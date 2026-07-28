Μάχη με τον χρόνο για ασθενοφόρο στη Χαλκιδική – Βίντεο από την «τρελή» πορεία του για να σπεύσει σε επείγον περιστατικό

Βίντεο που αποτυπώνει την προσπάθεια ενός ασθενοφόρου να φτάσει σε επείγον περιστατικό στη Χαλκιδική, κινούμενο στον οδικό άξονα Καλλιθέας – Πολυχρόνου εν μέσω πυκνής κυκλοφορίας, έχει γίνει viral στα social media. Το ασθενοφόρο αναγκάστηκε να κινηθεί πάνω στη διπλή διαχωριστική γραμμή, ακόμα και στο αντίθετο ρεύμα, σε ένα δίκτυο που εξυπηρετεί χιλιάδες οδηγούς τη θερινή περίοδο

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ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Βίντεο που αποτυπώνει την προσπάθεια ασθενοφόρου να φτάσει σε επείγον περιστατικό στη Χαλκιδική έχει γίνει viral στα social media.
  • Εν μέσω ιδιαίτερα πυκνής κυκλοφορίας, το ασθενοφόρο αναγκάστηκε να κινηθεί πάνω στη διπλή διαχωριστική γραμμή, ακόμα και στο αντίθετο ρεύμα.
  • Το περιστατικό συνέβη στον οδικό άξονα Καλλιθέας – Πολυχρόνου, ένα δίκτυο που εξυπηρετεί χιλιάδες οδηγούς, ειδικά τη θερινή περίοδο στη δημοφιλή Χαλκιδική.

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Viral στα social media έχει γίνει βίντεο το οποίο αποτυπώνει την προσπάθεια ενός ασθενοφόρου να φτάσει σε επείγον περιστατικό στη Χαλκιδική, με τον φάρο αναμμένο και τη σειρήνα να ουρλιάζει.

Στο πρώτο μέρος του βίντεο, το ασθενοφόρο φαίνεται να κινείται στον οδικό άξονα Καλλιθέας – Πολυχρόνου, με την κυκλοφορία να είναι ιδιαίτερα πυκνή και σε αρκετά σημεία τα οχήματα βρίσκονται σχεδόν ακινητοποιημένα. Τότε το ασθενοφόρο αναγκάζεται να κινηθεί πάνω στη διπλή διαχωριστική γραμμή, ακόμα και να μπει προσωρινά στο αντίθετο ρεύμα.

Το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο εξυπηρετεί καθημερινά χιλιάδες οδηγούς κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, καθώς η Χαλκιδική αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας.

Δείτε το βίντεο:

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