορίστηκε επίσημα προπονητής της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Γαλλίας. Ο νικητής της Χρυσής Μπάλας του 1998 διαδέχεται τον πρώην συμπαίκτη του Ντιντιέ Ντεσάν, ο οποίος τερμάτισε τη θητεία του στην εθνική ομάδα μετά από 14 χρόνια.

Στις 11 π.μ. την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026, ξεκίνησε επιτέλους η εποχή του «Ζινεντίν Ζιντάν ως προπονητής της εθνικής Γαλλίας». Η ανακοίνωση δεν προκάλεσε έκπληξη.

Ο Ζιντάν θα αντιμετωπίσει το δύσκολο έργο να αναλάβει μια ομάδα που διαμορφώθηκε τα τελευταία 14 χρόνια από τον Ντιντιέ Ντεσάν, τον πρώην συμπαίκτη του στην εθνική ομάδα της Γαλλίας.

Ο πρώην προπονητής της Μαρσέιγ οδήγησε τη Γαλλία στην πιο εντυπωσιακή πορεία στην ιστορία της εθνικής ομάδας της Γαλλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με έναν τίτλο (2018), έναν τελικό (2022) και έναν ημιτελικό (2026), ενώ έφτασε επίσης σε έναν τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος (2016). Αλλά κάποιες φωνές περίμεναν ακόμη περισσότερα από αυτόν, δεδομένης της χρυσής γενιάς που είχε στη διάθεσή του.

Μια πρόκληση που ο Ζινεντίν Ζιντάν είναι έτοιμος να αναλάβει, καθώς δεν έχει προπονήσει ποτέ εκτός της Ρεάλ Μαδρίτης, με την οποία κέρδισε τα πάντα τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής. Βοηθός του Κάρλο Αντσελότι το 2013, ανέλαβε την αναπληρωματική ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης από το 2014 έως το 2016, πριν διοριστεί προπονητής της πρώτης ομάδας το 2016.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, ο «ZZ» έχει μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Περίμενε υπομονετικά τη στιγμή του, εμφανιζόμενος τακτικά σε συγκεντρώσεις, φιλανθρωπικές εκδηλώσεις ή σε στάδια για να παρακολουθεί τους γιους του να παίζουν. Αυτή η στιγμή επιτέλους έφτασε.

Και η περιπέτεια θα ξεκινήσει στις 25 Σεπτεμβρίου με την πρώτη αγωνιστική του Nations League στην Τουρκία.