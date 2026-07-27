LIVE UPDATE
Φωτιά σε δασική έκταση στην Εύβοια – Επιχειρούν και 3 εναέρια μέσα

Συγκλονιστικές εικόνες στη Γαλλία: Άφησαν ελεύθερα τα άλογα για να τα σώσουν από τις φλόγες – ΒΙΝΤΕΟ

Εργαζόμενοι σε ιππικό κέντρο στη νοτιοδυτική Γαλλία αναγκάστηκαν να αφήσουν ελεύθερα δεκάδες άλογα, καθώς μια μεγάλη πυρκαγιά πλησίαζε επικίνδυνα τις εγκαταστάσεις στην περιοχή Μπισκαρός. Η απόφαση ελήφθη την Πέμπτη κατά τη διάρκεια της εκκένωσης, καθώς η ασφαλής μεταφορά δεν ήταν πλέον εφικτή, με στόχο την αύξηση των πιθανοτήτων διάσωσης των ζώων.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Screenshot
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στη νοτιοδυτική Γαλλία, όπου εργαζόμενοι σε ιππικό κέντρο αναγκάστηκαν να αφήσουν ελεύθερα δεκάδες άλογα, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά πλησίαζε επικίνδυνα τις εγκαταστάσεις.
  • Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη στην περιοχή Μπισκαρός, καθώς η κατάσταση επιδεινώθηκε τόσο γρήγορα ώστε η ασφαλής μεταφορά των ζώων δεν ήταν πλέον εφικτή.
  • Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, τα άλογα διακρίνονται να καλπάζουν ελεύθερα στους δρόμους της πόλης, ενώ η απόφαση να αφεθούν ελεύθερα ελήφθη για να αυξηθούν οι πιθανότητες να σωθούν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στη νοτιοδυτική Γαλλία, όπου εργαζόμενοι σε ιππικό κέντρο αναγκάστηκαν να αφήσουν ελεύθερα δεκάδες άλογα, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά πλησίαζε επικίνδυνα τις εγκαταστάσεις.

Γαλλία: Έγιναν στάχτη 115.000 εκτάρια από τις πυρκαγιές, στους 88 οι τραυματίες πυροσβέστες

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη στην περιοχή Μπισκαρός (Biscarrosse), όταν η κατάσταση επιδεινώθηκε τόσο γρήγορα ώστε η ασφαλής μεταφορά των ζώων δεν ήταν πλέον εφικτή.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, τα άλογα διακρίνονται να καλπάζουν ελεύθερα στους δρόμους της πόλης, ενώ ο ουρανός έχει σκοτεινιάσει από τους πυκνούς καπνούς της μεγάλης πυρκαγιάς.

Γαλλία: Ο Μακρόν συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη καθώς η πύρινη λαίλαπα απειλεί το Μπορντό – «Η κατάσταση δεν έχει προηγούμενο» λέει ο υπουργός Εσωτερικών

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, η απόφαση να αφεθούν ελεύθερα τα ζώα ελήφθη κατά τη διάρκεια της εκκένωσης του ιππικού κέντρου, καθώς οι υπεύθυνοι έκριναν ότι ήταν ο μόνος τρόπος να αυξηθούν οι πιθανότητες να σωθούν.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα άλογα μετά την απομάκρυνσή τους από τις εγκαταστάσεις.

Δείτε το βίντεο:

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