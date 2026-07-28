Σύρος: «Δεν είναι αμυντικό, αλλά άκρως επιθετικό» το μοιραίο χτύπημα στην 41χρονη διασώστρια, λέει η δικηγόρος της οικογένειάς της

Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα το ζευγάρι που κατηγορείται για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ, στη Σύρο.

Ο άνδρας κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα όσα έχουν έχουν γίνει γνωστά, μια μαχαιριά στον θώρακα, που δέχτηκε από πίσω, τρύπησε τον πνεύμονα της διασώστριας με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της, όπως αναφέρει στην έκθεσή του ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό της 41χρονης.

Το ζευγάρι υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε άμυνα και ότι το θύμα μπήκε στο σπίτι τους για να ληστέψει. Ωστόσο, η δικηγόρος που εκπροσωπεί την οικογένεια της 41χρονης, έχοντας εξετάσει το βίντεο ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας, αλλά και το πόρισμα της ιατροδικαστικής έκθεσης, υποστηρίζει ότι το μοιραίο χτύπημα που δέχθηκε το θύμα, δεν ήταν αμυντικό, αλλά άκρως επιθετικό.

«Η οικογένεια της θανούσης αναζητά δικαίωση για την άδικη απώλεια της μονάκριβης κόρης τους και έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη ότι αυτή θα αποδοθεί», επισημαίνει η δικηγόρος Μαρία Καζαντζάκη.

Σημειώνεται ότι σήμερα, στις 2 το μεσημέρι, συγγενείς και φίλοι θα πουν το «τελευταίο αντίο» στην Βάγγη. Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ερμουπόλεως, με τους οικείους της να την αποχαιρετούν για τελευταία φορά. Τραγικά πρόσωπα τα δύο ανήλικα παιδιά της 41χρονης διασώστριας, που έμαθαν τι συνέβη με τη μητέρα τους και σήμερα θα την συνοδεύσουν στην τελευταία κατοικία της.

Η ανακοίνωση της δικηγόρου της οικογένειας

«Η οικογένεια του θύματος, μετά την αξιολόγηση του οπτικοακουστικού υλικού που βρίσκεται στη δικογραφία και διέρρευσε προ ολίγων ωρών στον Τύπο, διαπιστώνει ότι, ανεξάρτητα από το λόγο που η θανούσα μετέβη στην κατοικία των φερομένων δραστών, ο χρόνος που παρέμεινε εντός αυτής ήταν απειροελάχιστος (μόνο ακριβώς επτά (7) δευτερόλεπτα).

Κατά την κοινή λογική, μέσα σε αυτά τα επτά (7) δευτερόλεπτα, κάποιος που αιφνιδιάζεται δεν προλαβαίνει να κάνει όλες τις υποτιθέμενες αμυντικές κινήσεις που φέρεται να έκανε ο φερόμενος δράστης.

Στο ίδιο βίντεο, φαίνεται ξεκάθαρα η θανούσα να βγαίνει από την κατοικία των κατηγορουμένων ταχύτατα και πολύ ευέλικτα, να σκύβει άνετα και να αρπάζει το σακίδιο της με το δεξί της χέρι (από την πλευρά δηλαδή που επήλθε το θανατηφόρο χτύπημα), με ιδιαίτερα ευκίνητες και γρήγορες κινήσεις, να κατεβαίνει τα σκαλάκια της αυλής δύο – δύο, κάνοντας σπριντ, χωρίς να δείχνει το παραμικρό ίχνος ενόχλησης, πόνου ή τραυματισμού.

Απορίας άξιο είναι πώς καταφέρνει αυτές τις κινήσεις, εάν το χτύπημα επήλθε εντός της οικίας.

Μέχρι λοιπόν του σημείου που απομακρύνεται από την κατοικία των κατηγορουμένων, καταδιωκόμενη από το φερόμενο δράστη, δε δείχνει σε κανένα σημείο και με κανένα τρόπο να είναι τραυματισμένη.

Αντίθετα, στο οπτικοακουστικό υλικό διαπιστώνεται ότι εκείνος, αντί να φοβηθεί την υποτιθέμενη εισβολέα, με θάρρος και αυτοπεποίθηση τρέχει ξωπίσω της, της εκσφενδονίζει καρέκλα με ορμή, την οποία πιθανότατα η θανούσα καταφέρνει να αποφύγει, καθώς αυτή έγινε κομμάτια πέφτοντας σε τοίχο (ενώ σε περίπτωση που την πετύχαινε, το σώμα της θα είχε αποτρέψει το διαμελισμό της) και συνεχίζει να την καταδιώκει, κινούμενος ταχύτατα, κρατώντας καθαρά στο χέρι του μαχαίρι (πράσινου χρώματος).

Είναι λοιπόν πολύ πιθανότερο, καταδιώκοντάς την με αυτό το μαχαίρι και ενώ δεν βρίσκεται πια σε άμυνα, αλλά της επιτίθεται εκείνος, να της καταφέρνει το μοιραίο χτύπημα με αυτό εκτός της κατοικίας, πενήντα με εβδομήντα μέτρα από αυτήν.

Ένα τέτοιο χτύπημα σε καμία περίπτωση δεν είναι αμυντικό, αλλά άκρως επιθετικό, που κατέληξε, όπως αποδείχτηκε, δυστυχώς θανατηφόρο. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση ο θάνατός της οφείλεται «σε κακώσεις θώρακα από νήσον και τέμνον όργανο». Η έκθεση εκτιμά ότι η μαχαιριά ήταν το θανατηφόρο χτύπημα που της στέρησε τη ζωή, καθώς προκάλεσε διάτρηση στον πνεύμονα.

Η οικογένεια της θανούσης αναζητά δικαίωση για την άδικη απώλεια της μονάκριβης κόρης τους και έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη ότι αυτή θα αποδοθεί.

Μαρία Καζαντζάκη

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω».