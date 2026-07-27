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Σπύρος Ζορμπάς: Από τον Ολυμπιακό στη Μίλαν ο 16χρονος αμυντικός

Ο 16χρονος αμυντικός του Ολυμπιακού, Σπύρος Ζορμπάς, μετακινείται στην Ιταλία για να συνεχίσει την καριέρα του στη Μίλαν Κ23, η οποία θα αγωνιστεί στην Serie C.

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Αθλητισμός

Σπύρος Ζορμπάς, Μίλαν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο 16χρονος αμυντικός του Ολυμπιακού Σπύρος Ζορμπάς, θα περάσει τα ελληνικά σύνορα και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία με τη Μίλαν Κ23, η οποία θα αγωνιστεί στην Serie C.
  • Η Μίλαν ανακοίνωσε την υπογραφή του Σπυρίδωνα Πέτρου Ζορμπά, ο οποίος «θα αποτελέσει μέρος του πρότζεκτ Milan Futuro», προερχόμενος από τον Ολυμπιακό Πειραιώς.
  • Ο 16χρονος αμυντικός, που ξεκίνησε την πορεία του από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, έχει υπάρξει και διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες (Κ15, Κ16), όπου κατέγραψε συνολικά οκτώ συμμετοχές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο 16χρονος αμυντικός του Ολυμπιακού Σπύρος Ζορμπάς, θα περάσει τα ελληνικά σύνορα και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία με τη Μίλαν Κ23, η οποία θα αγωνιστεί στην Serie C.

Η ανακοίνωση της ιταλικής ομάδας:

«Η Μίλαν είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την υπογραφή του Σπυρίδωνα Πέτρου Ζορμπά, ο οποίος θα αποτελέσει μέρος του πρότζεκτ Milan Futuro, μιας πρωτοβουλίας αφιερωμένης στην ανάπτυξη και εξέλιξη νέων ταλέντων.

Ο Έλληνας αμυντικός, γεννημένος το 2010, προέρχεται από τον Ολυμπιακό Πειραιώς και έχει πλέον δεσμευτεί για το μέλλον του στους Ροσονέρι».

Ο 16χρονος αμυντικός, που ξεκίνησε την πορεία του από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, έχει υπάρξει και διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες (Κ15, Κ16), όπου κατέγραψε συνολικά οκτώ συμμετοχές.

Λίγο πριν είχε ανακοινωθεί η πώληση και του 17χρονου Καρανδρίκα στην Μπάγερν Μονάχου από τον Ατρόμητο.

 

 

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