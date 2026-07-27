Μαυρωτάς στον Realfm 97,8: Η εθνική ομάδα πόλο έχει πλέον νοοτροπία νικητή – «Γυάλιζε το μάτι» των παιδιών, δεν ήθελαν να πάει η ευκαιρία χαμένη

«Γυάλιζε το μάτι των παιδιών, δεν θέλανε να πάει χαμένη αυτή η ευκαιρία» δήλωσε στον Realfm 97,8 o Γιώργος Μαυρωτάς, για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου από την εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών στο World Cup που έγινε στο Σίδνεϊ.

Ο βετεράνος πολίστας με συμμετοχή σε πέντε Ολυμπιακούς Αγώνες, τέσσερα Παγκόσμια Πρωταθλήματα και νυν Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, στάθηκε στην πολύ καλή άμυνα που έπαιξε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στον τελικό, όπου κέρδισε με 15-14 την Ουγγαρία και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλοπάτι του βάθρου, κατακτώντας το πρώτο του χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση.

«Ήταν ένα πολύ ισχυρό τουρνουά και οι οκτώ ομάδες που ήταν στην τελική φάση ήταν υψηλού επιπέδου. Όταν κερδίζεις μέσα σε τρεις ημέρες, το Μαυροβούνιο, την Ιταλία και την Ουγγαρία και τα τρία παιχνίδια στο γκολ, δείχνει την δυσκολία που είχε η διοργάνωση» επεσήμανε μιλώντας στην εκπομπή Real sports και στον Δημήτρη Σταυρακάκη.

Το 1997 στην διοργάνωση του FINA Cup, που είχε γίνει στην Αθήνα, ο Γιώργος Μαυρωτάς ήταν μέλος της εθνικής μας ομάδας που κατέκτησε την 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο, το πρώτο για την χώρα μας σε μεγάλη διοργάνωση του πόλο. «Μετά από 29 χρόνια, τελείωσαν την δουλειά…. που είχαμε ξεκινήσει εμείς» ανέφερε ο εκ’ των κορυφαίων Ελλήνων αθλητών του πόλο, συμπληρώνοντας:

«Μέσα στο 2026 έσπασαν δυο κατάρες που κυνηγούσαν την εθνική μας. Το περασμένο Ιανουάριο, πήραν το πρώτο τους μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, καταλαμβάνοντας την 3η θέση και το χάλκινο και τώρα στην Αυστραλία ήρθε το πρώτο χρυσό σε μεγάλη διοργάνωση!. Νομίζω ότι αυτή η ομάδα δεν έχει ταβάνι, έχει μπει στην ελίτ του παγκοσμίου πόλο, ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις».

Ο Γιώργος Μαυρωτάς, θεωρεί ότι το συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου, έχει πλέον δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες, τονίζοντας ότι ο μεγάλος στόχος είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2028.

«Δείχνει αυτή η ομάδα, σταθερότητα, συνέχεια, συνέπεια και φυσικά πιστώνεται και η δουλειά του Θοδωρή Βλάχου. Έχει πλέον την νοοτροπία νικητή και αυτό το έχει αποκτήσει μέσα από πίκρες, αποτυχίες, από γκολ που δέχεσαι στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Έτσι φτιάχνεις χαρακτήρα πρωταγωνιστή!».

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