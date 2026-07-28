Τραγικός θάνατος αγρότη στις Σέρρες: Τον καταπλάκωσε τρακτέρ στο Στρυμονικό

Ένας 68χρονος αγρότης βρήκε τραγικό θάνατο στο Στρυμονικό Σερρών, όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών. Η σύζυγός του ανησύχησε για την καθυστέρησή του, ειδοποίησε συγχωριανούς που τον βρήκαν εγκλωβισμένο, ενώ χρειάστηκε η συνδρομή πυροσβεστών για τον απεγκλωβισμό του νεκρού άνδρα

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ΤΡΑΚΤΕΡ
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Τον θάνατο βρήκε 68χρονος αγρότης στο Στρυμονικό Σερρών, όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών, ο άνδρας πραγματοποιούσε αγροτικές εργασίες στο χωράφι του, όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το όχημα ανετράπη, με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει.

Η σύζυγός του ανησύχησε, γιατί άργησε να επιστρέψει, ειδοποίησε τους συγχωριανούς της, οι οποίοι πήγαν στο χωράφι. Εκεί τον βρήκαν εγκλωβισμένο κάτω από τα τρακτέρ χωρίς τις αισθήσεις του. Προσπάθησαν να τον απεγκλωβίσουν και ειδοποίησαν την πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

Χρειάστηκε η συνδρομή πυροσβεστών για να απεγκλωβιστεί ο άνδρας, ο οποίος ανασύρθηκε νεκρός.

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