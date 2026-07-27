Ιωάννα Τούνη: «Όλα τα λεφτά του κόσμου δεν έχουν καμία αξία, αν είσαι μόνος στη ζωή σου»

Στην Μύκονο για τις καλοκαιρινές της διακοπές βρίσκεται η Ιωάννα Τούνη. Η γνωστή influencer ανάρτησε σήμερα στο TikTok ένα βίντεο, το οποίο είχε γυρίσει πριν αναχωρήσει για το νησί των Ανέμων.

Στο βίντεο η Ιωάννα Τούνη αναφέρεται στα παιδικά της χρόνια, τα καλοκαίρια που πέρασε σε κάμπινγκ στη Χαλκιδική και τη σημασία που έχουν για εκείνη οι ανθρώπινες σχέσεις.

«Και που λες, συμπεθέρα, αυτή τη στιγμή φτιάχνω το μικρό νεσεσεράκι που θα παίρνω στην παραλία μαζί μου στη Μύκονο, που θα μείνω σε πεντάστερο ξενοδοχείο. Αλλά αυτό το βίντεο δεν είναι για να σου πω αυτό. Αυτό το βίντεο είναι για να σου πω ότι έχω περάσει όλα τα παιδικά μου χρόνια, όλα τα παιδικά μου χρόνια κάνοντας κάμπινγκ, πολύ παλιά στον Αρμενιστή και αργότερα στο Παλιούρι στη Χαλκιδική. Τώρα μιλάμε επί χρόνια, έτσι; Δηλαδή κάμπινγκ έκανα μέχρι την ενηλικίωσή μου, πρακτικά, που εκεί μετά ξεκίνησα να δουλεύω σεζόν, οπότε και σταμάτησα να κάνω κάμπινγκ. Και να σου πω κάτι; Δεν είμαι περισσότερο χαρούμενη σήμερα απ’ ό,τι τότε. Το εννοώ αυτό. Μην παρεξηγηθώ, λατρεύω να μένω σε πανέμορφα ξενοδοχεία, αλλά έχω περάσει κάνοντας κάμπινγκ τα πιο όμορφα, ανέμελα καλοκαίρια μου. Το εννοώ.

Ένας από τους λόγους που αγαπώ τη Χαλκιδική σήμερα είναι γιατί ό,τι ιστορία μπορώ να σου πω από την παιδική μου ηλικία για τα καλοκαίρια, προέρχεται από τότε. Η μαμά μου, που λες, ήτανε νοσοκόμα, νοσηλεύτρια, οπότε τα καλοκαίρια δούλευε πρακτικά, δηλαδή δεν είχε κάποια δουλειά που είχε ρεπό όλο το καλοκαίρι», αναφέρει αρχικά η Ιωάννα Τούνη.

Και συνεχίζει: «Και επειδή ήμουνα μόνη μου, χωρίς αδέλφια, χωρίς μπαμπά, και η μαμά μου είχε πολλές βάρδιες και μεταξύ αυτών και βραδινές, δεν ήθελε να με αφήνει μόνη μου στην πόλη, γιατί έκλεινε και το σχολείο, οπότε πήγαινα όλο το καλοκαίρι και έκανα κάμπινγκ με τροχόσπιτο μαζί με τη θεία μου και την ξαδέλφη μου, την Κωνσταντίνα, η οποία μένει στο Παρίσι τα τελευταία τέσσερα-πέντε χρόνια, με την οποία έχουμε μεγαλώσει σαν αδελφές, τη λατρεύω. Ήθελα να τη σκοτώσω, τη λατρεύω, τέλος πάντων, κάπου εκεί στο μεταξύ.

Πραγματικά, οι πρώτοι μου έρωτες, οι πρώτες μου φιλίες, φιλίες που κρατάω μέχρι σήμερα, έτσι; Τώρα μιλάμε για φιλίες εικοσαετίας, δηλαδή ο Γιάννης, η Ματένια η φίλη μου είναι άτομα από το κάμπινγκ. Πιστεύω πραγματικά ότι από τους λόγους που σήμερα είμαι ο άνθρωπος που είμαι, είναι αυτές οι φιλίες, αυτές οι παρέες, αυτό το υπέροχο που κάπως δεν έχεις να φοβάσαι και τα παιδιά στο κάμπινγκ αράζαμε από πολύ μικροί, τη μία το βράδυ στην παραλία μόνοι μας και λέγαμε ιστορίες για φαντάσματα. Πραγματικά, τα πιο ανέμελά μου χρόνια έχω να τα θυμάμαι μένοντας σε τροχοσκηνή και οι πιο όμορφες ιστορίες που έχω να σου διηγηθώ κοστίζουνε μηδέν ευρώ».

