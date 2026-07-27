Σε αναταραχή και πάλι η Μέση Ανατολή με νέες επιθέσεις drone σε Ιορδανία και Σαουδική Αραβία

Επιμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή με επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone) κατά της Ιορδανίας και της Σαουδικής Αραβίας σε νευραλγικές εγκαταστάσεις. Άμεσα τα αντανακλαστικά της αεράμυνας των δυο χωρών. Στη δε περίπτωση της Ιορδανίας η επίθεση αναχαιτίστηκε από την αεράμυνα του Ισραήλ, η οποία και στην επίθεση της προηγούμενης εβδομάδας είχε συνδράμει την γειτονική χώρα.

Στο επίκεντρο της συνάντησης Τραμπ – Νετανιάχου οι επιθέσεις του Ιράν

Εξάλλου, το Ισραήλ βρίσκεται σε στρατιωτική ετοιμότητα, λόγω της ανησυχίας για επικείμενες επιθέσεις από το Ιράν. Αυτό ακριβώς το ζήτημα, που προκαλεί ανησυχία στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου πρόκειται να τεθεί επί τάπητος στη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον. Προς το παρόν, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να κρατά κλειστά τα χαρτιά του για το εάν θα εξαπολύσει νέα επίθεση στο Ιράν ή εάν θα επιλέξει την διπλωματική οδό. Πάντως, τα χθεσινά του μηνύματα στο truthsocial με εικόνες που έδειχναν την πρόθεσή του να βομβαρδίσει την νήσο Χάργκ του Ιράν φαίνεται να δυναμιτίσουν και πάλι το κλίμα.

Κι ενώ το Ιράν βρίσκεται σε διπλωματική ετοιμότητα με το επαφές με το Πακιστάν, προκειμένου να αναλάβει εκ νέου τον διαμεσολαβητικό του ρόλο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι Φρουροί της Επανάστασης δεν είναι εξίσου σε ετοιμότητα. Αν και δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής εάν οι επιθέσεις κατά της Ιορδανίας προέρχονται από το Ιράν ή τους Χούθι της Υεμένης -που είναι σύμμαχοι της Τεχεράνης-, το γεγονός και μόνον προκαλεί ανησυχία για επικείμενη κλιμάκωση.

Στο στόχαστρο ξανά η Ιορδανία

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν δύο μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία. Παράλληλα, διεξάγουν έρευνα για να εντοπίσουν το σημείο απ’ όπου εκτοξεύθηκαν. “Τα drones δεν εισήλθαν στην ισραηλινή επικράτεια. Το σημείο εκτόξευσής τους είναι υπό εξέταση”, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Ισραηλινός στρατός.

Από την πλευρά της η Πολεμική Αεροπορία της Ιορδανίας αφού ανακοίνωσε την κατάρριψη των δυο drones σήμερα το πρωί, ενημέρωσε ότι “η επιχείρηση αυτή αναχαίτισης και καταστροφής δεν προκάλεσε ούτε θύματα ούτε υλικές ζημιές”.

Υπενθυμίζουμε ότι προ ημερών, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και της Ιορδανίας αναχαίτισαν ιρανικό πύραυλο που είχε εκτοξευθεί προς την κατεύθυνση της πόλης Άκαμπα της Ιορδανίας.

Πάντως, η Ιορδανία έχει τεθεί στο στόχαστρο αρκετές φορές μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον στις αρχές του Ιουλίου, με το Ιράν να λέει ότι έθεσε στο στόχαστρο εγκαταστάσεις των ΗΠΑ.

Νέα επίθεση στη Σαουδική Αραβία

Στο μεταξύ, παραστρατιωτικές οργανώσεις που υποστηρίζονται από το Ιράν και έχουν την βάση τους στο Ιράκ εξαπέλυσαν νωρίτερα σήμερα (27/7) drone κατά της Σαουδικής Αραβίας με σκοπό την καταστροφή εγκαταστάσεων πετρελαίου στην Ανατολική Επαρχία του βασιλείου. Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανέφερε στην ανακοίνωσή του ότι “τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εκτοξεύθηκαν από ένοπλες ομάδες που βρίσκονται στο Ιράκ και υποστηρίζονται από το Ιράν”.