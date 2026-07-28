Σύρος: Βαρύ το κλίμα στην κηδεία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ

Συγκίνηση και πόνος στο τελευταίο «αντίο» στην 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ στη Σύρο, η οποία έπεσε νεκρή από μαχαιριά. Το ζευγάρι που κατηγορείται για τη δολοφονία οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή, με τον άνδρα να κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη και τη σύζυγό του για συνέργεια. Η δικηγόρος της οικογένειας της θανούσας αμφισβητεί τον ισχυρισμό περί αυτοάμυνας, βασιζόμενη σε βίντεο ντοκουμέντο και την ιατροδικαστική έκθεση.

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Κηδεία 41χρονης διασώστριας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Βαρύ κλίμα επικράτησε στην κηδεία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, η οποία έπεσε νεκρή από μαχαιριά που της κατάφερε 42χρονος. Η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι συνόδευσαν τη Βάγγη στην τελευταία της κατοικία.
  • Το ζευγάρι που κατηγορείται για τη δολοφονία της 41χρονης οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή. Ο άνδρας κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια.
  • Το ζευγάρι υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε άμυνα, ωστόσο η δικηγόρος της οικογένειας της 41χρονης υποστηρίζει ότι το μοιραίο χτύπημα δεν ήταν αμυντικό, αλλά άκρως επιθετικό. Η οικογένεια της θανούσης αναζητά δικαίωση για την άδικη απώλεια της κόρης τους.

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Συγκίνηση και πόνος στο τελευταίο «αντίο» στην 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ, η οποία έπεσε νεκρή από τη μαχαιριά που της κατάφερε ο 42χρονος, κατά τη διάρκεια επεισοδίου που έλαβε χώρα την Πέμπτη (23/7) στη Σύρο.

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Η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι συνοδεύουν την Βάγγη στην τελευταία της κατοικία, με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα βαρύ.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ερμουπόλεως και ακολούθησε η ταφή στο κοιμητήριο.

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Η 41χρονη Βάγγη έπεσε νεκρή από τη μαχαιριά που δέχτηκε από πίσω στον θώρακα, με αποτέλεσμα να τρυπήσει ο πνεύμονάς της. Λίγο μετά την καταδίωξη από τον 42χρονο, η διασώστρια κατέρρευσε και τελικά άφησε την τελευταία της πνοή.

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Στον ανακριτή το ζευγάρι

Σημειώνεται ότι σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή το ζευγάρι που κατηγορείται για τη δολοφονία της 41χρονης. Ο άνδρας κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη.

Το ζευγάρι υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε άμυνα και ότι το θύμα μπήκε στο σπίτι τους για να ληστέψει. Ωστόσο, η δικηγόρος που εκπροσωπεί την οικογένεια της 41χρονης, έχοντας εξετάσει το βίντεο ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας, αλλά και το πόρισμα της ιατροδικαστικής έκθεσης, υποστηρίζει ότι το μοιραίο χτύπημα που δέχθηκε το θύμα, δεν ήταν αμυντικό, αλλά άκρως επιθετικό.

«Η οικογένεια της θανούσης αναζητά δικαίωση για την άδικη απώλεια της μονάκριβης κόρης τους και έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη ότι αυτή θα αποδοθεί», επισημαίνει η δικηγόρος Μαρία Καζαντζάκη.

 

 

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