Μάχη με τον χρόνο για ασθενοφόρο στη Χαλκιδική – Βίντεο από την «τρελή» πορεία του για να σπεύσει σε επείγον περιστατικό

Viral στα social media έχει γίνει βίντεο το οποίο αποτυπώνει την προσπάθεια ενός ασθενοφόρου να φτάσει σε επείγον περιστατικό στη Χαλκιδική, με τον φάρο αναμμένο και τη σειρήνα να ουρλιάζει.

Στο πρώτο μέρος του βίντεο, το ασθενοφόρο φαίνεται να κινείται στον οδικό άξονα Καλλιθέας – Πολυχρόνου, με την κυκλοφορία να είναι ιδιαίτερα πυκνή και σε αρκετά σημεία τα οχήματα βρίσκονται σχεδόν ακινητοποιημένα. Τότε το ασθενοφόρο αναγκάζεται να κινηθεί πάνω στη διπλή διαχωριστική γραμμή, ακόμα και να μπει προσωρινά στο αντίθετο ρεύμα.

Το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο εξυπηρετεί καθημερινά χιλιάδες οδηγούς κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, καθώς η Χαλκιδική αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας.

Δείτε το βίντεο: