Ιαπωνία: Αναφορές για νεκρούς μετά τον σεισμό των 7,1 Ρίχτερ – Αγνοούμενοι 30 υπάλληλοι σε εμπορικό κέντρο

Αγνοούμενοι θεωρούνται 20 – 30 υπάλληλοι σε εμπορικό κέντρο της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας μετά τον σεισμό των 7,1 Ρίχτερ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ΝΗΚ. Ενώ το Reuters μεταδίδει ότι υπάρχουν τουλάχιστον 50 τραυματισμένοι που έχουν διακομισθεί σε νοσοκομείo.

Από τον ισχυρό σεισμό, ξύπνησαν μνήμες από τον σεισμό του 2011, που ήταν ισχυρότερος κατά δυο Ρίχτερ στα 9,1. Προς το παρόν, οι Αρχές κάνουν την πρώτη καταγραφή για καταστροφές. Αγωνία υπάρχει για τους εγκλωβισμένους. Μαζί με τους 20 – 30 υπαλλήλους του εμπορικού κέντρου Aeon Mall Kumamoto, που θεωρούνται μέχρι στιγμής αγνοούμενοι, το κρατικό πρακτορείο της Ιαπωνίας ΝΗΚ μετέδωσε ότι στην πόλη Ούκι της περιφέρειας Κουμαμότο υπάρχουν τέσσερις αγνοούμενοι μετά από κατάρρευση σπιτιού και ένα άτομο επιβεβαιώθηκε ότι έχει παγιδευτεί.

Αγωνία για τους εγκλωβισμένους

Εν τω μεταξύ, το τηλεοπτικό δίκτυο TBS έκανε λόγο για «σημαντικό αριθμό νεκρών μετά την κατάρρευση ορόφου σε εμπορικό κέντρο» ύστερα από τον ισχυρό σεισμό. Το Reuters μετέδωσε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 50 τραυματισμένοι που έχουν διακομισθεί σε νοσοκομείo.

Η τοπική αστυνομία δήλωσε ότι «δεν μπορεί να επιβεβαιώσει σε αυτή τη φάση εάν υπάρχουν θύματα στο συγκεκριμένο εμπορικό κέντρο της διοικητικής περιφέρειας Κουμαμότο». Οι υπηρεσίες διάσωσης είχαν κάνει νωρίτερα λόγο για «πολλούς ανθρώπους» που είχαν παγιδευτεί στο εσωτερικό.Επίσης νωρίτερα, η τοπική αστυνομία είχε δηλώσει στο AFP ότι είχε λάβει αναφορές για έκρηξη στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall της πόλης Κουμαμότο.

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, δήλωσε ότι «οι Αρχές εξακολουθούν να εκτιμούν την πλήρη έκταση των ζημιών στην περιοχή, η οποία είχε καταστραφεί από έναν φονικό σεισμό πριν από μια δεκαετία».

«Δεν υπάρχουν ζημιές στο πυρηνικό εργοστάσιο του Σεντάι»

Επειδή σε απόσταση 100 χιλιομέτρων από το επίκεντρο του σεισμού, υπάρχει εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας στην περιοχή του Σεντάι, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/IAEA) ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι η «Ιαπωνική Ρυθμιστική Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας τον ενημέρωσε ότι δεν υπάρχουν ζημιές ούτε έχουν ανακύψει ζητήματα ασφαλείας στον πυρηνικό σταθμό Σεντάι μετά τον σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών που έπληξε την επαρχία Κουμαμότο».

«Ο ΔΟΑΕ θα συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση», δήλωσε ο οργανισμός σε ανάρτηση στο Χ.