Φρουροί της Επανάστασης: Όποια χώρα χρησιμοποιεί τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια, δεν θα περνά από τα Στενά του Ορμούζ

Νέες απειλές εξαπολύουν οι Φρουροί της Επανάστασης με κατεύθυνση τις ΗΠΑ και τους συμμάχους της στην Αραβική Χερσόνησο και κυρίως τη Σαουδική Αραβία.

«Σε κάθε εταιρεία ή χώρα που λαμβάνει κεφάλαια από δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία δεν θα επιτραπεί η διέλευση των πλοίων της από το Στενά του Ορμούζ», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα μέσω του ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων ο Εμπραχίμ Ζολφαγκαρί, εκπρόσωπος Τύπου της Αρχής «Σφραγίδα του Προφήτη», δηλαδή των Φρουρών της Επανάστασης. Ο ίδιος ενημέρωσε, μάλιστα, ότι «ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιθυμεί να παραχωρήσει τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν σε εταιρείες και χώρες που υπέστησαν ζημίες κατά τη διάρκεια του πολέμου».

Να σημειωθεί ότι το «ξεπάγωμα» των ιρανικών κεφαλαίων που βρίσκονται στις ΗΠΑ, ήταν αντικείμενο των διαπραγματεύσεων με το Ιράν στην Ελβετία, που ενώ υπήρχε επί της αρχής συμφωνία μεταξύ των δυο πλευρών, αυτή τορπιλίστηκε από τις επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν.

Εν όψει της συνάντησης Τραμπ – Νετανιάχου

Η δήλωση του εκπροσώπου των Φρουρών της Επανάστασης έρχεται την στιγμή που ετοιμάζεται η συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, που στο επίκεντρο θα βρεθεί η υπόθεση του Ιράν. Τις τελευταίες δυο ημέρες ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει σε κάθε τόνο ότι προτιμά την διπλωματική οδό με το Ιράν, χωρίς όμως να αποκλείει ότι σε περίπτωση νέου ναυαγίου των διαπραγματεύσεων, θα προχωρήσει σε στρατιωτικές επιθέσεις.

Στο μεταξύ, το Ισραήλ έχει ανακοινώσει ότι βρίσκεται σε στρατιωτική ετοιμότητα και ότι σε περίπτωση επίθεσης του Ιράν στο έδαφός του, θα απαντήσει με σφοδρότητα. Νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ δήλωσε ότι «τα στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ που έπληξαν το Ιράν την προηγούμενη εβδομάδα απογειώθηκαν από ισραηλινές βάσεις».

Σε στρατιωτική ετοιμότητα το Ισραήλ για επιθέσεις στο Ιράν

«Το γεγονός είναι πως αυτήν την ώρα – και αυτό μπορεί να αλλάξει σε μία ώρα – οι Ιρανοί πυροβολούν όλους όσοι βρίσκονται στην περιοχή, εκτός από μία χώρα: το κράτος του Ισραήλ», είπε ο Ίσραελ Κατς στο ισραηλινό δίκτυο Channel 14. «Ξέρουν πως αμερικανικά αεροσκάφη απογειώνονται από εδώ για να διεξαγάγουν πλήγματα», υπογράμμισε ο Ίσραελ Κατς αναφερόμενος στο Ιράν.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι ξέρουμε τι θα συμβεί αύριο: αυτό σημαίνει ότι ξέρουμε ποια θα είναι η αντίδρασή μας. Το έχω ανακοινώσει, ο πρωθυπουργός το έχει ανακοινώσει, και το έχουμε πει πολύ καθαρά: αν το Ισραήλ τεθεί στο στόχαστρο, θα ανταπαντήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις», προειδοποίησε ο υπουργός Άμυνας,ο Ίσραελ Κατς.