«Νιώθω ευλογημένη φυσικά σήμερα που έχω τελειώσει το πανεπιστήμιο και παρ’ όλα αυτά ασχολήθηκα με τη μόδα, με τα ρούχα, με την bubblegum, με το influencing αργότερα και έχω καταφέρει να έχω το πορτοφόλι μου και να μπορώ να πάω να μείνω και σε πολύ όμορφα μέρη και σε πολύ όμορφα ξενοδοχεία.

Είναι σίγουρα αυτό μία τεράστια ευκολία σε μία υλιστική κοινωνία, για να είμαστε αντικειμενικοί, γιατί καλά όλα αυτά που λέω, αλλά για να μπορείς να είσαι άνετος σήμερα, καλώς ή κακώς, πρέπει τουλάχιστον να έχεις λύσει το βασικό βιοποριστικό σου και μετά να σε νοιάζει το πού θα πας διακοπές, το συζητώ, έτσι; Αλλά μιλώντας για μία απλή οικογένεια, όπως εγώ που μεγάλωσα σε μία μονογονεϊκή οικογένεια με μηδέν οικονομική βοήθεια, μηδέν γενικά βοήθεια από τον πατέρα, και με αποκλειστικά τα χρήματα της μαμάς, δεν νιώθω ότι έχω στερηθεί σε κάτι. Έχω περάσει τόσο όμορφα, έχω περάσει τόσο ανέμελα. Και τέλος πάντων, άλλο να κάνουμε fancy βιντεάκια, αλλά η ουσία των πραγμάτων δεν μετριέται σε καμία περίπτωση σύμφωνα με το πορτοφόλι σου», προσθέτει.

«Νιώθω ότι αν είσαι μόνος στη ζωή σου, όλα τα λεφτά του κόσμου δεν έχουν καμία αξία. Οι πραγματικοί άνθρωποι που θα είναι δίπλα σου δεν αγοράζονται, κερδίζονται με πράξεις, με την προσωπικότητά σου και με το ποιος είσαι. Και τέλος πάντων, φτιάχνοντας αυτό το νεσεσεράκι σήμερα, ήθελα απλά να πω αυτό. Ότι δεν έχεις ζηλέψει τίποτα από χλιδάτες διακοπές που μπορείς να βλέπεις από μένα ή από οποιονδήποτε άλλο που μπορεί να ακολουθείς ή μπορεί και να σου πετάγεται στην αρχική με το ζόρι, γιατί η πραγματική ευτυχία και η πραγματική ουσία βρίσκεται στους ανθρώπους και ξεκινάει από το μυαλό και την καρδιά σου.

Υπέροχες οι ωραίες διακοπές, υπέροχο το ωραίο ξενοδοχείο, αλλά αν ήμουν μόνη μου και δεν είχα τους ανθρώπους που έχω τόσα χρόνια, που έχουμε πεινάσει μαζί και σήμερα, δόξα τω Θεώ, μπορούμε και τρώμε μαζί, θα ήταν όλα ένα τίποτα. Θα ετοίμαζα πράγματα για το τίποτα.

Οπότε αυτό, να κάνεις focus στον εαυτό σου, στις δικές σου σχέσεις, σε αυτά που χτίζεις, γιατί το καλοκαίρι είναι ωραίες στιγμές και ανεμελιά και σίγουρα δεν μετριέται σε λογαριασμούς και αποδείξεις. Πάω εγώ να ετοιμάσω βαλίτσα για να φύγουμε Μύκονο μαζί με Έφη και Steve. Δεν ξέρω πότε θα ανεβάσω αυτό το βίντεο, ελπίζω στα κοντά. Μέχρι τότε, φιλιά» καταλήγει η Ιωάννα Τούνη.