Σύρος: Βαρύ το κλίμα στην κηδεία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ

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Συγκίνηση και πόνος στο τελευταίο «αντίο» στην 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ, η οποία έπεσε νεκρή από τη μαχαιριά που της κατάφερε ο 42χρονος, κατά τη διάρκεια επεισοδίου που έλαβε χώρα την Πέμπτη (23/7) στη Σύρο.

Η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι συνοδεύουν την Βάγγη στην τελευταία της κατοικία, με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα βαρύ.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ερμουπόλεως και ακολούθησε η ταφή στο κοιμητήριο.

Η 41χρονη Βάγγη έπεσε νεκρή από τη μαχαιριά που δέχτηκε από πίσω στον θώρακα, με αποτέλεσμα να τρυπήσει ο πνεύμονάς της. Λίγο μετά την καταδίωξη από τον 42χρονο, η διασώστρια κατέρρευσε και τελικά άφησε την τελευταία της πνοή.

Στον ανακριτή το ζευγάρι

Σημειώνεται ότι σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή το ζευγάρι που κατηγορείται για τη δολοφονία της 41χρονης. Ο άνδρας κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη.

Το ζευγάρι υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε άμυνα και ότι το θύμα μπήκε στο σπίτι τους για να ληστέψει. Ωστόσο, η δικηγόρος που εκπροσωπεί την οικογένεια της 41χρονης, έχοντας εξετάσει το βίντεο ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας, αλλά και το πόρισμα της ιατροδικαστικής έκθεσης, υποστηρίζει ότι το μοιραίο χτύπημα που δέχθηκε το θύμα, δεν ήταν αμυντικό, αλλά άκρως επιθετικό.

«Η οικογένεια της θανούσης αναζητά δικαίωση για την άδικη απώλεια της μονάκριβης κόρης τους και έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη ότι αυτή θα αποδοθεί», επισημαίνει η δικηγόρος Μαρία Καζαντζάκη.