Μαίνεται η φωτιά στην Πάρο: Μηνύματα του 112 για εκκένωση 5 περιοχών – Επιχειρούν 12 εναέρια μέσα

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Νέο μήνυμα για εκκένωση της περιοχής Καμάρι, αυτή τη φορά, εστάλη πριν από λίγο μέσω του 112, για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (28/7) στην Πάρο.

Η φωτιά καίει απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπή, ενώ έχει δοθεί εντολή για εκκένωση συνολικά πέντε περιοχών.

Ενισχύονται οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 2 πυροσβεστών με 1 όχημα που μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από τη Νάξο. Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 3 ελικόπτερο και 9 αεροσκάφη. Συνδρομή από εθελοντές, υδροφόρες και μηχάνημα έργου ΟΤΑ.

Παράλληλα, σύμφωνα με πηγές του Πυροσβεστικού Σώματος, ενισχύονται περαιτέρω οι επιχειρούσες δυνάμεις. Με συντονιστικό ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος μεταβαίνει ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ με δεύτερο ελικόπτερο μεταφέρονται 7 πυροσβέστες της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. για την ενίσχυση των δυνάμεων στο πεδίο.

Επιπλέον, με σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μεταβαίνουν ο Περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νοτίου Αιγαίου και 6 πυροσβέστες από τη Σύρο.

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί να μεταβούν ακτοπλοϊκώς ακόμη: 2 πυροσβέστες με 1 όχημα από τη Σύρο, 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα από τη Νάξο, καθώς και, 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα του Μηχανοκίνητου Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Τ.Π.Ε.) από τον Πειραιά.

Δύο μηνύματα από το 112 για εκκένωση 4 περιοχών

Αρχικά εστάλη μήνυμα από το 112 για εκκένωση περιοχών κοντά στο σημείο.

Σε δεύτερο μήνυμα, καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής Καμάρι να απομακρυνθούν προς την Αλυκή.

Δήμαρχος Πάρου: Οι άνεμοι δυσχεραίνουν την κατάσβεση

Ο δήμαρχος Πάρου κ. Κωνσταντίνος Μπιζάς, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η άμεση ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων από γειτονικά νησιά των Κυκλάδων.

Από τη Νάξο μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς δύο πυροσβέστες με ένα πυροσβεστικό όχημα, ενώ με σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής αναχωρούν από τη Σύρο ακόμη πέντε πυροσβέστες για να ενισχύσουν το έργο της κατάσβεσης.

Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην αποτροπή επέκτασης της φωτιάς προς κατοικημένες περιοχές, ενώ οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του μετώπου και καλούν τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και των αρμόδιων υπηρεσιών.