Νέα προειδοποίηση Τραμπ προς Ιράν: Ισχυρή στρατιωτική δράση αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις

Σε νέα προειδοποίηση προς το Ιράν προχώρησε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να δικαιολογήσει και τα χθεσινά απειλητικά μηνύματά του στο truthsocial, αλλά και για να εξηγήσει την τριήμερη παύση των επιθέσεων.

Μιλώντας, λοιπόν, σήμερα στο «Axios», ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι αποφάσισε να αναστείλει τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν προκειμένου να δοθεί άλλη μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις. Τόνισε, όμως, ότι θα μπορούσε να διατάξει την επανεκκίνηση των εκτεταμένων στρατιωτικών επιχειρήσεων αν αποτύχει η διπλωματία.

Εν όψει συνάντησης με τον Νετανιάχου

Εν όψει, μάλιστα, της συνάντησής με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει, προηγουμένως, στο ισραηλινό «Κανάλι 12» ότι: «Οι μεσολαβητές μου ζήτησαν να δώσω μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Δεν θα αφιερώσω πολύ χρόνο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν». «Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν είναι πολύπλοκες και, αν καταλήξουν σε αποτυχία, θα επιστρέψουμε με όλη μας τη δύναμη σε εκτεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις», υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Πρόκειται για δηλώσεις, που σκοπό έχουν να πιέσουν την πλευρά του Ιράν και έρχεται να απαντήσει στην τελευταία δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι. Ενώ, χθες το Ιράν είχε ανακοινώσει ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με το Πακιστάν για την προετοιμασία των συνομιλιών με τις ΗΠΑ με σκοπό οι δυο πλευρές να καθίσουν ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Βέβαια, μετά τα απειλητικά μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ στο truthsocial, που μεταξύ άλλων παρουσιαζόταν να βομβαρδίζει τη νήσο Χάργκ, όπως και να καταστρέφει ιρανικά πλοία, η ιρανική διπλωματία άλλαξε στάση.

Τι απαντά το Ιράν για τις διαπραγματεύσεις με ΗΠΑ

Στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε σήμερα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι, ανακοίνωσε ότι «η Τεχεράνη δεν είχε ζητήσει την επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες» και χαρακτήρισε τις δημοσιευμένες αναφορές σχετικά με αυτό «εικονικές εικασίες» των μέσων ενημέρωσης. «Προς το παρόν δεν διεξάγουμε καμία διαπραγμάτευση», δήλωσε ο Εσμαΐλ Μπαγκάι, όπως μετέδωσε το δίκτυο «Al Arabiya».

«Να λογοδοτήσουν οι ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ»

Aναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι «η Τεχεράνη είχε ανακοινώσει εξαρχής ότι η νότια διαδρομή αυτής της πλωτής οδού ήταν μη ασφαλής». «Οι Ηνωμένες Πολιτείες και ορισμένες περιφερειακές χώρες πρέπει να λογοδοτήσουν για τις πρόσφατες ενέργειές τους στα Στενά του Ορμούζ», υπογράμμισε Εσμαΐλ Μπαγκάι.

Να σημειωθεί ότι χθες, δημοσιεύθηκαν αναφορές ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν υπέβαλαν τις απαντήσεις τους σε κοινή προσφορά του Πακιστάν και του Κατάρ για επανέναρξη των συνομιλιών. Μια πηγή που γνωρίζει το θέμα δήλωσε στο Al Arabiya ότι η Τεχεράνη είχε ενημερώσει τους Πακιστανούς αξιωματούχους ότι δεν είχε αποσυρθεί από τις συνομιλίες, αλλά απλώς τις είχε αναστείλει.

Επίσης, χθες, ο Μάικ Βαλτς, πρεσβευτής των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, ανακοίνωσε ότι με την προσωρινή αναστολή των επιθέσεων κατά του Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρείχε «περιορισμένη ευκαιρία για συνέχιση των διαπραγματεύσεων» και διατήρησε ανοιχτή τη διπλωματική οδό.

«Η Τεχεράνη θα απαντήσει για την επίθεση της Ουκρανίας»

Τέλος, στη σημερινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Εσμαΐλ Μπαγκάι έκανε ειδική αναφορά στην επίθεση της Ουκρανίας σε ιρανικό πλοίο και έναν νεκρό ναυτικό στην Κασπία Θάλασσα, λέγοντας: «Η Τεχεράνη θα απαντήσει σίγουρα στην επικίνδυνη περιπέτεια της Ουκρανίας». «Οι συνέπειες της ενέργειας της Ουκρανίας για την ίδια και για ολόκληρη την περιοχή θα είναι απρόβλεπτες», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάι.