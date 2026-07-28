Νέα επίθεση Κυριαζίδη στην Κωνσταντοπούλου: «Της έδωσα ευχή να κάνει παιδί και έγινα Ιφιγένεια» – ΒΙΝΤΕΟ

Νέα επίθεση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κυριαζίδης, ο οποίος κάνοντας αναδρομή στο επεισόδιο που είχαν προ μηνών, ανέφερε ότι έδωσε απλά μια ευχή στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και τόνισε ότι «έγινε Ιφιγένεια»

Κατά την ομιλία του στη Βουλή, ο Δημήτρης Κυριαζίδης ζήτησε την ανοχή του προεδρείου καθώς όπως είπε 10 μήνες τώρα και στην ολομέλεια και στις επιτροπές δέχεται εξυβριστική και συκοφαντική επίθεση από την Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Δέκα μήνες τώρα, δέχομαι μία επίθεση εξυβριστική και συκοφαντική. Αναφέρομαι στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Εγώ γνώρισα την κα Κωνσταντοπούλου πριν από κάποιες δεκαετίες στη Δράμα όταν ο πατέρας της πήγαινε να εκλεγεί ως πρόεδρος Συνασπισμού. Ο πατέρας της μας δήλωσε ότι αγνοείται και αναγκάστηκα ως αστυνομικός διευθυντής να προβώ σε σχετική έρευνα. Τη βρήκα και ενημέρωσα δεν υπάρχει πρόβλημα. Μας παρακάλεσε να τη “φορτώσουμε” σε ταξί γιατί είχε εκδήλωση Θεσσαλονίκη. Έτσι είχαμε γνωριστεί δυστυχώς» ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια ο κ. Κυριαζίδης κατηγόρησε την κα Κωνσταντοπούλου για ανοχή στον Ρουβίκωνα αλλά και για απαγόρευση σε άνδρες και γυναίκες της Ελληνικής Αστυνομίας να χρησιμοποιούν τις τουαλέτες στη Βουλή για τη φυσική τους ανάγκη. Την κατηγόρησε επίσης ότι ήταν αγκαλιά με τον Κασιδιάρη για αιτήματα άρσης ασυλίας και αντιμετώπιζε τους υπαλλήλους της Βουλής ως είλωτες.

«Συκοφαντούμαι διότι προσπάθησε να αλλοιώσει, να παρερμηνεύσει, να νοθεύσει μία ευχή μου, όταν προσπάθησε επί 1,5 χρόνο να μας υβρίζει ότι είμαστε εγκληματίες, δολοφόνοι, εγκληματίες, παιδόφιλοι και παιδεραστές. Έκλαιγε η κόρη μου επειδή άκουσε ότι είμαι εγκληματίας στο σχολείο. Μια ευχή της εξέφρασα, όταν ήρθε ένα σχολείο εδώ στη Βουλή και προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την αθωότητα και τη αγνότητα των παιδιών, ότι εμείς είμαστε δολοφόνοι και εκμεταλλευόμαστε το μέλλον μας. Και αποτέλεσα στοιχείο της Ιφιγένειας με την έννοια της εύκολης τηλεθέασης. Μια ευχή εξέφρασα όταν πήγε να εκμεταλλευτεί τα παιδιά» είπε.

Έντονες αντιδράσεις

Η αναφορά Κυριαζίδη προκάλεσε οργή στα έδρανα της αντιπολίτευσης, ενώ και η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, κράτησε σαφείς αποστάσεις μιλώντας για απαράδεκτη αναφορά.

«Λυπάμαι για όσα ελέγχθησαν για την κυρία Κωνσταντοπούλου… δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτή η συζήτηση γιατί μειώνουμε το κύρος του Κοινοβουλίου, είτε είναι ο Κυριαζίδης είτε είναι ο Πολάκης προηγουμένως σε εμένα, είναι το ίδιο» είπε η κα Μενδώνη, ενώ πρόσθεσε ότι «ο τρόπος του έγινε ήταν σεξιστικός».

«Αμετανόητο σεξιστή, δειλό και ψεύτη» χαρακτήρισε τον κ. Κυριαζίδη ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας. «Αυτά που είπε είναι αποκυήματα της φαντασίας του» πρόσθεσε. Μάλιστα ζήτησε από τον κ. Κυριαζίδη να ανακαλέσει όσα είπε για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και όσα ανέφερε εκτός μικροφώνου για την Έλενα Ακρίτα.

Από την πλευρά του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Χρήστος Γιαννούλης τόνισε πως ο βουλευτής της ΝΔ είναι «πολιτικός τραμπούκος». «Είναι πολιτικά σκουπίδια όσοι προσπαθούν να βάλουν στο στόμα τους γυναίκες, πολιτικούς, δημοσιογράφους και ανθρώπους όπως η κα. Ακρίτα, η κα Μενδώνη, η κα. Κωνσταντοπούλου. Ντροπή» συμπλήρωσε.