Συγκλονιστικές εικόνες στη Γαλλία: Άφησαν ελεύθερα τα άλογα για να τα σώσουν από τις φλόγες – ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στη νοτιοδυτική Γαλλία, όπου εργαζόμενοι σε ιππικό κέντρο αναγκάστηκαν να αφήσουν ελεύθερα δεκάδες άλογα, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά πλησίαζε επικίνδυνα τις εγκαταστάσεις.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη στην περιοχή Μπισκαρός (Biscarrosse), όταν η κατάσταση επιδεινώθηκε τόσο γρήγορα ώστε η ασφαλής μεταφορά των ζώων δεν ήταν πλέον εφικτή.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, τα άλογα διακρίνονται να καλπάζουν ελεύθερα στους δρόμους της πόλης, ενώ ο ουρανός έχει σκοτεινιάσει από τους πυκνούς καπνούς της μεγάλης πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, η απόφαση να αφεθούν ελεύθερα τα ζώα ελήφθη κατά τη διάρκεια της εκκένωσης του ιππικού κέντρου, καθώς οι υπεύθυνοι έκριναν ότι ήταν ο μόνος τρόπος να αυξηθούν οι πιθανότητες να σωθούν.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα άλογα μετά την απομάκρυνσή τους από τις εγκαταστάσεις.

Δείτε το βίντεο: